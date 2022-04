Kontinuität allein in der Abwehr

Der Neuzugang aus der Kreisliga: Patrik Heilmair hat sich ins SEF-Tor reingefuchst. © Fuchs

SEF-Coach Plabst musste in den ersten Wochen des neuen Jahres ungewohnt oft umbauen

Freising – Die Rückrunde ist angelaufen für den SE Freising. Zeit, vor dem Auswärts-Derby ein paar Flusskilometer abwärts bei der SpVgg Landshut (Sa., 15 Uhr) ein erstes Zwischenfazit zu ziehen beim Lerchenfelder Klub. Eine Konstante gibt es, das zeigt der Blick auf die ersten Partien des Jahres 2022: Allein in der Abwehr gibt es Kontinuität. Ansonsten war das blamable 1:4 gegen den SV Bruckmühl schon ein kleiner Wendepunkt.

Tor

So schnell kann’s gehen: In der Winterpause war klar, wer als Nummer 1 die Lerchenfelder in den Sommer hinein führen würde. Maximilian Oswald hatte das Vertrauen des Trainers, allein schon, weil er sich im September hinten angestellt hatte. Dann kam jedoch die Partie gegen Bruckmühl, in der Oswald nicht seinen besten Tag erwischte. Elfer unnötig verursacht, bei den Gegentoren unglücklich agiert. Wo andere Trainer Milde walten lassen, reagierte Plabst. Seitdem hütet Patrik Heilmair das Freisinger Tor, begründet auch damit, dass Oswald Trainingsrückstand hat. Doch Heilmair machte seine Sache nicht schlecht. Drei Startelf–einsätze stehen seitdem zu Buche, mit ihm haben die Lerchenfelder nicht verloren. Zwar musste der Neuzugang mit Kreisligaerfahrung vier Mal hinter sich greifen, verschuldet hatten die Gegentreffer jedoch meist seine Vorderleute. Heilmair parierte unter anderem einen Elfmeter. Fazit: Fuchst sich rein.

Abwehr

Wenn es wo eine Konstanz gibt im Freisinger Spiel, dann in der Defensive. Auch nach dem Spiel gegen Bruckmühl nicht, als Freising deklassiert wurde, lief in der Woche drauf wieder die gleiche Viererkette auf. Warum? Weil Trainer Plabst zum einen keine Alternativen hat. Vitus Kirchberger wird einfach nicht fit, zudem hat sich auf den Außenbahnen niemand als Alternative für Daniel Zanker und Osaro Aiteniora aufgetan. Beide spielen stark. Flo Bittner könnte aushelfen, fehlt dann aber im Mittelfeld an allen Ecken und Enden. Zudem: Gegen Bruckmühl verteidigten es die Lerchenfelder im Kollektiv schlecht, den vier Defensiv-Mannen die Niederlage anzukreiden, wäre zu viel des Bösen gewesen. Und: An sich stehen Käpt’n Jonas Mayr und Oldie Michi Schmid sicher.

Mittelfeld

Ein größeres Wechselspiel war da schon das Mittelfeld. Zum einen verletzungsbedingt, zum anderen nahm Plabst auch hier Änderungen vor. Leidtragender unter anderem: Benedict Geuenich, der seitdem auf der Bank schmort. Und das Problem hat, dass seine Nachfolger, etwa Maximilian Rudzki, ihre Sache nicht schlecht machen. Auch die beiden Amerika-Rückkehrer Felix Günzel und Robert Rohrhirsch gaben seit dem Winter gute Visitenkarten ab. Ein glücklicher Coach, der aus dem Vollen schöpfen kann.

Angriff

Ein wenig das Sorgenkind beim SEF. Andi Hohlenburger ist weiterhin angeschlagen, und so richtig ist nicht klar, ob er überhaupt noch im Freisinger Dress auflaufen wird. Seine Nachfolge? Ungeregelt. Luka Brudtloff hatte zunächst das Vertrauen, verzettelte sich dann aber ungestüm in jugendlichen Aktionen. Der klassische Stoßstürmer fehlt, vielmehr rotieren mehrere Akteure. Bisher ist das gut gegangen, in sechs Spielen gelangen dem SEF immerhin 17 Tore.