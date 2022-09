SE Freising reitet weiter auf der Erfolgswelle

Haben sich in die Partie reingefuchst: Die Fußballer des SE Freising nahmen dank einer starken kämpferischen Leistung letztlich die drei Punkte aus dem Landkreis Ebersberg mit. © Stefan Roßmann

Der SE Freising bleibt in der Landesliga Südost in der Erfolgsspur. Beim Sieg in Forstinning hatte die Bittner-Elf auch das nötige Quäntchen Glück.

Freising – Das war der vierte Dreier hintereinander und der fünfte Saisonsieg insgesamt: Auch beim forschen Aufsteiger VfB Forstinning waren die Landesliga-Fußballer vom SE Freising am Samstag nicht zu bezwingen und gewannen am Ende knapp mit 1:0 (1:0).

Klar, noch ist die Liga-Tabelle nicht bereinigt. Doch während die SEF-Kicker zu Beginn der Runde unten drinstanden und phasenweise die Rote Laterne in den Händen hielten, grüßte die Eintracht am Samstagabend von Position vier des Klassements. Nicht mehr als eine Momentaufnahme – und doch ein Beweis für die neue Stabilität am Roider-Jackl-Weg.

Bittner: „Wir mussten alles in die Waagschale werfen.“

Am Wochenende waren die Verhältnisse aber nicht so deutlich wie zuletzt. „Das war dieses Mal ein dreckiger Sieg“, gab SEF-Coach Florian Bittner zu. „Wir mussten alles in die Waagschale werfen.“ Es war zwar nicht unbedingt ein Dusel-Dreier, den die Lerchenfelder aus dem Landkreis Ebersberg mit nach Hause brachten. Allerdings mussten sich Jonas Mayr und Co. gewaltig strecken und bis zum Abpfiff um den Erfolg zittern.

Forstinning, das nach dem Aufstieg famos in die Landesliga-Saison gestartet war, legte los wie die Feuerwehr und brachte die Gäste in Bedrängnis. Wäre da nicht Keeper Maximilian Oswald gewesen, der SEF wäre bald in Rückstand geraten. Irgendwann brachte sich dann aber auch Freising ein, mehr als ein Pfostenknaller von Spielertrainer Bittner nach einer Ecke war jedoch zunächst nicht drin (13.).

Der VfB war zu diesem Zeitpunkt spielbestimmend. Und deswegen fiel die Freisinger Führung doch etwas überraschend: Stürmer Luka Brudtloff war auf dem linken Flügel angespielt worden, zog ein paar Meter in Richtung Strafraum und hielt aus gut 17 Metern einfach drauf. Das Leder hüpfte noch auf – und letztlich streckte sich VfB-Schlussmann Marko Susac vergeblich und konnte das aus Sicht der Platzherren bittere 0:1 nicht verhindern (35.).

Verständlich, dass Forstinning nach der Pause mit Wut im Bauch aus der Kabine kam und auch der Anfangsphase der zweiten Halbzeit seinen Stempel aufdrückte. Den vermeintlichen Ausgleichstreffer gab Schiedsrichter Jürgen Gabel jedoch aufgrund einer Abseitsposition nicht – und wenig später knallte ein VfB-Versuch ans Aluminium. Das war Glück für den SE Freising.

SE Freising verpasst die Vorentscheidung

In der Schlussphase meldeten sich die Domstädter wieder zurück und erarbeiteten sich die Chance auf die Vorentscheidung. Doch entweder spielten es die Lerchenfelder zu leichtfertig zu Ende, oder Keeper Susac hatte noch seine Finger dran.

War es insgesamt also ein glücklicher Sieg für den SEF? „Jedenfalls hat meine Mannschaft über die vollen 90 Minuten wirklich stark gekämpft, sich in die Partie reingearbeitet und sich am Ende auch belohnt“, resümierte Coach Bittner. Wie dieser Sieg zustande kam, kann den Domstädtern letztlich egal sein – immerhin waren sie erst das zweite Team, das in dieser Saison in Forstinning gewinnen konnte. Zudem hält die Erfolgsserie von mittlerweile vier Partien ohne Punktverlust an, damit können die SEF-Kicker relativ entspannt in den heißen Herbst gehen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, stellte Trainer Bittner fest.