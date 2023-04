1:3 gegen Unterföhring: Freising und das Problem mit dem Toreschießen

Teilen

Kein Durchkommen: Domagoj Tiric (2. v. l.) wird von zwei Unterföhringern abgeschirmt. © Lehmann

Nächster Rückschlag für den SE Freising in der Landesliga Südost: Am Freitag unterlagen die abstiegsbedrohten Lerchenfelder dem FC Unterföhring mit 1:3 (1:2).

Freising - Am Ende konnte man den Unterschied zwischen dem SE Freising und dem FC Unterföhring wohl an einem Namen festmachen: Robin Volland. Während die Unterföhringer Kicker einen Stürmer in ihren Reihen hatten, der am Ende mit einem Dreierpack recht humorlos die Partie entschied, fehlte dem SEF erneut ein Akteur, der nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern halt auch zwischen die Pfosten trifft. „So gewinnst du eben keine Spiele“, ließ Trainer Flo Bittner seinem Grant freien Lauf. „Wir gewinnen nicht, weil bei uns jeder acht Chancen braucht, um das Tor zu treffen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Passender konnte man das Match am Freitagabend wohl nicht zusammenfassen. Freising rannte, Freising ackerte und wollte die Scharte vom Dienstag auswetzen. Doch die Eintracht wurde eben auch von Volland humorlos erlegt. Hatten die erste Chance sogar noch die Hausherren – ein Schuss von Felix Günzel aus fünf Metern segelte meilenweit drüber (25.) – reichten dem FC-Stürmer zehn Minuten- Und beide Male war der Ursprung des Treffers gleich: nämlich ein weiter Freistoß aus dem Halbfeld. Der SEF verteidigte es nicht clever, der zweite Ball landete bei einem Unterföhringer, der Robin Volland in Szene setzte. Und der Ex-Bayernligastürmer fackelte nicht lang, um auf 2:0 zu stellen (35./43.).

Felix Fischer sorgte kurz vor der Halbzeit für einen Hoffnungsschimmer

Doch noch vor dem Wechsel keimte Hoffnung im Freisinger Lager auf. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte setzt Felix Fischer nach, zog in den Unterföhringer Strafraum und schloss mit viel Entschlossenheit ins kurze Eck ab (44.).

Ging doch noch was? Die Antwort folgte nach dem Seitenwechsel – und war doch ernüchternd. Erst wuchteten die Gäste einen Schuss an den Pfosten, nach gut einer Stunde war die Messe dann endgültig gelesen für den SEF. Einem schnellen Föhringer Angriff über die rechte Seite wussten die Freisinger nichts entgegenzusetzen, und die anschließende Flanke an den Fünfmeterraum wurde zur leichten Beute für Robin Volland. Er hatte alle Zeit der Welt, das Leder in die Maschen zu nicken (63.).

Dank der Dachauer Niederlage bleibt der SEF auf einem Relegationsrang

In der Folge gaben die Lerchenfelder, die nur aufgrund der Dachauer Niederlage weiter auf einem Relegationsrang bleiben, jedoch nicht auf. Die Misere aber: Sowohl Felix Günzel (72.) als auch Christian Schmuckermeier (85.) verstanden es nicht, beste Möglichkeiten auch zu nutzen. So blieb es bei der verdienten Niederlage.