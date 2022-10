Duell der Kreisklassen-Schießbuden: FVgg Gammelsdorf trifft auf Vatanspor Freising

Böse ausgerutscht sind die Gammelsdorfer Kicker (grüne Trikots) zuletzt. Jetzt gilt es, wieder aufzustehen. Foto: Michalek © Michalek

0:11. Ein Ergebnis, das nach einem eindeutigen Tischtennis-Satz klingt, aber ein Fußball-Desaster war. Kassiert hat diese Klatsche die FVgg Gammelsdorf – am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel in Kirchdorf.

Gammelsdorf – Damit erhöhte sich bei den Grün-Weißen die Zahl der Gegentore nach zehn Spielen auf 35. Noch schlechter ist nur noch Schlusslicht Vatanspor Freising unterwegs, in deren Kasten hat es in elf Partien schon 41 Mal geklingelt. Am Sonntag um 15 Uhr kommt es auf der Gammelsdorfer Sportanlage zum Aufeinandertreffen der beiden Schießbuden der Fußball-Kreisklasse 3.

Gammelsdorfs Trainer Tobias Weinzierl hat aktuell eine Menge Arbeit. „Natürlich ist es Wahnsinn, wenn du elf Stück kassierst. Aber letztendlich ist es auch nur eine Niederlage – und ich glaube, wir haben uns da deutlich unter Wert verkauft. Ich bin kein Freund davon, auf die Mannschaft draufzuhauen, sie weiß selbst, dass das nix war. Wir haben diese Woche versucht, die Köpfe freizukriegen und den Spaß am Fußball wiederzufinden.“

„Erstes Ziel ist, dass wir uns von den direkten Abstiegsplätzen absetzen.“

Im ersten Training nach dem Desaster sei zumindest die Beteiligung hoch gewesen. Es sei gut gearbeitet worden, berichtet der FVgg-Coach, der auch seine Rolle hinterfragt und zwei Kernprobleme identifiziert hat: Zum einen die schwache Offensive, was magere sieben Tore auf der Habenseite untermalen. Zum anderen die eklatante Anfälligkeit in der Defensive.

Trotzdem ist Weinzierl zuversichtlich, weil am Sonntag der Kader durch einige Rückkehrer breiter aufgestellt sein wird. Damit wollen die Platzherren eine engagierte kämpferische Leistung zeigen und ein unangenehmer Gegner in dieser wichtigen Partie sein. „Unser erstes Ziel ist, dass wir uns von den direkten Abstiegsplätzen absetzen. Das könnten wir mit einem Sieg gegen Vatanspor schaffen.“

Deniz Sari, dem Spielertrainer von Vatanspor, schwebt Ähnliches vor. Er möchte mit dem ersten Sieg in dieser Saison einen Relegationsplatz erobern. Auch bei den Freisingern ist die löchrige Abwehr das Hauptproblem. Und im Angriff fehlen Sari die Anspielstationen, die seine Vorlagen verwerten. Top-Stürmer Xhino Myrteza ist weiter verletzt und dürfte erst im Frühjahr wieder dabei sein. Vor allem aus beruflichen Gründen konnte bisher auch keine Stammelf gefunden werden. Die, aus Sicht von Sari, schlechte Fitness kommt beim Tabellenletzten noch dazu. Denn oft zeigt Vatanspor in der ersten Hälfte gute Ansätze und kann auch gegen fast gegen Gegner Tore erzielen, bricht dann jedoch in Halbzeit zwei ein und kassiert Gegentore. (jfu)