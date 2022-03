Kreisklasse Donau/Isar 3: Bewegung im Tabellenkeller - Nandlstadt lässt Punkte liegen

Punkteteilung nach umkämpfter Partie: Der Vöttinger Kapitän Christian Pflügler versucht, den Moosburger Mihai Raducanu vom Ball zu trennen. © michalek

Gammelsdorf und Freising schaffen den Sprung weg von den Abstiegsplätzen. Nandlstadt verpasst die Tabellenführung gegen die Reserve von Attaching.

Freising – Es bewegt sich was im Tabellenkeller. Fast alle Teams von ganz unten konnten an diesem Wochenende punkten: Gammelsdorf gewann das Derby in Hörgertshausen und Paunzhausen sowie Attaching punkteten bei Favoriten. Nur der FC Neufahrn ging gegen den Tabellennachbarn SC Freising unter und muss nun eine Serie starten.

FC Moosburg - SV Vötting 1:1 (0:1) - „Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, meinte SVV-Abteilungsleiter Jannis Göft-Michaelis. Sein Team dominierte die erste Hälfte, bis Michael Düber nach gut einer halben Stunde einen langen Ball mit einem schönen Volley ins Tor zauberte (37.). Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando und machten immer mehr Druck, bis Maximilian Denteler freistehend eine Hereingabe von der linke Seite einnickte (75.). Kurz vor Schluss dann eine Kopie der Szene: Diesmal landete der Ball aber an der Latte. „Wir hätten den Sieg gerne mitgenommen, aber das 1:1 ist leistungsgerecht“, meinte Göft-Michaelis.



SV Marzling - TSV Paunzhausen 2:2 (1:0) - Der Gast machte einen ersten Schritt, seine Auswärtsschwäche abzulegen. „Ich habe gesagt, dass auswärts besser auftreten müssen und das haben wir gut umgesetzt“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Sulzberger. Doch zuerst sah es nicht danach aus. Die Marzlinger nutzten früh die hochstehende Gästeabwehr aus, schickten Thomas Maeuer mit weiten Bällen, und dieser legte an Torwart Philipp Radlmair vorbei (12.). Nach der Pause baute Florian Schwaiger die Führung per Kopf aus (52.). „Das geht auf meine Kappe“, meinte Sulzberger, der im Luftduell gegen Schwaiger den Kürzeren zog. Doch danach bewiesen seine Jungs Moral: Stefan Fuchs (52.) mit einem überlegten Schuss traf zum Anschluss (55.). Zehn Minuten später parierte Radlmair einen SVM-Foulelfmeter und im Gegenzug stellte Thomas Kiefer den Ausgleich her (74.).



SV Hörgertshausen - FVgg Gammelsdorf 0:1 (0:1) - Das Nordderby zwischen zwei ersatzgeschwächten Teams entschied Gammelsdorf für sich, weil „wir diszipliniert gespielt haben. Alles, was ich gefordert habe, wurde umgesetzt“, meinte Coach Tobi Weinzierl. Sein Team hatte schon in der ersten Hälfte drei Aluminiumtreffer. Das 0:1 erzielte Marcel Beischl, der acht Meter vor dem SVH-Tor angeworfen wurde, sich einmal drehte und die Kugel einnetzte (37.). Nach der Pause war der SVH dann feldüberlegen und hatte kurz vor Schluss noch die Riesenchance auf den Ausgleich, blieb aber am Ende ohne Torerfolg. Doch wichtiger als das Ergebnis: Der Zuschauerandrang war mit rund 250 Besuchern groß – umso erfreulicher, da der SVH alle Einnahmen an Hilfsorganisationen für die Ukraine spenden wird.



TSV Nandlstadt - BC Ataching II 3:3 (3:2) - Ein überraschender Punkt für den BCA, vor allem, weil den Gästen sechs Stammkräfte fehlten, sodass Feldspieler Luca Mauro zwischen den Pfosten aushelfen musste. Beim 1:0 des TSV durch Markus Forster (16.) merkte man Mauro seine Unsicherheit an, doch sein Team drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Gulio Vicari (20.) und Simon Emmersberger (21.), bevor Johannes Gerlspeck (27.) ausglich. Kurz vor der Pause markierte Simon Prummer (45.+2) durch einen Lupfer die TSV- Führung. In der zweiten Hälfte hätten die Tabellenzweiten ein ums andere Mal den Sack zumachen können, scheiterten aber oft an Mauro, der sich langsam an seine Torwartrolle gewöhnte. Dann die Überraschung: Emmersberger wurde nach einem Steilpass von hinten gefoult und Pascal Paringer verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:3 (79.). „Wir haben heute endlich umgesetzt, was ich schon lange fordere: Dass wir uns richtig in die Spiel reinkämpfen“, freute sich BCA-Coach Jan Ziob.



SC Freising - FC Neufahrn 3:0 (1:0) - Enttäuscht geht der FCN aus dem Kellerduell Letzter gegen Vorletzter, Spielertrainer Andreas Fritsch: „Wir haben heute nie ins Spiel gefunden. Mehr kann ich nicht sagen.“ Redseliger war sein Gegenüber Sezgin Gül: „Wir haben von Anfang an dominiert – wenn auch erst ohne großen Chancen.“ Das 1:0 fiel durch Armagan Urgandokur, der eine Flanke mustergültig per Kopf verwertete (37.). In der 60. Minute dann das Highlight des Spiels, als Samuel Stratmann (55.) von knapp hinter der Mittellinie Andreas Fritsch im FCN-Tor überwand. Die Gäste hingen weiter am eigenen Strafraum fest, sodass der SC sich leicht tat, durch eine Einzelaktion von Muhammed Sen (85.) auf 3:0 zu erhöhen. „Wir standen sehr gut du haben viel kommuniziert“, lobte Gül.

Vatanspor Freising - SpVgg Zolling 2:1 (1:1) - Zollings Coach Christian Kessler kehrte an seine alte Wirkungsstätte zurück, um etwas mitzunehmen. „Klar: Wir wollten mitspielen.“ Das klappte zunächst auch gut: Schon nach drei Minuten bracht Andreas Kreitmeier die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung. Erst nach dem Ausgleich von Opeyemi Babalola (15.) verlor Zolling den Faden. Vatanspor hatte mehr von der Partie und erhöhte durch Xhino Myrteza (48.) auf 2:1. „Wir haben etwas müde gewirkt. Der Sieg war aber dann nicht wirklich gefährdet“, erzählt Vatanspor-Teammanager Tamer Bulurcu, dessen Team durch die drei Punkte jetzt Platz drei erobert. „Das ist der Platz, wo wir mit unserem Potenzial momentan auch hingehören“, meint Bulurcu. (Sebastian Bergsteiner)