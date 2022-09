Ausgebuffte Echinger triumphieren im Topspiel

Freudentaumel: So jubelten die Echinger nach Nico Häckers entscheidendem Tor in der 46. Spielminute. © Michalek

Der TSV Eching setzte sich dank Doppelpacker Nico Häcker mit 2:1 gegen den FCA Unterbruck durch. Damit kletterten die Zebras wieder an die Tabellenspitze.

Eching/Unterbruck – Es war das Spitzenspiel des achten Kreisliga-Spieltags: Die Partie zwischen dem Tabellenzweiten TSV Eching und dem Dritten FCA Unterbruck lockte 200 Zuschauer ins Willi-Widhopf-Stadion. Am Ende gewannen die Zebras knapp mit 2:1 (1:1) und kletterten damit wieder an die Tabellenspitze.

Artig hatte FCA-Trainer Alfons Deutinger den Echingern vorab die Favoritenrolle zugeschoben – und er sollte mit dieser Einschätzung Recht behalten. „Eching war heute einen Tick cleverer und ausgebuffter“, bilanzierte Deutinger nach der Partie am Samstagnachmittag. Peter Hanrieder, der Fußballchef des TSV, freute sich natürlich über die erneuten drei Zähler, musste aber auch zugeben, „dass das schlussendlich glücklich war. Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können.“

Daniel Nefzger kontert Nico Häcker

Nicht etwa, weil Unterbruck einen Haufen Chancen vergeben und Eching ein Date mit Fortuna hatte. Letztlich war es ein enges Match, in dem die Hausherren einfach eiskalt ihre Tore machten. Der TSV ging bald durch Nico Häcker in Führung, der einen Schlenzer aus 25 Metern in den Winkel setzte (17.). Doch der FCA antwortete zum bestmöglichen Zeitpunkt: Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff legte Goalgetter Andreas Hohlenburger den Ball quer auf Daniel Nefzger, der aus 20 Metern Maß nahm – das 1:1 (40.).

Junger Verteidiger nimmt Andreas Hohlenburger aus dem Spiel

Nach der Pause nutzten die Hausherren aus, dass die Unterbrucker Kicker wohl noch gedanklich in der Kabine waren. Denn der Sekundenzeiger hatte im zweiten Durchgang noch keine ganze Umdrehung zurückgelegt, als das Leder zum zweiten Mal im Netz des FCA-Gehäuses zappelte. Christopher Trautmann hatte eine Flanke per Kopf in den Strafraum verlängert, Nico Häcker stand gut zehn Meter vor dem Kasten goldrichtig und schloss ab (46.). In der Folge verlagerte sich Eching vor allem aufs Verteidigen, wogegen Unterbruck kein Mittel fand. Hohlenburger etwa war beim jungen Verteidiger Florian Kappauf quasi vollständig abgemeldet. Und so konnte es sich Christopher Trautmann sogar noch leisten, einen Schuss an den Pfosten zu setzen.

