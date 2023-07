TSV Moosburg setzt künftig auf ein Trainerduo

Andreas Lienhard (31) wurde zum gleichberechtigten Chefcoach befördert. © TSV

Das A-Klassen-Team des TSV Moosburg wird ab sofort von zwei gleichberechtigten Trainern betreut. Zudem gibt es zwei Neuzugänge, die beide vom FC Wang kommen.

Moosburg – Die Fußballer des TSV Moosburg sind Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Runde der A-Klasse 6 gestartet. Am Ende soll eine bessere Platzierung als Rang fünf in der Vorsaison herausspringen, sagt Trainer Hans Heim. Dafür haben sich die Dreirosenstädter auf wichtigen Positionen verstärkt.

Es gibt einige Veränderungen: Der bisherige Co-Trainer Andreas Lienhard wurde befördert und stieg zum gleichberechtigten Coach auf. Der Hauptgrund ist die Anmeldung einer Zweiten Mannschaft, um die man sich ebenfalls gemeinsam kümmern wolle, sagt Heim. „Das Team ist für Wiedereinsteiger und einige andere Neue gedacht. Der Kader wird damit breiter, und gute Leistungen werden natürlich mit Einsatzzeit in der Ersten belohnt.“ Auch das Problem, Verletzte nicht adäquat ersetzen zu können, sollte sich damit lösen.

Andreas Irl und Julian Schmidt verstärken den TSV

Zudem darf sich die A-Klassen-Mannschaft über zwei Neuzugänge freuen, die beide vom FC Wang kommen: Andreas Irl (38) für das offensive Mittelfeld sowie Julian Schmidt (32) für die Innenverteidigung. Wichtig: Beide haben laut Heim das Potenzial zum Stammspieler.

Offensiv passte es bei den Moosburgern in der vergangenen Saison gut, doch die Defensive war teilweise viel zu löchrig. Der TSV bekam zu viele Gegentore – und daher kündigt der Trainer an: „Darauf werden wir in der Vorbereitung unsere Konzentration richten, wir müssen hinten stabiler agieren.“ Am ersten Trainingstag standen 24 Spieler auf dem Platz, „das stimmt mich zuversichtlich für die Vorbereitung“.

Moosburgs Saisonziel: Mindestens Platz vier

Die hat es durchaus in sich. Neben den Trainingseinheiten stehen noch vier Testpartien an, teilweise geht es gegen Kreisklassisten. Das alles mit dem Ziel, am Saisonende mindestens Platz vier zu erreichen.

Bernd Heinzinger

