SE Fresing im Rückrunden-Check: Wo die Rückkehrer auch Hoffnungsträger sind

Er gehört zu den Wenigen, die beim SEF auch in der Rückrunde gesetzt sein dürften: Domagoj Tiric (Mitte). Einer von den Typen, die auf dem Platz den Unterschied machen. © LEHMANN

Trainer Alex Plabst geht beim SE Freising in sein letztes halbes Jahr als Trainer. Für den Landesligisten gilt es den Nichtabstieg so schnell wie möglich perfekt zu machen.

Freising – Platz sieben, 29 Punkte, sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsrang und auch noch ein Spiel in der Hinterhand – dramatisch sieht die Lage nicht aus für die Landesliga-Fußballer des SE Freising. Und doch: Es war keine gewöhnliche Vorrunde für den Klub, der in den Vorjahren oft dran war an der Tabellenspitze und nicht selten nach der Winterpause die Felle verspielte.

Und heuer? Ticken die Uhren am Roider-Jackl-Weg doch etwas anders. Wir blicken kurz vor dem Wiederbeginn mit dem Nachholmatch gegen den TSV Kastl zurück auf die ersten 20 Saisonspiele und wagen einen Formcheck.

Torwart: Oswald beeerbt Negele

Patrick Negele

War nicht nur optisch, der Fels in der Brandung im Freisinger Tor. Ist das, was man einen klassischen Keeper nennt, einer, der sich vor den Gegnern aufbaut, lautstark ist und vor allem auf der Linie eine Bank. Jedoch: Wird den Lerchenfeldern schmerzlich abgehen in der Rückrunde. Er, der Lehrer, wechselte aus beruflichen Gründen nach Baden-Württemberg.

Maxi Oswald und Patrik Heilmair

Beiden gehört die Zukunft, Heilmair kam im Winter aus Schwaig, Oswald bestritt im Herbst wenigstens ein Match. Oswald hat zunächst ein Startelf-Versprechen vom Trainer, Heilmair – war lange beim TSV Moosburg in der Kreisliga – kam auf drei von fünf Testpartien. Beide zeigten solide Auftritte, ein wenig fehlt freilich die Spielpraxis. Spannend wird für den SEF daher, wie sie sich unter reellen Bedingungen schlagen und wie groß die Negele-Fußstapfen tatsächlich sind.

Defensive: Rückkehere, Eingewächse und Routiniers

Osaro Aiteniora

Begibt man sich auf die Suche an einem der besten Verteidiger der Liga, man kommt am Nigerianer (27) nicht vorbei. Das Problem: Aiteniora konnte nur sieben Partien bestreiten im Frühsommer, ab September fehlte Freisings Rechtsaußen verletzt. Was dem Lerchenfelder Spiel mehr als anzumerken war: Es mangelte an der Stabilität in der Defensive und am Schwung im Aufbauspiel – beides beherrscht Aiteniora. Die gute Nachricht: Er kehrte in der Winterpause zurück, bestritt alle fünf Testspiele, drei sogar über 90 Minuten.

Osaro Aiteniora zählt zweifelsohne zu den besten Verteidigern der Liga. © FuPa

Jonas Mayr

Der 25-Jährige erntet heuer endlich die verdiente Belohnung. Lange war das Eigengewächs ein On-Off-Spieler, war hier und da gesetzt, schmorte mal und oft lange auf der Bank, hielt dem Klub trotzdem die Treue. Heuer jedoch heißt es: Käptn Mayr und Mister Zuverlässig. Absolvierte 19 von 20 Partien, ist nicht mehr wegzudenken aus der Innenverteidigung. Gibt auch in der Rückrunde wieder zuverlässige Kommandos, wohl neben Michi Schmid.

