Kreisklasse: Ein Kantersieg und zwei Minimalisten - Spielabbruch in Nandlstadt

Doppelpack beim Kantersieg: Vitus Hilz (l. im dunklen Trikot) traf beim 6:0-Erfolg des FC Moosburg über den SV Marzling zweimal. © MIchalek

Der FC Moosburg feierte gegen Marzling seinen bislang höchsten Saisonsieg und führt die Tabelle der Gruppe 3 weiter an.

Freising – Am unteren Ende bleiben Eching II und Vatanspor auch nach dem direkten Duell ohne Sieg.

SpVgg Zolling–SpVgg Mauern 3:1 (0:0). „Mauern war in der ersten Halbzeit das bessere Team“, fand Zollings Trainer Christian Harag. Torwart Simon Goletz und fehlende Effizienz der Gäste vor dem Tor sorgten aber dafür, dass die Gastgeber mit 0:0 in dieKabine kamen. Nach der Pause blieb es ausgeglichen, bei Zolling funktionierten jetzt die Standards. Nach einem Freistoß von Andreas Kreitmeier konnte Mauerns Keeper Roland Ademi den Ball nicht festhalten, sodass Matthias Huber zur 1:0-Führung (51.) abstaubte. Beim nächsten Freistoß traf Kreitmeier aus 25 Metern direkt zum 2:0 (68.). Kurz darauf wurde Zollings Topstürmer im Gästestrafraum zu Fall gebracht und versenkte den fälligen Strafstoß selbst zum 3:0 (70.). Der Ehrentreffer (90.) für Mauern fiel nach einer Ecke, als Adrian Kapaun den Ball ins eigene Tor abfälschte. „Das war heute ein Spiel auf Augenhöhe, und das wachere Team hat gewonnen“, fand Mauerns Co-Trainer Johannes Pollhammer.

FC Moosburg – SV Marzling 6:0 (3:0). Die Gastgeber waren von Beginn an das spielbestimmende Team und bekamen durch Schiri Thomas Sievers einen Strafstoß zugesprochen, den Christian Lüttig sicher zur Führung (12.) verwandelte. Danach durfte der FCM einen Sturmlauf entfachen, weil Marzling reihenweise Bälle in der Vorwärtsbewegung verlor. Thomas Vogl nutzte das, um mit seinen zwei Treffern (14./17.) auf 3:0 zu erhöhen. Schon vor der Pause hätten Vogl und Fran Azdajic weiter erhöhen müssen. Im zweiten Durchgang beruhigte Marzling die Partie etwas, spielte nach vorne gefällig. In den letzten 20 Minuten zündete der Tabellenführer aber nochmal den Turbo und machte durch zwei Treffer durch Vitus Hilz (73./74.) und das Tor des jungen Jonas Reingruber (89.) das halbe Dutzend voll.

SV Vötting – FVgg Gammelsdorf 2:0 (1:0). Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle nur beim Ergebnis und beim Ballbesitz wirklich gerecht. Ansonsten wussten die Vöttinger wenig damit anzufangen und wirkten behäbig. Die Partie begann trotzdem perfekt für den Tabellendritten. Michael Kronthaler verwertete eine Ecke von Daniel Busch per Kopf zur frühen Führung (10.). Kurz vor der Pause hatten die Gäste eine Chance zum Ausgleich, ein als Heber geplanter Fernschuss landete aber sicher bei SVV-Keeper Fabio Ordnung. Nach der Halbzeit erstickte Philipp Meyer mit seinem 2:0 (46.) alle Aufholjagd-Vorsätze der Gäste im Keim.

