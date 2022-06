Kritik am Kreisspielleiter: Sieger aus Attaching II gegen Haag muss eine weitere Woche warten

Von: Bernd Heinzinger

Die Verlängerung der Saisonverlängerung steht für die Fußballteams des BC Attaching II und VfR Haag (Samstag, 17 Uhr, bei Istanbul Moosburg) auf dem Programm.

Moosburg – Trotz der Niederlage in der ersten Relegationsrunde hoffen beide Teams noch auf einen Platz in der Kreisklasse. BCA-Trainer Jan Ziob freut sich einerseits über die Chance: „Aus der Niedergeschlagenheit nach der Niederlage gegen Eching II wurde eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung.“

Andererseits sieht er die Entscheidung des Kreisausschusses, die Saison bis in die Pfingstferien zu verlängern, als äußerst umstritten und auch fragwürdig an. „Die kurzfristigen Ansetzungen sind ungünstig. Viele Vereine werden urlaubsbedingt große Probleme haben.“ Auf seine Truppe treffe das gegen Haag glücklicherweise nicht zu, und Jan Ziob ist von einem Erfolg überzeugt. „Ich sehe uns in der leichten Favoritenrolle. Wir dürfen nur nicht wieder die individuellen Fehler fabrizieren, die uns gegen Eching die Gegentore einbrachten.“ Vielmehr müsse man an die Leistung der zweiten Hälfte anknüpfen, dann werde es schon klappen.“

Im ersten Relegationsspiel mussten zwar einige Männer verletzungsbedingt raus und können gegen Haag auch nicht mit dabei sein. Für Ziob aber kein großes Problem. „Wir verfügen über einen sehr breiten Kader und können diese fast gleichwertig ersetzen.“

Es sei schwer zu sagen, ob er sich auf die Partie freue oder nicht, meinte VfR-Coach Volker Lippcke: „Es ist wie eine Neverending-Story. Ich muss erst einmal schauen, welche Truppe ich überhaupt zusammenbekomme.“ Auch er kritisiert den Kreisspielleiter. „Von dort hieß es doch ganz klar, dass wir nicht an Pfingsten spielen.“ Für den Sieger wird es eine weitere Woche dauern, bis er die Saison beenden kann, da das abgebrochene Spiel zwischen Hörgersdorf und Türk Gücü Erding gestern wiederholt werden musste und der Erdinger Teilnehmer des Endspiels erst nächste Woche ermittelt wird.

Als Trainer, sagt Lippcke, könne er nicht mehr viel ausrichten. „Nach der Niederlage gegen Gammelsdorf, als wir unsere schlechteste zweite Hälfte fabrizierten, war jeder geknickt.“ Jetzt gehe es einzig um den Willen, den inneren Schweinhund noch einmal zu überwinden. Einige fallen aus, Lippcke hofft auf einen Einsatz des angeschlagenen Keepers Florian Leiner. „Sein Ausfall wäre der Super-Gau, für ihn habe ich keinen Ersatz.“ (BERND HEINZINGER)