Michael Schmid

Schon seit einiger Zeit schwebt eine Frage über allem: Wie lange macht’s der Schmidl noch? Geht’s nach Co- und Bald-Trainer Flo Bittner, auch nächste Saison noch – nicht nur als Co-Trainer. Schmid bestritt fast alle Vorrundenpartien (18), selbst wenn’s mit 36 schon etwas mehr zwickt als noch vor zehn Jahren. Er trat in der Winter-Vorbereitung etwas kürzer, was aber nicht weiter schlimm ist: Er soll sich schließlich schonen. Einen Schmid in Bestform brauchen die Lerchenfelder nämlich unbedingt, um dem Ziel - der Klassenerhalt möglichst früh nahezukommen.

Florian Machl

Einer der eher unauffälligeren Kicker, das, was man einen Ergänzungsspieler nennt. In zwölf von elf Einsätzen kam der 21-Jährige von der Bank. Diese Rolle dürfte sich auch in der Rückrunde nicht ändern – an den Platzhirschen kommt das Eigengewächs wohl nicht vorbei.

Daniel Zanker

Wir haben nachgeschaut: Dieser Daniel Zanker ist tatsächlich erst 21. Spielt jedoch wie ein 30-Jähriger. Und wenn das nächste Eigengewächs nicht zwischenzeitlich verletzt gewesen wäre, Zanker wäre auf mehr als 14 Einsätze gekommen. Der 21-Jährige bestritt vier von fünf Vorbereitungsspielen und wird damit – Trainer Plabst kann gar nicht anders – auf der linken Abwehrseite gesetzt sein und den kongenialen Partner von Aiteniora geben.

Niklas Tatzer

Kam vor der Saison aus Deisenhofen, und so recht wussten sie in der Saison auch nicht, was vom Youngster zu halten sei. Doch der 23-Jährige fuchste sich rein, bestritt zum Ende hin immer mehr Duelle über 90 Minuten. War im Winter zwar zunächst angeschlagen, testete am Ende aber fleißig mit. Ist, wenn man so will, der Abwehr-Außenbahn-Backup für Osaro Aiteniora und Daniel Zanker.

Mittelfeld: Alles dreht sich um den neuen Coach

Daniel Müller

Was wäre wenn – Fußball wird leider nicht im Konjunktiv gespielt. Das Potential ist da bei Daniel Müller, das Problem beim ehemaligen Ingolstadt-Akteur (U19-Bundesliga): Müller ist mehr verletzt als gesund. Konnte in der Winterpause kein Testspiel bestreiten, war auch nicht regelmäßig im Training. Ihm bleibt auch im Frühjahr nicht mehr als die Reservistenrolle.

Felix Fischer

Ist vielleicht die Entdeckung der Saison. Der mittlerweile 19-Jährige kickte letzte Saison mit der U 19 noch in der BOL, spielte dann aber eine Landesliga-Vorrunde, dass du „Sie“ sagst, wie man in Bayern so schön parliert. Wurde von Alex Plabst auf der Position des „Sechsers“ ins kalte Wasser geworfen, schwamm aber bald mehr als gut. Und deswegen: Am Eigengewächs wird kein Weg vorbeiführen. Er könnte mit dem rekonvaleszenten Sebi Thalhammer ein kongeniales Duo bilden im zentralen Mittelfeld.

Florian Bittner

Ist Dreh- und Angelpunkt. Fehlt Flo Bittner, merkt man das dem Freisinger Spiel an. Ist Flo Bittner da, merkt man das ebenso. Der nun Zweifach-Daddy war einer der besten „Einkäufe“ der letzten Jahre, spielerisch und menschlich. Spannend wird, wie er den Übergang für sich selbst moderiert. Ist in der seltenen und wohl glücklichen Lage, dass sich der neue Trainer die neue Aufgabe ein halbes Jahr lang nicht nur von außen anschauen kann.

Nikolai Davydov

War weg und dann wieder da. Davydov träumt vom großen Fußball, ist hin und wieder als Nationalspieler für seine Heimat Kirgistan unterwegs. Wurde beim VfR Garching nicht glücklich und kam deswegen während der Saison zurück. Der 22-Jährige kam neun Mal zum Zug, ein Treffer gelang dem Kunstschützen noch nicht. Und: Wer höhere Ambitionen hat, sollte sich gerade in der Landesliga zeigen. Hat sicher das Zeug dazu, den SEF zum Klassenerhalt zu schießen.

