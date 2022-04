Küchle plant nur langfristig

Von: Nico Bauer

Corona-Ausbruch so gut wie überstanden: Die Hallbergmooser (hier mit Tobias Krause und Mert Sahin) können am Samstag schon wieder fast auf ihren ganzen Kader bauen, allerdings fehlt jetzt Spielertrainer Strohmaier. © leifer

VfB-Funktionär bindet und verpflichtet nur Spieler, die auch einen Abstieg mitgehen

Hallbergmoos – Von Langeweile geplagt ist Anselm Küchle in diesen Tagen sicherlich nicht. Erst musste der sportliche Leiter des VfB Hallbergmoos den Corona-Ausbruch moderieren und den Bayernliga-Vorletzten aktiv im Abstiegskampf mit unterstützen, und so ganz nebenbei muss er den Kader für die kommende Saison planen. Vor dem Gastspiel beim Zweiten SV Kirchanschöring (Samstag, 15 Uhr) betont er stets den langfristigen Plan und weicht keinen Zentimeter von der Vereinslinie ab.

Beim Corona-Ausbruch in der Mannschaft scheint das Schlimmste überstanden zu sein. In Kirchanschöring stehen David Küttner und Fabian Diranko wieder zur Verfügung, während der Virus nun auch Trainer Matthias Strohmaier erwischt hat. Er war schon beim hart erkämpften 0:0 unter der Woche in Kottern nicht dabei. Beim Thema Corona ist Anselm Küchle noch immer enttäuscht, dass der VfR Garching den Wunsch einer Verlegung ablehnte: „Da ging es um den Schutz unserer und der gegnerischen Spieler. Es war schon sehr ernüchternd und schade, zumal wir in der Vorrunde auch dem Garchinger Wunsch nach dem Tausch des Heimrechts nachgekommen sind.“

Im Abstiegskampf seiner Mannschaft bewahrt Küchle die Ruhe und formuliert das Erreichen der Relegation als Ziel. „Man sollte sich eher kleinere Ziele setzen“, sagt der Funktionär. Mit dem TSV Dachau auf dem letzten Relegationsplatz sind die Hallbergmooser punktgleich und nur durch den direkten Vergleich im Hintertreffen. Die in den vergangenen Wochen überraschenden Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf nimmt Küchle auch als Zeichen, „dass in der Liga jeder jeden schlagen kann.“

Auch der Zweite Kirchanschöring ließ zuletzt schon Federn gegen VfB-Tabellennachbarn. Außerdem ist das Hinspiel noch in Erinnerung, als Kirchanschöring in Hallbergmoos kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich machte und den ersten Bayernligasieg der Vereinsgeschichte verhinderte.

Zum Sommer hin muss der sportliche Leiter noch einen kleinen Umbruch moderieren. Etwa 80 Prozent des Kaders bleiben an Bord und das ligaunabhängig. Küchle lockt Spieler nicht mit der Liga, sondern dem langfristigen Plan. Sollte der Klassenerhalt nicht gelingen, würden Trainer und Spieler den Schritt zurückgehen, um ein Jahr später wieder oben dabei zu sein. Auch in den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen ist die Zweigleisigkeit das Thema. Der VfB Hallbergmoos will sich in Deutschlands fünfter Liga langfristig etablieren und nicht im Hauruck-Verfahren kurzfristige Effekte erzwingen. „Wir haben mit Leistungsträgern langfristig verlängert und werden nächste Saison auch wieder eine sehr gute Mannschaft haben“, verspricht der sportliche Leiter des VfB.

Aufstellung

Dinkel – Petschner, Hammerl (Opitz), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Krause, Schmit – Werner (Diranko) - Aygün.