Kreisliga-Meister! Palzing verwandelt den ersten Matchball

Fußball aktuell

von Matthias Spanrad schließen

Der Landkreis Freising hat wieder einen Kreisliga-Meister und damit einen neuen Bezirksligisten! Die Fußballer des SVA Palzing konnten gleich den ersten Matchball nutzen und gewannen am Freitagabend ihre Heimpartie gegen den FC Langengeisling verdient mit 2:0 (1:0).

Palzing – Die Rechnung war ganz einfach: Holen die Palzinger Kicker drei Zähler gegen die Gäste aus dem Landkreis Erding, dann ist die Meisterfrage in der Kreisliga 2 beantwortet. Und das Topspiel zwischen dem Ersten und dem Vierten im Tableau ging vor mehr als 200 Zuschauern auch gleich rassig los: Beide Mannschaften suchten den Weg zum Tor und verlagerten sich nicht nur auf die Defensive. Zwar hatten die Platzherren ein wenig mehr Ballbesitz, große Chancen waren zunächst allerdings Mangelware.

Das erste Mal in Tornähe kam SVA-Spielführer Marcel Radlmaier mit einem Kopfball (18.) – kurz darauf verfehlte Martin Redl das Gehäuse nur knapp (34.). Je länger der erste Durchgang dauerte, desto mehr näherten sich die Palzinger der Führung an – und sie wurden schließlich mit dem Pausenpfiff belohnt: Fabian Radlmaier zirkelte einen Eckstoß in den Strafraum – und sein Bruder Marcel nickte aus kurzer Distanz ein (45.). Das war einstudiert, der Treffer war verdient.

Im zweiten Abschnitt ging die Partie munter weiter. Mal spielte sich Langengeisling aussichtsreich in Position – mal probierte es Palzing, für die Vorentscheidung zu sorgen. Die fiel dann vom Elfmeterpunkt, nachdem einem FCL-Akteur das Leder an die Hand gesprungen war. Marcel Radlmaier trat an und traf keck in die Mitte (72.) – kann man als designierter Meister so machen.

Das erstklassige Kreisliga-Spiel ebbte nun aber nicht ab: Langengeisling hatte sich noch nicht aufgegeben, während Palzing sich die anschließende Meisterparty und den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen wollte. Groß in Gefahr geriet der SVA-Erfolg in den letzten Minuten nicht mehr – und nach dem Abpfiff kannte der Jubel der Palzinger keine Grenzen mehr.