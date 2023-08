Koston sieht den SEF in der „absoluten Favoritenrolle“ – Schmidbauer: „Dürfen uns warm anziehen“

Teilen

Könnte nach ganz vorne rücken: Liam Russo (in Gelb) ist ein Kandidat, um den absenten Stürmer Julian Kristo zu ersetzen. © leh

Das nächste Derby für den SE Freising: Diesmal empfängt der Absteiger die SpVgg Kammerberg. Beide Teams gehen mit Rückenwind in das Duell in der Savoyer Au.

Kammerberg/Freising – Wenn man in den Fußballchroniken des Landkreises blättert, fehlt zumindest in der jüngeren Vergangenheit eine Partie: die des SE Freising gegen die SpVgg Kammerberg. Logisch, denn während die Kammerberger einer der Dinos der Bezirksliga Nord sind, spielte der SEF in den vergangenen zehn Jahren durchgehend in der Landesliga Südost. Der Abstieg der Domstädter ermöglicht es nun, dass beide Teams am Dienstagabend um 19.30 Uhr in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen.

Koston: „Die Freisinger werden uns vor viele Probleme stellen“

„Die Freisinger sind in der absoluten Favoritenrolle“, betont SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. „Sie sind qualitativ sehr gut aufgestellt und werden uns vor viele Probleme stellen.“ Vielleicht ein wenig übertrieben, sieht der Kader des SEF doch anders aus als in der Vergangenheit – das junge Ensemble verdient sich gerade seine ersten Sporen. Akteuren wie Michael Schmid und Mesut Toprak stand Koston allerdings zu seiner aktiven Zeit beim ASV Dachau jahrelang selbst gegenüber. Er hat den SEF zuletzt beobachtet und einige Schlüsse daraus gezogen. „Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel, sind gefährlich bei Standardsituationen und spielen gutes Gegenpressing“, lautet das Fazit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Personell bastele der Coach gerade an Lösungen dagegen, er kann aus dem jüngsten 5:0-Erfolg seines Teams gegen den SV Nord Lerchenau am Wochenende aber sicher vieles mitnehmen. Wegen ihrer Urlaube fehlen werden Lukas Ederer (ehemaliger SEF-Spieler) sowie Martin Schneider und Ivan Rakonic.

Schmidbauer: „Wenn das Kammerberger kollektiv funktioniert, sind sie schwer zu bespielen“

Noch nicht komplett in erneuter Derbystimmung ist dagegen der Freisinger Coach Alexander Schmidbauer, was auch damit zusammenhänge, dass das Duell mit dem TSV Eching eine ganz andere Historie habe. „Das wird schon anders“, blickt der 34-Jährige auf das nächste Match. Dennoch: Freisings neuer Trainer ist vorgewarnt. Die SpVgg sei mittlerweile reingekommen, spätestens nach dem zurückliegenden Wochenende. „Da dürfen wir uns warm anziehen.“ Der SEF-Coach hat den nächsten Gegner ebenfalls gescoutet und seine Rückschlüsse aus dessen Kantersieg gezogen. Wobei die gar nicht so neu gewesen seien, wie Schmidbauer versichert. Kammerberg sei eine Mannschaft, die vor allem im Kollektiv glänze. „Und wenn das funktioniert, dann sind sie schwer zu bespielen.“ Deswegen hofft Freisings Trainer in gewissen Bereichen auf eine Kopie der Eching-Partie. Nämlich, dass man nach einem möglichen Rückstand schnell wieder zurückkommen könne und dass „wir gegen Widerstände ankämpfen können“. Zweimal lagen die Gelb-Schwarzen gegen Eching hinten, erzwangen am Ende aber trotzdem den Sieg.

Personell würde Alexander Schmidbauer gerne weiter seiner siegreichen Elf vertrauen, doch auch er muss wegen Urlaubsabsenzen umbauen. So wird Stürmer Julian Kristo, gegen die Zebras noch Torschütze nach einem feinen Solo, sicher fehlen. Der SEF-Trainer lässt sich nicht in die Karten schauen, wie seine Sturmreihe gegen die SpVgg Kammerberg aussehen wird. Vielleicht bekommt Youngster Edward Johnson von Beginn an seine Chance. Ebenso ist Liam Russo ein Kandidat dafür, aus der Mittelfeldkette nach vorne zu rücken. Einer der beiden dürfte wohl seine Bezirksliga-Pflichtspielpremiere in vorderster Front erleben. VON MATTHIAS SPANRAD

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.