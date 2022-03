Kreisliga 2 Donau/Isar: Einmal Aufstiegslust, fünfmal Abstiegsangst

Hoch hinaus ging es im bisherigen Saisonverlauf aus Landkreissicht nur für Didier Nguelefack (l.) und die Fußballer des BC Attaching. Die Truppe von Trainer Enes Mehmedovic will Aufstiegsrelegationsplatz zwei verteidigen. © Michalek

Eines ist nach 16 Spieltagen in der Kreisliga 2 des Kreises Donau/Isar offensichtlich: Die stärkeren Mannschaften kommen aus dem Landkreis Erding.

Freising – Nur der BC Attaching schaffte es im bisherigen Saisonverlauf, als Tabellenzweiter in die Phalanx der Erdinger Clubs einzubrechen. Die anderen fünf Teams aus dem Kreis Freising zieren die hinteren Plätze des Klassements.

Damit scheint auch schon fast klar zu sein, dass zumindest die beiden Direktabsteiger aus Freisinger Landen kommen werden.

TSV Moosburg: „Wacko“ soll’s in der Neustadt richten

Die besten „Chancen“, ohne Relegation in die Kreisklasse zu gehen, hat der TSV Moosburg: Ein einziger Dreier und magere sechs Pünktchen sind bisher die Ausbeute der Neustädter. Folglich beträgt der Rückstand auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf schon neun Punkte. Der TSV hat bis dato auch als einziges Team der Liga seinen Trainer gewechselt: Nach neun Spieltagen schmiss Emrah Kirkulak hin, er wurde von Sebastian „Wacko“ Gerlsbeck abgelöst. Der schaffte es zumindest, ein wenig mehr Ordnung ins Spiel zu bringen. Trotzdem deuten im Durchschnitt fast vier Gegentreffer pro Partie weiter ganz klar auf einen Abstieg hin.

Ein Aufstiegskandidat ist eindeutig der FC Finsing, der an der Tabellenspitze schon acht Zähler Vorsprung auf Verfolger Attaching hat. BCA-Trainer Enes Mehmedovic meinte nach dem 15. Spieltag vielsagend: „Wir müssen gar nicht so sehr schauen, was Finsing da oben macht, sondern uns vielmehr darauf konzentrieren, dass wir weiter Punkte für Platz zwei sammeln.“ Immerhin starten die Attachinger Kicker mit vier Punkten Abstand zu Platz drei in die restlichen Saisonspiele.

Walpertskirchener Offensivpower

Dort, auf Rang drei, steht mit dem SV Walpertskirchen das Überraschungsteam der Runde. Der Aufsteiger kassierte zum Auftakt zwar eine 0:1-Niederlage in Kirchdorf, legte danach jedoch eine Serie von sechs Siegen hintereinander hin. Nach fünf Niederlagen folgten vier weitere Erfolge vor der Winterpause. Bemerkenswert ist vor allem die Offensivpower beim SVW: Topstürmer Christian Käser, der die Torjägerliste mit 19 Treffern anführt, und seine Kollegen machten bereits 43 Kisten – Liga-Höchstwert!

Die wenigsten Tore erzielte bislang der TSV Au. Beim Aufsteiger aus der Hallertau dauerte es schon fünf Spiele, bis überhaupt eingenetzt wurde. Nach 16 Spieltagen sind es magere 14 Treffer, die aktuell aber für einen Nichtabstiegsplatz reichen. Denn die Truppe um Kapitän Alex Schwarz, die nach Abschluss der 13 Hinrundenpartien noch klar Vorletzter war, holte in den ersten drei Partien der Rückserie makellose neun Punkte. „Da kam eben vieles zusammen“, erklärt TSV-Trainer Christian Hobmeier. „Wir hatten uns endlich in der Liga akklimatisiert, ein Großteil des Kaders stand zur Verfügung und war auch in einem guten Fitnesszustand. Dazu hatten wir das Matchglück auf unserer Seite, das uns anfangs häufiger gefehlt hat.“ Dem TSV Au gelang dadurch der Sprung auf Tabellenplatz zehn.

