Kreisklasse 3: Au feiert den vierten Dreier in Folge – Marzlings Haas mit „Tor des Monats“

Das war wohl das falsche Ziel: Gammelsdorfs Thomas Huber (2. v. r.) trifft mit seinem Schuss genau den Hörgertshausener Christian Reiter. Der kann gar nicht hinsehen... © Lehmann

Premierenzeit in der Kreisklasse 3: Vötting verlor zum ersten Mal in dieser Saison, Marzling und Hörgertshausen feierten den ersten Heimsieg.

Freising – Das Highlight des Wochenendes lieferte Marzlings Ludwig Haas, der aus knapp 60 Metern ins Zollinger Tor traf.

SV Vötting – SC Kirchdorf 0:1 (0:0). Wie SVV-Trainer Maximilian Peschek prognostiziert hatte, war es ein gutes Kampfspiel auf Augenhöhe mit wenigen Torraumszenen.

In der ersten Halbzeit fand Vötting offensiv lange Zeit gar nicht statt. Kirchdorf war bemüht, lief früh an, kam aber nicht gefährlich vors Tor der Gastgeber. Zehn Minuten vor der Pause die ersten Vöttinger Offensivaktionen: Daniel Willig vergab die Chance zur Führung (43.). Auch Daniel Busch hatte das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Gästetorwart Hans Maier (58.). Dagegen nutzte der SCK eiskalt die erste Unsicherheit in der Vöttinger Abwehr und erzielte nach einem Freistoß das 0:1 (63.) durch Samuel Nierhaus. Die Gastgeber drückten in der Folge und hatten beste Chancen durch Jonas Sittenauer (72./78.) und einen Kopfball von Christian Pflügler (79.). Am Ende blieb es beim glücklichen Sieg der Gäste.



TSV Eching II – FC Moosburg 0:4 (0:2). Der Tabellenletzte schlug sich wacker, versuchte zu verhindern, was ging. Trotzdem wurde es am Ende ein deutlicher Sieg für den Ligaprimus, obwohl FCM-Torwart Jonas Rehberg kurz vor der Pause und zweimal in der zweiten Hälfte parieren musste, um die Null zu halten. Die überlegenen Gäste gingen nach leichten TSV-Ballverlusten im Mittelfeld schnell in Führung. Fran Azdajic (9.) und Bernhard Hobmaier (22.) stellten auf 2:0, was aber zu einer gewissen Lässigkeit im Spiel der Moosburger führte. FCM-Trainer Mario Sinicki hätte sich etwas mehr Zug und Präzision gewünscht, war letztendlich aber mit dem Ergebnis zufrieden. Fran Azdajic (70.) und Thomas Vogl (89.) machten den 4:0-Auswärtsieg perfekt.



SV Marzling – SpVgg Zolling 3:0 (1:0). Im fünften Heimspiel feierte der SVM endlich den ersten Heimsieg. „Das war heute von uns viel zu wenig. Kompliment an Marzling, der Sieg war auch in der Höhe verdient“, sagte Zolling-Trainer Christian Harag. Der Tabellendritte kam gegen die konzentrierte Marzlinger Defensive nie ins Spiel. Die Gastgeber hatten die Partie im Griff und gingen durch Max Gundermann, der aus kurzer Distanz abstaubte, in Führung (16.). Nach der Pause münzte der SVM sein Übergewicht dann auch in hochkarätige Chancen um. Justin Schikaneder und Ludwig Haas scheiterten noch knapp, ehe Michael Aubele mit dem 2:0 (74.) alles klar machte. Zolling probierte es mit Distanzschüssen, die harmlos blieben. Dafür packte Marzlings Ludwig Haas noch ein „Tor des Monats“ drauf. Als Zollings Torwart vor dem Sechzehner den Ball wegschlug, hämmerte ihn Haas aus knapp 60 Metern zielgenau zum 3:0-Endstand (90.) Richtung Gästetor zurück.

