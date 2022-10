Kreisliga: Eching ist wieder in Form, Kranzberg und Wartenberg teilen sich die Punkte

TSV Eching holt hart umkämpften Dreier gegen SV Kranzberg © Christian Niederstrasser

Während der TSV Eching zurück in der Erfolgsspur ist, vergibt der SV Kranzberg den Sieg beim TSV Wartenberg. Die Gäste haderten mit dem Schiedsrichter.

TSV Eching – SV Walpertskirchen 2:0 (0:0). Zumindest dem Ergebnis nach wieder zurück in der Spur sind die Echinger Kicker. „Am Ende war das heute ein umkämpfter Dreier, der aber nicht unverdient ausgefallen ist“, resümierte Spartenchef Peter Hanrieder.

Lange war die Partie ausgeglichen, Walpertskirchen konnte gegen den Favoriten recht gut mithalten, Hüben wie drüben gab’s in den ersten 45 Minuten aber quasi keine Torchancen. In Durchgang zwei fanden die Echinger dann besser rein und gingen bald in Führung. Marcel Kropp hatte eine butterweiche Flanke in den Strafraum geschlagen, Thomas Kappauf stieg am höchsten und nickte ein (61.).

Doch der SVW gab nicht nach, und so musste Ali Kestler im TSV-Tor einmal sein ganzes Können aufbringen, um das 1:1 zu verhindern. Beruhigung für Eching gab’s erst kurz vor Schluss: SV-Keeper Lukas Weinhuber war nach einem Abschlag ausgerutscht, Kevin Stoiber schoss den Ball ins leere Tor (88.).

TSV Wartenberg – SV Kranzberg 1:1 (0:0). Big Points im Abstiegskampf verpassten Anton Kopp und seine Kranzberger Mannen, die nach einer langen Negativ-Serie erst vergangene Woche das Keller-Duell gegen Wörth gewonnen hatten und nun im nächsten Nachbarschaftsduell nur einen Teilerfolg verbuchten. Dabei hatten die Gäste den ersten Durchgang bestimmt. Als kurz nach Wiederanpfiff Daniel Mömkes nach super Vorarbeit von Thomas Ostermaier die Führung erzielte, schien der zweite Sieg in Folge nahe.

In der Schlussphase haderten die Kranzberger dann aber mit dem Schiedsrichter. Denn Levi Peis sah nach seinem erst zweiten Foul in der ganzen Partie eine Zehnminuten-Strafe. Und weil Wartenberg eh schon drückte, hatten es die Gäste noch schwerer. Nachdem die Kranzberger Verteidigung den Ball nicht wegschlagen konnte, traf Jakob Taffertshofer aus dem Gewühl heraus.

Fazit des enttäuschten SVK-Trainers Anton Kopp: „Wir haben heute klar zwei Punkte verloren.“ (ms)