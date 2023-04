Kreisliga 2: Allershausen pirscht sich ran - Kranzberg klettert

In der Zange: Die Echinger Matthew Atkinson (r.) und Christian Niederstrasser bearbeiten zu zweit ihren Gegenspieler. In des Gegners Hälfte blieben die Zebras diesmal allerdings ungewohnt blass.

Echings Vorsprung schrumpft

Von Matthias Spanrad schließen

Bekommt der TSV Eching Muffensausen? Daran hätten wohl die wenigsten gedacht, aber der Kreisliga-Tabellenführer unterlag am Samstag überraschend gegen Kellerkind SV Eichenried mit 0:1 – das war die vierte Saisonniederlage. Dem SV Kranzberg gelang indes mit dem Heimsieg gegen Hohenwart ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

TSV Eching – SV Eichenried 0:1 (0:0). Peter Hanrieder, Spartenchef der Echinger Kicker, sah sich hinterher bestätigt: Viele wollten den Zebras schon vorab zum Meistertitel gratulieren, doch Hanrieder beschwichtigt von Woche zu Woche. Nun bewahrheitete sich seine Einschätzung, dass „die Spiele alle sehr eng sind“, wie Hanrieder sagt. Und deswegen ist von vorgezogenem Meisterjubel noch keine Spur im Willi-Widhopf-Stadion. Hinzu kam am Samstag bei mehr als widrigen Bedingungen, dass „wir ein schlechtes Spiel abgeliefert haben, das müssen wir uns eingestehen“, so der Abteilungsleiter weiter.

Vor allem offensiv blieben die TSV-Mannen – anders als gewohnt – mehr als blass, hochkarätige Chancen sahen die Fans der Zebras kaum. Nur ein Mal kam Co-Trainer Stefan Karl nach einer Flanke von Matthew Atkinson in aussichtsreicher Position zum Kopfball, doch Eichenrieds Keeper Jakob Krütten parierte bärenstark. Auf der anderen Seite spielte sich der akut abstiegsgefährdete SVE mehrmals in aussichtsreiche Positionen, vergab allerdings jeweils.

Den 1:0-Siegtreffer leitete dann ein Echinger Fehler ein: Nach einem eigenen Freistoß vertändelten die Platzherren das Leder im Spielaufbau, Eichenried reagierte blitzschnell, und Joker Philipp Traa schloss sicher ab (72.). „Ich hoffe, dass uns diese Niederlage wachrüttelt, und wir jetzt gewarnt sind für die kommenden Spiele“, appellierte Hanrieder.

SV Kranzberg – TSV Hohenwart 2:1 (0:0). Ein absoluter Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelang am Sonntag dem SV Kranzberg. „Das war zwar ein durchaus glücklicher Erfolg für uns“, musste Trainer Anton Kopp zugeben, „für die Moral ist das aber sehr wertvoll“. Vor allem, weil einige Tabellennachbarn nicht dreifach punkteten. Der Sieg der Ampertaler ist umso höher einzuschätzen, weil sechs Stammspieler gefehlt haben und Kopp quasi sein letztes Aufgebot auf den Rasen geschickt hat. „Die, die da waren, haben sich reingeworfen und gekämpft“, lobte der Coach. Der Lohn: Nach über einer Stunde brachte Florian Kleidorfer seine Farben nach einer ganz feinen Kombination in Führung (68.).

Doch die hielt nicht lange: Nach einer Zeitstrafe für Patrick Ringer egalisierte Sebastian Herker nach dem fälligen Freistoß (75.). Doch nur drei Minuten später lag Kranzberg wieder vorne, und wie: Hohenwarts Verteidiger Maximilian Mitterhuber wollte 40 Meter vor dem Tor zum eigenen Keeper zurückspielen, doch der Schuss geriet zu stark und so lupfte er das Leder vielmehr über den Torwart ins Netz (78.). Glück hatte der SVK in der Nachspielzeit, dass ein TSV-Freistoß nur an den Querbalken klatschte.

TSV Allershausen – FC Lengdorf 2:1 (1:0). Schön langsam dürfen sich die Allershausener Kicker mit der Relegation zur Bezirksliga beschäftigen. Denn nach dem Sieg gegen den Verfolger Lengdorf ist der TSV weiter in der Pole-Position für die Aufstiegsspiele. Zumindest von einer „guten Ausgangslage“ spricht Spartenchef Philipp Jordan, der gegen den FCL allein mit dem Ergebnis zufrieden war. „Wir freuen uns freilich über den Sieg“, so Jordan, jedoch sei das ein harter Kampf gewesen. Für Fußballästheten war die Partie nichts, am Ende waren die Hausherren einfach den Tick cleverer und hatten die besseren Chancen, wie Lengdorfs Sprecher Dietmar Fischer zugab.

Eine davon nutzte der TSV im ersten Durchgang zur Führung: Nach einer abgewehrten Ecke landete das Leder bei Lukas Zainer, der den Ball in den Winkel schlenzte (8.). Ansonsten gab es wenige Hochkaräter, dennoch egalisierte Lengdorf zunächst nach dem Wechsel. Nach einem Gestochere im Strafraum beförderte Bernhard Heilmeier den Ball ins Netz (49.). Die individuelle Klasse von Marc Gundel entschied dann nach gut einer Stunde die Partie: Allershausens Neuzugang zirkelte einen Freistoß über die Mauer ins Tor (66.).

FCA Unterbruck – TSV Wartenberg 2:2 (0:1). Erneut nur zu einem Zähler reichte es für die FCA-Kicker im Duell mit dem Kellerkind aus dem Landkreis Erding. „Doch unter dem Strich war’s schon ein verdientes Unentschieden“, musste Coach Alfons Deutinger zähneknirschend zugeben. Zunächst mussten die Platzherren in einem kampfbetonten Spiel einem Rückstand hinterherlaufen. Michael Reischl hatte einen direkten Freistoß quasi mit dem Pausenpfiff in die Maschen gezimmert (44.).

Nach dem Wechsel drehte Unterbruck die Partie vorübergehend: Erst vollstreckte Andreas Hohlenburger ein feines Nefzger-Zuspiel (74.), bevor Matthis Hayer, der zuvor schon in der Zweiten Mannschaft getroffen hatte, für den vermeintlichen Siegtreffer sorgte (81.). Doch Wartenberg gab nicht auf und kam in Überzahl nach doppelter Zeitstrafe für Unterbruck noch zum Ausgleich durch Dominik Bleicher (90.+1). „Unter dem Strich hatten wir uns den Punkt redlich verdient“, analysierte TSV-Sprecher Thomas Rademacher. Am Ende haderte Deutinger unter anderem mit etlichen Entscheidungen des Unparteiischen. So sei der Siegtreffer stark abseitsverdächtig gewesen. Auch die Zeitstrafen für Linus Hayer und Daniel Nefzger waren umstritten.