Kreisliga : Kranzberg dreht das Spiel - Kirchdorf erkämpft sich gegen Finsing einen Punkt

Beginn des Zweikampfs oder der Anfang allen Übels: Florian Edlhuber will den Ball kontrolliert ins Aus rollen lassen und schirmt Benedikt Wagner ab. © Freising

Nach einem umstrittenen Führungstreffer gibt Moosburg das Spiel doch noch aus der Hand. Tabellen-Schlusslicht Kirchdorf holt beim Ligaprimus einen Punkt.

Freising – Keine klare, aber eine verdiente Angelegenheit war das 2:1 für Kranzberg beim Schlusslicht TSV Moosburg. Der SC Kirchdorf erkämpfte zuhause gegen Ligaprimus Finsing einen Punkt. Auch Au und Allershausen spielten gegen Walpertskirchen und Lengdorf remis.

TSV Moosburg -SV Kranzberg 1:2 (1:1) - Der SV Kranzberg erkämpfte sich beim Schlusslicht in Moosburg verdient die drei Punkte. Zu Beginn der Partie sahen die 90 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch. Erkal Üsküplü (TSV) zielte über das Tor und Stefan Schleypen (SVK) zwang den neuen Moosburger Keeper Lukas Mabey zur ersten Parade. In der zehnten Minute schien es so, als hätte Florian Edlhuber auf Höhe der eigenen Auslinie alles unter Kontrolle, als ihn TSV-Stürmer Benedikt Wagner anging und mit Ball ins Toraus dribbelte. Edlhuber blieb stehen, die Schieds- und Linienrichter hatten es aber nicht gesehen und Wagner spielte weiter, passte zur Mitte, wo Emrah Kirkulak zur 1:0-Führung einschoss. Nur eine Minute später feuerte Stefan Schleypen für die Gäste einen Flachschuss aus 19 Metern von halbrechts zentral Richtung Tor. TSV-Torwart Mabey ließ den Ball zuerst durch die Hände gleiten und dann durch die Beine zum Ausgleich (11.) für Kranzberg. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel, vergaben aber durch Schleypen und Michael Kopp hochkarätige Chancen. Einem Kopfballtreffer von Levi Peis nach einer Ecke verweigerte Schiri Andreas Hettenkofer die Anerkennung (15.). Beim TSV mussten Peter Rieß und Kirkulak früh verletzt vom Feld, sodass in Halbzeit zwei bei Moosburg nur noch wenig nach vorne ging. Kranzberg beherrschte das Spiel, versuchte Druck zu machen und kam durch Dominik Grabmair zum verdienten Siegtreffer (70.). Weitere Großchancen ließen die SVK-Stürmer in den Schlussminuten ungenutzt.



TSV Au - SV Walpertskirchen 1:1 (0:0) - Eine starke kämpferische Leistung brachte Au einen Punktgewinn in Unterzahl gegen den Tabellendritten. Im ersten Durchgang war es ein offenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Sogar SVW-Toptorjäger Christian Käser konnte seine Möglichkeiten nicht nutzen. In Halbzeit zwei kassierten die Gastgeber eine gelb-rote Karte (52.) gegen Josip Andrik vom guten Schiedsrichter Hartmut Lederer. Trotzdem ging der TSV Au in Führung (66.), als Kapitän Alex Schwarz einen Freistoß aus 18 Metern präzise in den Winkel zirkelte. Die Gäste waren anscheinend verblüfft und ließen kurz darauf die nächste hundertprozentige Chance zu. Doch Tim Bausch nagelte den Ball über die Latte. Danach startete Walpertskirchen gegen zehn TSV-Akteure einen Sturmlauf. Der Druck wurde immens, und Marius Orthuber besorgte nach einem Eckball per Kopf den verdienten 1:1-Ausgleich (86.).



SC Kirchdorf - FC Finsing 1:1 (0:0) - Der Tabellenvorletzte vom SCK feierte gegen den Ligaprimus zumindest einen Punktgewinn für die Moral. In einer engagierten Partie legten die Gastgeber gleich voll los, der Treffer von Felix Zeilmaier in der dritten Minute zählte aber wegen Abseits nicht. Auch danach hatte Kirchdorf mehr vom Spiel, kam zu Chancen durch Zeilmaier, Serverin Reinmoser und Thomas Hadler, trotzdem stand es zur Pause noch 0:0. Auch weil die Platzherren über die gesamte Spielzeit nur wenig zuließen und die Gäste allenfalls über Standards Gefahr erzeugten. Nach dem Wechsel zirkelte Felix Zeilmaier einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer ins linke Kreuzeck zur Kirchdorfer 1:0-Führung (62.). Die Freude darüber währte nur kurz, denn Finsings Valentin Bachmeier traf fulminant per Volleyschuss aus 30 Metern zum Ausgleich (64.). Kurz vor Ende der Partie hatten die Gastgeber das Glück des Tüchtigen, als Finsing noch die Latte traf.



SC Kirchasch - BC Attaching 1:0 (1:0) - Böse Überraschung für den Tabellenzweiten vom BCA. Beim SC Kirchasch mussten die Gäste gegen einen robusten und äußerst destruktiv agierenden Gegner einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Kirchasch hatte eine Möglichkeit durch Johannes Haindl (6.), die BCA-Keeper Hans Gamperl entschärfen konnte. Haindl lief weiter und stürzte über den Torwart, was Schiedsrichter Markus Korber mit einem Elfmeter belohnte. Den verwandelte Alex Mrowczynski sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Kirchasch verteidigte engagiert und Attaching war nicht in der Lage Lösungen zu finden. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Didier Nguelefack, als er den Ball über das Tor lupfte (60.). Der Schiedsrichter zückte in der zerfahrenen Partie dreimal Gelb-Rot. Bei Attaching gegen Trainer Enes Mehmedovic und Mirnes Gurbeta. Bei Kirchasch traf es Thomas Enzbrunner.

TSV Allershausen - FC Lengdorf 2:2 (0:2) - Der TSV Allershausen holte dank einer tollen Willensleistung ein Unentschieden nach 0:2-Rückstand. Am Ende hätte der TSV sogar noch gewinnen können, aber insgesamt ging die Punkteteilung in Ordnung. Kurz nach Anpfiff gab es gleich die erste Möglichkeit für die Platzherren nach einer Ecke von Maxi Held. Doch dann kamen die Gäste. Markus Sigl vergab die erste Megachance, besser machte es Tobias Lechner, der nach einem Weitschuss am rechten Torpfosten zum 0:1 (16.) abstaubte. Und der FCL legte nach. Nach einem Freistoß von Gianfranco Soave von der Mittellinie düpierte Stürmer Martin Lechner seinen Verteidiger und vollstreckte aus kurzer Distanz zur 0:2-Führung (22.). Jasko Hamzagic vergab kurz vor der Pause die Riesenchance des TSV zum Anschlusstreffer. Nach der Pause war Allershausen überlegen und bei Standards gefährlich. Nach einem Freistoß von Michael Stiller reagierte in der Mitte Dario Turkman am schnellsten und verkürzte auf 1:2 (59.). Die Gäste schwammen jetzt richtig. Nach einer Ecke von Alex Holzmaier stieg Maciej Machi am höchsten und köpfte den 2:2-Ausgleich (64.). Beide Teams vergaben durch Domenik Baller (TSV) und Soave (FCL) noch Chancen zum Siegtreffer.

(Sepp Fuchs)