Landesliga Südost: Freising deklassiert Pullach – auch Kirchheim siegt deutlich

Auch in der Luft überlegen: Kirchheim (weiß) gegen Grünwald. © Michalek

Der Kirchheimer SC rehabilitierte sich in der Landesliga Südost umgehend für die überraschende 0:3-Pleite beim Aufsteiger ASV Dachau.

München – Das Team von Spielertrainer Steven Toy schickte den TSV Grünwald mit 4:0 nach Hause. Die Gäste fanden dabei nie so richtig in die Partie und vergaben in der 78. Minute auch noch einen Elfmeter: Marco Bornhauser scheiterte dabei an KSC-Torhüter Martin Egner.

Bei den Gastgebern schnürte Alessandro Cazorla einen Doppelpack (44. und 63.), je einen Treffer erzielten Kerim Özdemir (9.) und der frühere 1860-Profi Korbinian Vollmann (84.).

In einem spannenden Duell zweier Teams aus dem Münchner Umland haben sich der TSV Brunnthal und der FC Schwaig mit 2:2 getrennt. Die Gastgeber lagen zweimal in hinten, denn für Schwaig trafen Raffael Ascher (22.) und Tobias Bartl (45.). Aber Brunnthal zeigte Moral und Tim Rebenschütz (29.) und Jakob Klaß (77.) sorgte für die Punkteteilung.

Der ASV Dachau konnte sich über das 1:1 beim TSV Ampfing nicht so recht freuen. Durch das früher Tor von Yazid Duro-Akpo Agjai (10.) führte der Aufsteiger bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit. Dann glichen die Ampfinger durch den eingewechselten Urban Halozan noch glücklich aus.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hatte Fabian Lamotte, der neue Trainer des SV Pullach, die Anhänger um Geduld gebeten. Jetzt folgte für den Bayernliga-Absteiger die nächste bittere Pleite. Im Heimspiel gingen die Pullacher mit 2:8 gegen den SC Eintracht Freising unter. Für die Gäste war dieser Kantersieg der erste „Dreier“ in der neuen Runde. Dabei schöpften die Gastgeber sogar neuen Mut als Philip Kienz in der 50. Minute auf 2:3 verkürzen konnte. Doch dann brachen die Pullacher völlig ein und kassierten innerhalb von 13 Minuten vier Gegentreffer. Als bester Torschütze konnte sich der Freisinger Spieltrainer Florian Bittner auszeichnen, der gleich dreimal traf. Für einen Doppelpack sorgten auch noch Felix Günzel und Luka Brudtloff.

Der TSV Eintracht Karlsfeld kommt, nach dem großen personellen Umbruch, immer besser auf Touren und fügte dem Spitzenreiter SpVgg Landshut, mit dem 2:1-Auswärtssieg, die erste Niederlage bei. Kubilay Celik (2.) und Abdul Bangura (77.) trafen für die Eintracht.

Der FC Unterföhring konnte mit dem 4:1-Auswärtssieg beim TuS Geretsried zumindest den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Trainer Zlatan Simikic freute sich besonders über den Erfolg, denn der Ex-Regionalligist musste auf mehrere Stammkräfte verzichten. Für die Geretsrieder war es nach dem Trainerwechsel – Hans Schneider löste Martin Grelics ab – die zweite Niederlage in Serie. Zu allem Überfluss unterlief Sebastian Schrills in der 46. Minute ein Eigentor. Die „regulären“ Treffer für den FCU erzielten Tayfin Arkadas (5.), Sali Aliji (57.) und Bastian Fischer (72.). (Klaus Kirschner)