Kreisklasse 3: Abstiegskampf unter veränderten Vorzeichen

Zusätzliche Qualität sollen die Neuzugänge ins Team der FVgg Gammelsdorf bringen: (v. l.) Trainer Tobias Weinzierl, Mehmet Caglar, Helmut Köberl, Marcel Beischl, Guido Kammerer, Trainer Christoph Hösl und Abteilungsleiter Christoph Oberloher. © Kalteis

Trainerwechsel, neue Spielstile, Kaderschreck Corona: Der Kampf gegen den Abstieg aus der Kreisklasse 3 steht in der Rückrunde unter völlig veränderten Vorzeichen.

Freising – Schließlich haben sich einige Teams ganz neu sortiert. Zum Beispiel der FC Neufahrn. Eigentlich wäre das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Kandidat Nummer eins für den Gang in die A-Klasse. Doch der FCN hat im Winter eine Menge umgekrempelt: Coach Willi Kalichman musste gehen – und mit ihm verließen Christian Trasberger, Marco Doms, Samih Oulabbi und Yakhya Diop den Verein. Das neue Trainergespann um Andreas Voggt und Andreas Fritsch reagierte darauf mit einem Neuanfang: Dabei herausgekommen ist ein sehr junges, hungriges Team mit vielen Kickern aus der Zweiten Mannschaft. Und Coach Andreas Fritsch ist sich sicher: „Diese Mannschaft hat das Potenzial zu überraschen.“

Höhere Ansprüche haben da die Fußballer des SC Freising um Trainer Sezgin Gül. „Wir haben oft unser Potenzial verschenkt“, meint Gül. Mit nur 13 Punkten steht der Sportclub auf einem Relegationsplatz – für die Rückrunde ist der Coach aber guter Dinge. Denn in einem einwöchigen Trainingslager in der Türkei habe man viel einstudieren können: „Wir wollen spielerisch zulegen und die Partien mehr dominieren.“ Dabei helfen soll Neuzugang Björn Petrowski, der in der Vorbereitung schon seine Kopfballstärke demonstriert hat.

TSV Paunzhausen im Trainingslager - SpVgg Zolling erwischt Corona

Ein Trainingslager als Initialzündung für mehr Kreativität und Spielwitz: Das erhofft sich auch Trainer Alexander Sulzberger vom TSV Paunzhausen: „Wir sind für unseren Kampfgeist bekannt. Aber ich will das jetzt ergänzen.“ Am Gardasee habe man an einer neuen Formation gearbeitet, um in den direkten Duellen mit Tabellennachbarn spielerisch überzeugen zu können. Das wird nötig sein, denn die Kellerduelle finden vor allem auf fremden Plätzen statt. „Wir müssen endlich auch auswärts unsere Punkte holen“, betont Sulzberger.

Während andere Clubs an neuen Taktiken feilen konnten, hatte die SpVgg Zolling gar keine Möglichkeit dazu: Corona hat das Team mit voller Wucht erwischt. „Das habe ich noch nie erlebt und will ich auch nie wieder erleben“, sagt Coach Christian Kessler. In den ersten Partien werde man wohl nur eine Notmannschaft zusammenbekommen – Kessler setzt dabei auch auf die jungen Spieler wie Johannes Hübner und Maximilian Schütz, die in der Vorbereitung positive Akzente gesetzt haben. Trotzdem ist der Trainer natürlich nicht zufrieden: „Die Rückrunde beginnt für uns zwei Wochen zu früh.“

BC Attaching II mit einigen Abgängen

Auch die FVgg Gammelsdorf hatte enorme Probleme mit Ausfällen und mangelnder Trainingsbeteiligung. Das spiegelte sich in den Testspiel-Ergebnissen aber kaum wider: Klare Siege gab es gegen den TSV Rudelzhausen und Apis Taufkirchen – und dem Kreisligisten TSV Au trotzte man ein 1:1 ab. Daher geht Trainer Tobias Weinzierl optimistisch in die Rückrunde: „Alle wollen nächstes Jahr in der Kreisklasse spielen. Und außerdem haben wir vorne jetzt mehr Schlagkraft.“ Damit spielt er auf die beiden Neuzugänge Mehmet Caglar und Marcel Beischl von Eintracht Landshut an, die die Gammelsdorfer Offensive beleben sollen. Bereits seit Saisonbeginn sind Abwehrspieler Helmut Köberl (DJK Altdorf) und Torwart Guido Kammerer (TSV Kronwinkl) für die FVgg aktiv.

Eher Abgänge als Neuzugänge zu verzeichnen hat die Attachinger Zweitvertretung. Abdulrahman Altaweel hat sich dem TSV Moosburg angeschlossen. Außerdem muss das Team von Coach Jan Ziob mit Fabian Schneider (Kreuzbandriss) und Baris Albayrak (Auslandsstudium) auf seine beiden Außenverteidiger verzichten. Altaweel habe man zumindest eins zu eins ersetzen können, meint Ziob: „Simon Emmersberger kommt auf meinen Wunsch aus der Ersten zu uns.“ Spielerisch wolle man sich aber treu bleiben. Schließlich ist man in Attaching zufrieden damit, in der zweiten Saisonhälfte noch alle Chancen zu haben. (Sebastian Bergsteiner)

Im zweiten Teil

in der morgigen Ausgabe nimmt das FT die Teams aus der oberen Tabellenregion unter die Lupe.