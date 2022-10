TSV Eching vor Spitzenspiel: „Die Jungs wollen wieder Tabellenführer sein“

Teilen

Der TSV Eching will auch im Topspiel wieder jubeln. © Michalek

Sie sind in der Kreisliga 2 aus Landkreis-Sicht das Maß aller Dinge: In elf Spielen setzte es für die Fußballer des TSV Eching bislang nur zwei Niederlagen.

Freising – Es sieht also ganz danach aus, als würden die Sterne den Weg Richtung direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga weisen. Im Interview spricht Abteilungsleiter Peter Hanrieder vor dem Liga-Gipfel beim Klassenprimus FC Moosinning II (Sonntag, 15 Uhr) über die Aufstiegschancen, das Geheimnis des Echinger Erfolgs – und darüber, warum der Club in der Winterpause nicht auf große Einkaufstour gehen wird.

Herr Hanrieder, Hand aufs Herz. Wie sehr ist der Aufstieg bei euch aktuell ein Thema?

(lacht) Verboten haben wir natürlich nicht, dass darüber gesprochen wird. Allerdings ist noch nicht einmal die Hälfte der Saison gespielt. Unser Ziel vor der Saison war, dass wir im oberen Drittel der Liga mitspielen. Das steht auch jetzt noch, zumal wir die Liga vorher nicht kannten. Und es ist ja auch nicht so, dass wir in allen Spielen klar überlegen waren, die Kreisliga 2 ist sehr umkämpft. Ein bisschen profitieren wir schon von unserem breiten Kader mit 23, 24 Leuten. An den Aufstieg denken wir gerade aber überhaupt noch nicht – auch wenn das blöd klingt.

Aktuell führt Moosinning II die Tabelle an, kann aber, weil die Erste schon in der Bezirksliga Ost spielt, nicht aufsteigen. Demnach könnte Rang zwei reichen. Schwingt das mit?

Wir wissen das natürlich. Und das ist schon gut in manchen Momenten – nämlich dann, wenn Moosinning II gegen unsere Hauptkonkurrenten, etwa Unterbruck oder Hohenwart, spielt und gewinnt.

Im Fußball sagt man, dass der Angriff Spiele, die Abwehr aber Meisterschaften gewinnt. Seid ihr angesichts von bislang erst sieben Gegentoren das beste Beispiel dafür?

Ja, wir sind schon überzeugt von unserer Defensivleistung. Es ist ja nicht so, dass wir in jedem Spiel zwei, drei, vier Tore schießen. Aber enge Spiele gewinnst du eben, wenn du hinten gut stehst und am Ende dann das entscheidende Tor machen kannst. Das hat man letztes Wochenende gegen Walpertskirchen gesehen, wo beide Mannschaften gleichwertig waren – wir uns dann aber durchgesetzt haben.

Keine Transfers geplant: „Wir sehen keinen Grund, neue Spieler zu suchen.“

Heißt: Der TSV Eching könnte sich in der Winterpause noch einen treffsicheren Stürmer suchen, um den Aufstieg zu realisieren?

Nein, denn wir haben Vertrauen in unseren Kader. Zumal mit Marco Lutter und Samuel Glogowski zwei richtige gute Spieler nach einer Verletzung zurückkehren werden. Wir sehen also keinen Grund, neue Spieler zu suchen.

Wo sehen Sie überhaupt noch Verbesserungspotenzial?

Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln, denn aktuell läuft noch viel über das Kämpferische.

Topspiel vor der Brust: „Das wird sicher ein schönes Spiel“

Jetzt steht die Partie beim Tabellenführer an. Warum kehren die Zebras als Sieger wieder heim?

Weil die Jungs unbedingt wieder Tabellenführer sein wollen. Für beide Teams wird das sicher ein schönes Spiel. Und umso schöner wäre es, wenn wir mit drei Punkte im Gepäck wieder heimfahren.

Auf was für einen Gegner stellt ihr euch ein?

Was ich so gehört und gelesen habe, ist die Moosinninger Zweite eine verschworene Gemeinschaft mit vielen einheimischen Spielern. Zudem sollen sie kämpferisch und spielerisch sehr stark sein. Und in der Kreisliga gehört schon was dazu, von elf Spielen neun zu gewinnen. . .

Interview: Matthias Spanrad