Benedict Geuenich

Ein Glücksgriff für den SEF. Kam aus Jetzendorf, und wenngleich der 27-Jährigen anfangs noch etwas hölzern wirkte, Geuenich kam immer besser in Fahrt, steuerte am Ende sogar zwei Treffer in 16 Partien bei. Und war in der Winterpause einer der wenigen ganz Zuverlässigen. Der Offensivmann absolvierte alle fünf Partien über 90 Minuten. Viele Argumente also für einen Platz in der Startelf gegen Kastl.

Florian Schmuckermeier

Was für ein Pechvogel! Freisings eigentlich neuer Kapitän verletzte sich im ersten Saisonspiel und fiel komplett aus. Kehrte zur Winterpause schließlich zurück und verletzte sich im ersten Training erneut. Gegen Jetzendorf im vorletzten Test saß der „Schmucki“ zumindest wieder auf der Bank.

Sebastian Thalhammer

Der Mann für alle Fälle mit einem traurigen Schicksal. Das letzte Pflichtspiel des 26-Jährigen liegt beinahe zwei Jahre zurück. Und doch haben sie den „Thali“ schmerzlich vermisst. War aber nie ganz weg, half im Sommer zeitweise mal als Keeper in Testspielen aus, saß zu Saisonbeginn sogar als Ersatz-Keeper auf der Bank. Meldete sich nun zurück, bestritt bereits drei der fünf Testspiele. Noch kein Kandidat für 90 Minuten, aber einer, der für den SEF noch goldwert sein wird im Kampf um den Klassenerhalt.

Angriff: Hohlenburgers Abschiedsreise

Robert Rohrhirsch und Felix Günzel

Welcome back! Beide waren längere Zeit mit Stipendium übern großen Teich, entschieden sich nun dazu, zum SEF zurückzukehren. Und beide schlugen voll ein in der Vorbereitung. Rohrhirsch spielte vier von fünf Mal (ein Tor), Günzel ebenso (zwei Treffer). Beide haben physisch zugelegt in USA, an ihnen wird Plabst in der Rückrunde nicht vorbeikommen.

Domagoj Tiric

Es gibt beim SEF eine Hand voll Spieler, die quasi gesetzt sind – Domagoj Tiric gehört dazu. Schlug vor knapp vier Jahren quasi aus dem Nichts in der Savoyer Au auf, ist seitdem einer der Unterschiedspieler. Heuer fehlte das Kraftpaket leider immer wieder verletzt, die Vorbereitung konnte der 29-Jährige immerhin komplett bestreiten.

Andreas Hohlenburger

Der Schock war in der Winterpause schon groß, als die Runde machte, dass der Hohli, der Robert Lewandowski von der Savoyer Au, nach dieser Saison tatsächlich aufhören würde. Jedoch: Wirklich fußgefasst hat der 30-Jährige in dieser Saison nicht mehr, immer wieder brachen seine Verletzungen auf. Auch jetzt, in der Winterpause kann Hohlenburger nicht wirklich mittun. Damit bleibt zu hoffen, dass dem Torschützenkönig aller Landesligen im Jahr 2019 wenigsten ein schöner Abschied beschert bleibt. Immerhin: 10 Treffer in 15 Partien stehen aktuell zu Buche.

Luka Brudtloff

Langer Schlacks, große Wirkung. Erinnert ein wenig an Hohlenburger. Auch der kam seinerzeit mit einem großen Versprechen aus Unterbruck, brauchte aber Anlauf, um einzuschlagen. Und auch bei Brudtloff weiß man: Dem 19-Jährigen gehört die Zukunft. Spielte 19 von 20 Partien, traf vier Mal, vor allem der Doppelpack gegen Traunstein blieb in Erinnerung. (Matthias Spanrad)

Luka Brudtloffs Doppelpack gegen Traunstein bleibt in Erinnerung. © FuPa