SV Hörgertshausen – FVgg Gammelsdorf 2:1 (1:0). Die Gäste begannen forsch, doch dann bekam der SVH die Partie besser in den Griff, ohne für echte Torgefahr zu sorgen. Nach einem Freistoß wurde der Nachschuss von Luis Buchner abgefälscht und schlug zum 1:0 (35.) für die Gastgeber ein, die in der Folge auf den zweiten Treffer drückten. Nach der Pause hatte sich Gammelsdorf einiges vorgenommen, kassierte aber früh das 2:0 durch Julian Radlmaier (49.), der eine Kopfball-Bogenlampe ins lange Eck versenkte. Kurz darauf setzten die FVgg-Kicker gut nach, passten zur Mitte, wo SVH-Verteidiger Daniel Wild den Ball unglücklich zum 2:1 (53.) ins eigene Tor abfälschte. In der Folge hatten Sebastian Liegert, Kilian Oberprieler und Radlmaier den dritten Treffer der Platzherren auf dem Fuß und scheiterten teilweise kläglich. Gammelsdorf hatte die dicke Ausgleichchance nach einer Ecke (81.), doch SVH-Verteidiger Sebastian Voit klärte auf der Linie.

TSV Nandlstadt – TSV Paunzhausen 1:1 (1:0). Der Gastgeber startete optimal. Nach Abstimmungsproblemen in der Gästeabwehr kam ein Abschlag des Torwarts direkt zu Lukas Rieder, der den Ball hoch unter die Latte zur 1:0-Führung (4.) lupfte. Doch der Tabellenelfte ließ sich dadurch nicht beirren. Bei schwierigen Platzverhältnissen kämpfte Paunzhausen leidenschaftlich gegen die spielerisch stärkeren Nandlstädter, die aber nur wenig Zwingendes zustande brachten. Im zweiten Durchgang zog Thomas Grimm bei einem Gästekonter von links außen zur Mitte und schlenzte den Ball gekonnt zum Ausgleich (68.) ins lange Eck. Paunzhausen hatte durch Tobi Mayr, der knapp verzog, sogar noch die Chance zur Führung. So blieb es beim gerechten Unentschieden in einer schwachen Partie.

TSV Au – Vatanspor Freising 2:0 (0:0). Die Auer waren zwar aktiv, taten sich aber schwer. Die Gäste verteidigten konzentriert, spielten clever, und Au agierte oft nicht präzise genug. Mehr als ein Pfostenschuss durch Alex Schwarz sprang nicht heraus. Nach der Pause hatte Vatanspor sogar die Chance zur Führung, doch Lukas Gantner im Auer Tor konnte parieren. Ab Mitte der zweiten Hälfte ließen bei den Gästen die Kräfte nach und der TSV bekam ein Übergewicht. Nach schönem Rückpass von rechts versenkte Alex Schwarz aus elf Metern zur 1:0-Führung (84.). Damit war die Partie entschieden. Mit dem nächsten Angriff erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (87.) und sorgte für den vierten Sieg der Hallertauer in Folge.

SC Freising – SpVgg Mauern 2:0 (2:0). Freising startete druckvoll mit einigen Top-Chancen, die nichts einbrachten. Fast wäre das bestraft worden, denn Mauern hatte nach Fehlern im Sportclub-Spielaufbau zwei gute Möglichkeiten. Toptorjäger Fatih Masat schloss schließlich einen Konter des SCF per Linksschuss zur Führung (33.) ab. Kurz darauf kam der Ball nach einem weiten Freistoß über Umwege zu Samuel Stratmann, der das 2:0 (39.) nachlegte. Nach der Pause kam Mauern stark auf. Doch SCF-Torwart Rene Kaiser hielt zwei-, dreimal die Null fest. Genauso wie sein Gegenüber Roland Ademi, der einen höheren Rückstand verhinderte. Den Gästen fehlte die Präzision im Angriff, sodass Freising verdient gewann. (Josef Fuchs)