„Dass wir die Qualität haben, ist uns bewusst“: Freising veredelt Erfolg über ASV in Rohrbach

Nächster Sieg: Punktgleich mit der SpVgg Kammerberg steht Freising auf Rang zwei. © Valentin Hack

Der SC Eintracht Freising schlägt in der Bezirksliga Nord den TSV Rohrbach knapp mit 1:0. Rudzki erzielte auf Vorarbeit von Fischer den Treffer des Tages.

Freising – Die Fußballer des SE Freising finden sich in der Bezirksliga Nord offenbar immer besser zurecht. Am Samstagnachmittag gewannen die Lerchenfelder ihre Auswärtspartie beim TSV Rohrbach knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0). Mit einem Spiel weniger ist die Mannschaft mittlerweile schon Tabellendritter.

SE Freising selbstbewusst: „Dass wir die Qualität haben, ist uns bewusst“

Es war, so kann man es im Nachhinein sehen, durchaus eine Gala gegen den großen Favoriten ASV Dachau. Doch vergoldet haben die SEF-Fußballer dieses 5:2 nun vier Tage später: In Rohrbach gelang dem SEF der fünfte Sieg im siebten Saisonspiel. „Dass wir Qualität haben, ist uns schon bewusst“, resümierte Trainer Alexander Schmidbauer hinterher. „Doch das heute war schon eine Art kleine Feuertaufe.“ Und vor allem war es eine Partie, in der dem SEF erstmals in dieser Runde kein gröberer Schnitzer unterlaufen ist. Deshalb stand – eine Premiere in dieser Spielzeit – am Ende hinten die Null.

Dabei hatte der Freisinger Coach am Morgen noch umplanen müssen, nachdem sich Stürmer und Torgarant Christian Schmuckermeier krank abgemeldet hatte. Aber vielleicht war es ohnehin ganz gut, gegen die intensiv agierenden Rohrbacher auf mehr Präsenz im Mittelfeld zu setzen. Und so waren es die SEF-Männer, die im ersten Durchgang die ersten Chancen hatten: Felix Fischer, am Samstag ins offensive Mittelfeld gerutscht, verzog aber zweimal knapp.

Freising geht in Führung: Fischer Traumpass auf Rudzki

Auf der anderen Seite kam jedoch auch Rohrbach gegen Ende der ersten Halbzeit zu zwei aussichtsreichen Möglichkeiten. Torwart Jonas Trost parierte aber zweimal prächtig und bewahrte die Seinen vor einem Rückstand.

In Durchgang zwei wähnten sich die Freisinger dann bald auf der Siegerstraße: Julian Kristo hatte schon zum Torjubel angesetzt (55.). Nach einem Gespräch mit dem Assistenten nahm Schiedsrichter Lars Haffke den Treffer jedoch aufgrund einer vorausgegangenen Abseitsposition von Maximilian Rudzki wieder zurück.

Neun Minuten später stand es dann aber 1:0: Fischer schlug einen wunderbaren Pass auf Rudzki, der im zweiten Versuch traf (64.). In der Schlussphase spielte Freising zwei Konter nicht sauber genug, während auf der anderen Seite Keeper Trost zweimal eingreifen musste und den verdienten Sieg festhielt.

Auf Platz zwei vorrücken kann der SEF nun am Mittwoch: Da steht nämlich das Nachholspiel beim SK Srbija München an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. (Matthias Spanrad)