TSV Eching II – Vatanspor Freising 1:1 (1:0). Aus Sicht der Echinger war der Punkt zu wenig. Trainer Peter Kanizsai hatte ein deutliches Chancenplus für seine Mannschaft, die durch drei Akteure aus dem Kreisliga-Team verstärkt wurde, gesehen. Nutzen konnten die Gastgeber nur eine, als Thomas Asvestas eine Vorlage von Luca Schlüter zur 1:0-Führung (23.) verwertete. Im zweiten Durchgang entschied Schiedsrichter Nenad Manevski zum Entsetzen des TSV-Anhangs auf Elfmeter (67.), den Justin Zefai sicher verwandelte. Eching hatte zwar noch einige Möglichkeiten, der Siegtreffer fiel aber nicht mehr. Die personell gebeutelten Gäste konnten mit dem glücklichen Punkt gut leben.

TSV Nandlstadt – SV Hörgertshausen Abbruch. Wegen eines Unwetters schickte Schiedsrichter Michael Seidl kurz nach der Pause beide Teams zurück in die Kabine. Nach zwei Versuchen die Partie fortzuführen, brach der Unparteiische nach 60 Minuten ab. Da stand es 1:0 für die Gastgeber, die zwar optisch überlegen waren, aber zu wenig daraus machten. Lukas Rieder hatte den TSV in Führung gebracht (20.).

SC Freising – SC Kirchdorf 2:3 (0:2). Youngster Sami Nierhaus brachte die Gäste nach einer Ecke mit einem abgefälschten Schuss in Führung (29.).Kurz vor der Pause legte Dennis Lederer den Ball im Freisinger Strafraum quer, und Sami Nierhaus brauchte nur noch zum 2:0 (45.) für den SCK einzuschieben. Die Gastgeber kamen schlecht ins Spiel waren nur über Freistöße von Fatih Masat gefährlich. In der zweiten Hälfte kam der SCF auf, doch Kirchdorf konterte und baute den Vorsprung durch einen Lupfer von Yusuf Tiryaki aus (55.). Nach einer Roten Karte gegen SCK-Abwehrmann Peter Hannich verwandelte Fatih Masat den folgenden 20-Meter-Freistoß (59.) für den SC Freising. Ein Elfer-Tor durch Masat (90.+9) brachte noch den späten Anschlusstreffer, für mehr war es aber zu spät.

TSV Au – TSV Paunzhausen 5:1 (1:0). Die Hallertauer waren überlegen, aber vor der Pause nicht zwingend. Im zweiten Durchgang feierte man gegen überforderte Gäste ein Schützenfest. Die knappe 1:0-Führung zur Pause markierte Dominic Schermbach (29.), der nach einer Ecke eine Kopfballstafette der beiden Andrik-Brüder mit dem Kopf abschloss. Nach dem Seitenwechsel unterstützten die Gäste dann mit individuellen Fehlern die Heimelf beim Toreschießen. Alex Schwarz legte schnell das 2:0 (52.) nach, Schermbach erhöhte auf 3:0 (61.), Philipp Rosic trug sich unmittelbar danach (64.) in die Torschützenliste ein, und Toptorjäger Alex Schwarz hatte noch nicht genug und erzielte das 5:0 (75.). Den Ehrentreffer für Paunzhausen erzielte Tobias Kreidler (90.). Gästetrainer Alex Sulzberger stellte nüchtern fest: „In der derzeitigen Verfassung sind wir ein Punktelieferant.“

Kreisklasse 4

TSV Isen – VfB Hallbergmoos II 0:3 (0:2). Beim Tabellenschlusslicht war der VfB das klar überlegene Team. Beim ersten Treffer für die Gäste gab Torwart Devid Kerciku mit seinem Abschlag die Vorlage für Marc Gundel (4.), der den Ball gekonnt zur Führung einschob. Beim zweiten Treffer nahm MarkusKratzer nach einer Traumvorlage von Ferdi Pongratz den Ball gekonnt mit und erhöhte eiskalt auf 2:0 (17.). Nach der Pause sorgte Marc Gundel mit seinem zweiten Treffer (53.) für die Vorentscheidung. Einziges Manko der Hallbergmooser an diesem Tag war die schwache Chancenverwertung. Der Sieg hätte laut Trainer Daniel Hartshauser höher ausfallen können.