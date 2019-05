Eching dank Scholz Fünferpack Meister, Neufahrn in Abstiegsgefahr

Kreisliga Frauen: Kompakt

Die Echinger Frauen dürfen sich zurücklehnen. Sie sind bereits Meiser. Ganz im Gegensatz zu den Frauen des FC Neufahr, die sich in akuter Abstiegsgefahr befinden.

Kreisliga

FC Schwaig – TSV Eching 1:6. Die Fußballerinnen des TSV Eching haben zwei Spieltage vor Schluss den Meistertitel und den Aufstieg in der Tasche. Von Beginn an waren die Zebras das bessere Team und gingen dank Stürmerin Kelly Scholz, die einen brillanten Tag erwischt hatte, früh mit 2:0 in Führung (13./18.). Zwar hatten auch die Schwaiger Frauen ihre Möglichkeiten und verkürzten zwischenzeitlich auf 1:2 (19.), doch die TSV-Mädels wollten mehr: Durch eine starke kämpferische Leistung und zwei weitere Treffer von Scholz (27./28.) stellten sie noch vor der Pause auf 4:1. Nach dem Wechsel packte diese dann sogar ihr fünftes Tor drauf (66.), ehe Anna Bergmoser per Freistoß für den 6:1-Endstand sorgte (90.). „Wir wollen weiterhin in dieser Manier durchmarschieren und uns mit guten Leistungen aus der Liga verabschieden“, gibt Trainer Jan Strehlow als Zielsetzung für die letzten Spiele vor. Anbrennen kann nichts mehr: Sein Team hat nach der Langengeislinger Niederlage am Sonntag den Titel sicher.

FC Moosinning – FC Neufahrn 4:2. Durch diese Niederlage sind die Neufahrnerinnen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Gäste fanden schwer in die Partie und lagen früh nach einem Fernschuss und einem schön herausgespielten Angriff mit 0:2 zurück (8./10.). Zwar erzielte Arlett Berkner den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (15.), doch die Gastgeberinnen erhöhten fast im direkten Gegenzug auf 3:1 (17.) und mit dem Pausenpfiff auf 4:1 (45.). Nach der Halbzeit kamen die FCN-Mädels besser in die Partie und schafften es nicht nur dagegenzuhalten, sondern sich auch Chancen zu erspielen. Nach einem schönen Doppelpass gelang Nicola Döbl das 2:4 (47.) – mehr war aber nicht drin. „Wir müssen unbedingt in den nächsten Partien punkten, um die Klasse zu halten“, sagt Trainer Danilo Zimmermann. Aktuell liegt sein Team einen Zähler hinter dem rettenden vorletzten Tabellenplatz.