Labiles Konstrukt

Teilen

Voller Einsatz: Kammerbergs Verteidiger Maximilian Schaar (r.) grätscht in den Echinger Louis Kleindienst. © lehmann

TSV Eching rafft sich nach spätem Rückstand nicht mehr auf und verliert 1:3 in Kammerberg.

Kammerberg – In der Bezirksliga Nord gibt es in dieser Saison drei Grüppchen. Das Spitzenduo mit Dachau und Jetzendorf, den großen Mittelteil, der von der SpVgg Kammerberg abgeschlossen wird und bis auf die Relegationsplätze reicht. Und dann ein Quartett am Ende um Schlusslicht TSV Eching, das um einen Relegationsplatz kämpft.

Kammerberg und Eching brauchten im direkten Duell also dringend Punkte. Die Spielvereinigung hat sich diese gesichert und verdient mit 3:1 gewonnen. Die Echinger brauchen eine Serie, um den Abstieg abzuwenden – und die ist weit entfernt.

Koston liegt mit Entscheidung richtig

Die Kammerberger wollten nach zwei Niederlagen in wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Spielertrainer Matthias Koston wollte seiner Mannschaft einen neuen Impuls geben und traf dann eine Entscheidung, die einen großen Einfluss auf den Spielverlauf haben sollte: Er gab seinem Mittelstürmer Patrick Sturm eine Pause und stellte Alexander Nefzger in der Angriffszentrale auf. „Es war eine Bauchentscheidung“, erklärte Koston. Zunächst sah Nefzger allerdings wenige Bälle, denn Eching war in der Anfangsphase das bessere Team. Die Elf von Trainer Alexander Günther ließ den Ball laufen und machte Druck, ohne sich jedoch große Chancen zu erspielen. Dafür halfen die Kammerberger mit. Nach einer Ecke lenkte Lukas Schmitt den Ball ins eigene Tor – die Führung für das Schlusslicht (20.).

Die Kammerberger bemühten sich um eine schnelle Antwort und steigerten sich in der Folge. Als die Echinger Kette zu weit aufgerückt war, kam Nefzger an den Ball und überlupfte TSV-Keeper Alessandro Kestler (1:1, 28.). Kostons Bauchgefühl hatte ihn also nicht getäuscht. Noch war aber mehr als eine Stunde zu spielen und der Punkte beiden Teams zu wenig.

Kammerberg war spätestens nach dem Ausgleich das dominantere Team. Die Überlegenheit der Gastgeber hielt auch nach dem Seitenwechsel an. Vor dem Tor der Echinger war mehr Betrieb als auf der anderen Seite. SpVgg-Keeper Markus Eisgruber hatte wenig zu tun. Seine Vorderleute fanden aber zunächst nicht die Lücke in der Defensive der Zebras. Koston wechselte Sturm für Schmitt ein. Der Joker ging mit Wut im Bauch in die Partie und setzte diese in Energie um. In der 83. Minute konnte TSV-Torhüter Kestler den Ball nach einer Standardsituation nicht klären, im Gegenteil, er machte ihn gefährlich. Joker Sturm setzte sich durch und köpfte den Ball über die Linie (83.) – 2:1 für Kammerberg.

Nun zeigte sich, wie labil das Echinger Konstrukt in dieser Saison ist. Denn statt sich zu sammeln und eine Schlussoffensive zu starten, klingelte es nur zwei Minuten später erneut im Kasten der Gäste. Nefzger erzielte nach einem Konter den 3:1-Endstand für das Heimteam.

Für Eching wird die Luft immer dünner

Für die Zebras wird die Luft im Abstiegskampf noch dünner. Der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz 12 beträgt weiterhin fünf Punkte, Palzing kann im Nachholspiel aber mit einem Sieg auf acht Zähler davonziehen. „Wir sind sehr enttäuscht“, so Zebras-Coach Günther.

Bei den Kammerbergern war die Laune deutlich besser. Die Spielvereinigung holte zwölf Punkte aus ihren sechs Partien seit der Winterpause. „Wir haben eine Reaktion gezeigt – auf die beiden Niederlagen und auf den Rückstand gegen Eching“, freute sich Koston, der mit seiner Entscheidung im Angriff alles richtig gemacht hatte.