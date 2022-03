Favoritensiege zum Auftakt

Schmerzhaft: Mete Kapcak (Moosburg) gegen Attachings Matthias Staudigl. © Lehmann

Freising – Das Spitzen-Trio der Liga hielt sich zum Auftakt schadlos. Finsing, Attaching und Walpertskirchen gewannen allesamt ihre Heimspiele.

BC Attaching - TSV Moosburg 3:0 (0:0). Der Favorit aus Attaching ging am Ende als verdienter Sieger mit einem klaren 3:0-Erfolg vom Platz. Bis es allerdings so weit war, mussten alle Beteiligten eine extrem zähe erste Halbzeit auf schwachem Niveau überstehen. Das lag zum einen daran, dass Attaching fahrig agierte und nicht die richtigen Lösungen parat hatte. Zum anderen präsentierte sich das Tabellenschlusslicht aus Moosburg in der Defensive konzentriert und ließ wenig zu. Didier Nguelefack vergab in der 30. Minute die beste Chance zur Führung, als er den Torwart bereits überspielt hatte, der Ball versprang und er ins Toraus weiterlief. Von den Gästen waren ohne ihre Topstürmer Erkal Üsküplü und Benedikt Wagner nicht mehr als ein zwei Entlastungsangriffe zu sehen. Im zweiten Durchgang brachte eine schöne Einzelaktion von BCA-Stürmer Nguelefack die Wende. Der 29-jährige Kameruner wurde rechts von Lukas Hübner angespielt, hängte zwei Verteidiger ab und schoss aus spitzem Winkel ins lange Eck zur 1:0-Führung (58.). Nur wenige Minuten später legte er das 2:0 (64.) nach, als der Gegner etwas aufmachen musste. Diesmal der Ball von Hübner steil in die Tiefe, sodass Nguelefack ihn nur noch am Keeper vorbeispielen musste. Moosburg probierte nochmal ranzukommen, doch die Mittel nach vorne fehlten am Samstag. Gegen die nun aufgerückte Deckung hatte Attachings Mirnes Gurbeta kurz vor Schluss frei vor dem Kasten keine Mühe TSV-Torwart Fabian Meier zu bezwingen. Auch beim 3:0 (88.) kam der Pass in die Tiefe wieder von Lukas Hübner, der damit alle drei Treffer vorbereitete. Trainer Enes Mehmedovic war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden: „Das konnte man gar nicht anschauen. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas besser gemacht, Chancen kreiert, drei Tore erzielt und auch verdient gewonnen, denn der Gegner hatte gar keine richtige Torchance.“

SV Wörth - TSV Au 2:1 (2:1). Trotz guter Leistung gingen die Hallertauer beim SV Wörth leer aus. Die Gastgeber agierten auch ohne ihren gesperrten Topstürmer Florian Rupprecht extrem effektiv, überließen den Gästen die Initiative und nutzten Fehler eiskalt aus. Wie in der 24. Minute als Au im Mittelfeld einen Zweikampf verlor, der Ball zu Maximilian Wanninger kam, der allein in Richtung Tor lief und die 1:0 Führung erzielte. Trotz guter Chancen der Gäste erhöhte Paul Bucher nach einem kapitalen Rückpass-Schnitzer von TSV-Torwart Christoph Mayerhofer auf 2:0 (39.) für die Gastgeber. Kurz vor der Pause keimte beim TSV Hoffnung auf, als Alex Schwarz nach schönem Zuspiel von Anto Samardzic aus zentraler Position auf 2:1 (43.) verkürzte. Nach der Pause versuchte Au alles, um zumindest einen Punkt zu retten. Doch Wörth schaffte es mit einem zähen, hektischen Kampfspiel das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Chancen gab es kaum mehr, die Größte vergab Samardzic für die Hallertauer vor dem leeren Tor. Wörth bekam noch einen zweifelhaften Elfmeter, mit dem Nessim Mahsas an Mayerhofer scheiterte. TSV-Trainer Christian Hobmeier war nach dem Spiel bedient: „Heute haben wir uns mit zwei kapitalen Gastgeschenken selbst geschlagen.“ (Sepp Fuchs)