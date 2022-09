Kreisklasse: Spitzenspiel und Verfolgerduell - Moosburg und Zolling kämpfen um Tabellenführung

Teilen

Übermächtig: Der FC Moosburg marschiert bisher ohne Punktverlust durch die Liga. © lehmann

Vier der fünf Topteams der Kreisklasse sind am siebten Spieltag bereits vorzeitig im Einsatz. Am Freitagabend um 19.15 Uhr erwartet zunächst der Tabellenfünfte TSV Au den -vierten SC Kirchdorf zum Duell der beiden Kreisliga-Absteiger.

Au/Moosburg – Das absolute Spitzenspiel steigt aber um 19.30 Uhr im Driescher Sportpark, wo der Ligaprimus FC Moosburg die zweitplatzierte SpVgg Zolling empfängt.

Dabei wird auf alle Fälle eine Serie reißen: Entweder kassiert der FC seinen ersten Punktverlust oder die SpVgg ihre erste Niederlage. Wobei Zollings Trainer Christian Harag die Favoritenrolle ganz klar dem Gastgeber zuschiebt: „Wir reden hier von einer der stärksten Mannschaften der Liga, die einen überragenden Start hatte.“ Sechs Siege aus sechs Spielen – FCM-Trainer Mario Sinicki ist zufrieden, sah aber trotzdem in den meisten Partien noch Verbesserungspotenzial. Zudem plagen den Tabellenführer immer wieder Personalsorgen: Das Lazarett ist mit Marcus Baffour, Leonor Ademi, Mihai Radueanu, Jakob Held und Maximilian Rott schon seit Längerem groß. Gegen Marzling fehlte nun auch noch Routinier Bernhard Hobmaier im Mittelfeld, und Maximilian Denteler musste verletzt raus. Ab dieser Woche steht obendrein Peter Kragt bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.

Dass es bislang trotzdem so gut läuft, liegt an der Breite des Moosburger Kaders, bei dem auch die Jungspunde von der Bank das Niveau hochhalten können. Das freut den Sportlichen Leiter Philipp Reiter: „Wir sind sehr angetan, was die ehemaligen A-Jugendspieler da auf’s Feld bringen. Deshalb lamentieren wir auch gar nicht über Verletzte, sondern versuchen, das Beste daraus zu machen, und freuen uns über jeden, der gesund zurückkommt.“

Der Tabellenzweite aus Zolling tat sich in den vergangenen beiden Partien gegen Vatanspor und Mauern, was das Spielerische angeht, schwer. Laut Harag habe sein Team über lange Phasen keinen Zugriff auf den Gegner bekommen und fahrig gewirkt. Der überragende Torjäger Andreas Kreitmeier sorgte mit seinen sieben Treffern in den jüngsten drei Spielen dafür, dass es lediglich beim 2:2-Unentschieden gegen Kirchdorf einen Punktverlust gegeben hatte. „Es ist sensationell, dass wir auf Platz zwei stehen und uns auf das Topspiel gegen Moosburg freuen dürfen. Das haben wir uns zuletzt wirklich erkämpft“, sagt der Coach.

In Lauerstellung hinter den Top Drei aus Moosburg, Zolling und Vötting haben sich nach sechs Spieltagen die beiden Kreisliga-Absteiger vom TSV Au und vom SC Kirchdorf positioniert. Beim direkten Duell in der Hallertau am Freitagabend geht es deshalb um den Anschluss an die Spitzengruppe. Laut Statistik sind die Gäste aus Kirchdorf klarer Favorit. Denn in den vergangenen zehn Jahren konnte der TSV Au keines der 16 Duelle mit dem SCK gewinnen – acht Unentschieden und acht Siege der Kirchdorfer. „Es wird also Zeit, diese schlechte Bilanz aufzupolieren, aber so, wie die Jungs zurzeit drauf sind, könnte das am Freitag klappen“, meint TSV-Co-Trainer Hannes Bauer. (Josef Fuchs)