Der Abstiegskampf ist fest in Freisinger Landkreishand

Dahinter folgen schön aufgereiht die vier verbliebenen Landkreisteams aus Allershausen, Kranzberg, Kirchdorf und Moosburg. Wobei sich auch der TSV Allershausen erst mit zwei Siegen aus den letzten drei Ligaspielen im Herbst auf den Relegationsplatz hochgekämpft hat. Zufrieden dürfte in Allershausen trotzdem niemand sein. Die Ansprüche vor der Saison waren andere.

Abstiegskämpfer unter sich: Fleißig punkten lautet die Devise für den TSV Au und den TSV Allershausen. Hier duellieren sich der Auer Michael Huber (l.) und der Allershausener Viktor Siebert um den Ball. © Michalek

Der SV Kranzberg konnte zwar vereinzelt glänzen, zeigte aber zu wenig Konstanz – und mit nur 17 Toren fehlte auch noch die nötige Treffsicherheit. Der SVK hat jedoch ein Spiel weniger und könnte mit einem Sieg am kommenden Samstag in Taufkirchen nach oben rutschen.

„Mussten richtig Dreck fressen“: Der SCK um Coach Andi Apold ist der große Verlierer der ersten Saisonhälfte. © Lehmann

Der SC Kirchdorf ist als Tabellenvorletzter der große Verlierer der Herbstrunde. Der Vorjahresvierte kam nie richtig in Tritt und kassierte teils deftige Schlappen. Der Hauptgrund war die dauerhaft hohe Anzahl an Ausfällen, die das Team letztlich nicht kompensieren konnte. Trotzdem ist SCK-Trainer Andreas Apold zuversichtlich, dass seine Truppe den Klassenerhalt noch schaffen kann: „Wir mussten in der Hinrunde richtig Dreck fressen und oft mit dem allerletzten Aufgebot spielen“, sagte er. „Wenn die Verletzten zurück sind, dann werden wir im Frühjahr eine andere Kirchdorfer Mannschaft sehen.“

Moosburger Kuriosum

Das hoffen auch die Fans des TSV Moosburg. Das Tabellenschlusslicht hat insgesamt 59 Gegentore kassiert und reaktivierte unter Trainer Gerlsbeck die Aufstiegshelden aus der Saison 2013/14. So werden in der zweiten Saisonhälfte etwa Torhüter Lukas Mabey und Stürmer Emmanuel Faloba wieder im Trikot der Neustädter auflaufen. Kurioserweise hat der TSV trotz der verkorksten Hinrunde den zweitbesten Torschützen der Liga in seinen Reihen: Erkal Üsküplü darf sicher als Top-Transfer der Kreisliga 2 bezeichnet werden. Der 31-Jährige kam im Sommer von Vatanspor Freising aus der Kreisklasse und erzielte in 15 Partien 18 Tore. Herausragend war die Rolle von Üsküplü beim einzigen Saisonsieg der TSV’ler, als er beim 6:4 in Wörth alle sechs Treffer erzielte.

Da wurde Fußball zur Nebensache

Was die ersten 16 Spieltage in der Kreisliga bei nahezu allen Vereinen geprägt hat, waren die personellen Probleme. Oft waren die Auswechselbänke verwaist, weil entweder zu viele Spieler in Urlaub oder in Quarantäne waren oder auf der Verletztenliste standen. Ein trauriger Höhepunkt in puncto Verletzungen war dabei der Spielabbruch am fünften Spieltag in der Partie TSV Au gegen BC Attaching. Dort prallten zwei Spieler so unglücklich zusammen, dass einer besinnungslos und der andere blutüberströmt von mehreren Notärzten und Sanitätern noch auf dem Fußballplatz versorgt werden mussten. Von derartigen Bildern bleibt die Kreisliga 2 im Frühjahr 2022 hoffentlich verschont. Insbesondere wünschen sich die Vereine aber, dass die restlichen Ligaspiele ohne größere Einschränkungen absolviert werden können. Und dass Corona nicht zu viel Einfluss auf Erfolg und Misserfolg nimmt. (Josef Fuchs)