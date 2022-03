Knappe Niederlage der Notelf

Von: Nico Bauer

Ein Moment der Glückseligkeit: Hallbergmoos bejubelt das Führungstor von ’Andre Gasteiger, am Ende aber ging der VfB in Garching leer aus. © Sven Leifer

Coronageplagte Hallbergmooser können nur eine Halbzeit in Garching mithalten

Hallbergmoos – Eine Halbzeit sah es nach einem wundersamen Ereignis aus, aber dann musste sich der VfB Hallbergmoos doch seinen Corona-Problemen beugen. Beim VfR Garching kassierte der Bayernliga-Vorletzte mit einem 1:2 (1:0) die Niederlage, die man befürchten musste.

Nach dem Corona-Ausbruch unter der Woche tat sich einiges. Martin Dinkel stand im Tor, Christoph Mömkes spielte erstmals in der Innenverteidigung, auf der Sechs fehlte der fast unersetzliche Andi Kostorz, und vorne bekam Andre Gasteiger eine neue Chance von Beginn weg. Die personelle Dramaturgie zeigten vor allem die zwei zur Verfügung stehenden Ersatzspieler, einen zweiten Torwart gab es nicht. Garching hatte neun Alternativen auf der Bank. Gefühlt waren die Ersatzbänke unterschiedliche Welten. Auf dem Platz war aber in der ersten Halbzeit nichts von einer Schwächung des VfB zu sehen. Die Gäste standen defensiv gut, spielten frech nach vorne und stellten Garching vor massive Probleme. Die Innenverteidigung mit Christoph Mömkes und Carl Opitz machte einen extrem guten Job und wirkte so gar nicht wie eine Notlösung. Der Führungstreffer durch einen Kopfball von Andre Gasteiger nach einer Freistoßflanke von Philipp Beetz war die logische Konsequenz.

Garchinger Sturmlauf in Halbzeit zwei

Bis zur Pause ging das so auch in Ordnung. Allerdings stellte sich die Frage, wie lange die Kraft reichen würde. Und auch der nicht einmal fünfminütige Aufenthalt des Garchinger Trainers in der Kabine ließ vermuten, dass da noch was kommen könnte. Das war dann auch der Fall, denn die Garchinger waren in Durchgang zwei wie verwandelt. Nach fünf Minuten brachte der Sturmlauf den Ausgleich durch Martin Schön. Die Hallbergmooser kamen minutenlang nicht mehr hinten heraus, die Garchinger Führung war nur eine Frage der Zeit. Es passierte in der 65. Minute durch Alekzandar Sinabov. Nun deutete nicht mehr viel darauf hin, dass sich das allerletzte Aufgebot des VfB noch erholen würde. Nach dem Führungstreffer schalteten die Garchinger wieder einen Gang zurück und ließen den Gast ergebnistechnisch am Leben. Es blieb etwas Hoffnung auf eine Schlussoffensive mit einem irgendwie erzwungenen Ausgleich. In den letzten zehn Minuten versuchte es Hallbergmoos noch einmal, kam aber nicht mehr zu der aufregenden Chance. Garching leistete sich keinen Fehler und brachte das Resultat letztlich doch entspannt nach Hause.