Für Geduld belohnt - FC SF Eitting gewinnen gegen den TSV Allershausen

Von: Dieter Priglmeir

Mächtig reinknien mussten sich FCE-Spielertrainer Markus Weber (M.) und seine Eittinger Kicker. Im Hintergrund beobachtet Johannes Lenz die Szene. © Roland albrecht

Der FC Eitting gewinnt gegen den TSV Allershausen durch den Treffer von Huber. Der Spielertrainer des TSV, Michael Stiller, verliert somit an alter Wirkungsstätte.

Eitting – Natürlich blieb Michael Stiller noch etwas länger in Eitting, wo er als Spielertrainer den FC in die Bezirksliga geführt hatte. Mit seinem jetzigen Verein, dem TSV Allershausen, ist er nicht ganz so erfolgreich. Am Dienstagabend setzte es an alter Wirkungsstätte eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

Stiller, mittlerweile 47 Jahre alt, spielte die kompletten 90 Minuten durch. Der TSV hatte neun Ausfälle zu verkraften, machte den Eittingern aber lange das Leben schwer.

„Wir können froh sein, dass sich das nicht gerächt hat“

Die Weiß-Blauen hatten allerdings auch mehrfach Pech. Maxi Jäkel nahm eine Flanke von Dean Naxera volley, aber der Ball klatschte an die Latte (20.). Kurz darauf stieg Christoph Härtl nach einer Eckball-Hereingabe am höchsten. Auch sein Kopfball landete an der Latte. Wenig später stand Naxera frei vor TSV-Keeper Andreas Ettl, schoss aber drüber.„Wir können froh sein, dass sich das nicht gerächt hat“, sagte der interimsmäßige Fußballchef Wolfgang Ettl und meinte die einzige Allershausener Chance kurz vor der Halbzeitpause. In letzter Not konnte die Eittinger Defensive den Ball im Strafraum noch abblocken.

Florian Huber erzielt den goldenen Treffer für den FC Eitting

Die zweite Halbzeit war auf dem gut bespielbaren Nebenplatz weniger ansehnlich. „Da haben wir uns leider anstecken lassen“, sagte Ettl zum gefahrlosen Geplänkel zwischen den beiden Strafräumen. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte allerdings Jäkel eine gute Idee, spielte den Ball perfekt in die Schnittstelle. Florian Huber startete durch und verwertete allein vor dem TSV-Keeper zum 1:0. Den Gästen fehlten die Körner, um da noch dagegenzuhalten. (Dieter Priglmeir)