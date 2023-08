VfB Hallbergmoos muss gegen Ampfing liefern

Von: Nico Bauer

Teilen

Wieder eine Option für die Mittelfeldzentrale: David Lucksch (l.) hatte am Mittwoch in Wasserburg eine Pause bekommen. © Lehmann

Nach den sieglosen Auswärtsspielen ist der VfB Hallbergmoos nun zu Hause gefordert. Coach Brachtel setzt in der Englischen Woche auf eine dezente Rotation.

Hallbergmoos – Bereits an den ersten fünf Spieltagen hat sich gezeigt, dass in der Landesliga Südost eigentlich jeder jeden schlagen kann. Für Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos bedeutet dies, dass die Mannschaft gut im Geschäft bleibt, solange sie ihre Heimspiele gewinnt. Nach drei sieglosen Auswärtspartien braucht es nun aber einen Dreier gegen den TSV Ampfing (Samstag, 18 Uhr, Stadion am Airport), um den Anschluss an die Spitze zu wahren.

VfB-Trainer Florian Brachtel kann mit der Ausgangslage – Platz sieben und nur zwei Punkte Abstand zu Rang zwei – gut leben. Somit kann sich die Mannschaft beim Neustart nach dem Seuchenjahr in der Bayernliga weiter sammeln und an sich arbeiten, ohne unter Druck zu stehen. „Wir hatten zuletzt in Traunstein und Wasserburg auch schwere Auswärtsspiele mit schwierigen Platzverhältnissen“, betont Brachtel. „Und immerhin haben wir nicht verloren.“ Natürlich wollte man dort mehr als zwei Unentschieden mitnehmen – aber mit Blick auf die Tabelle ist noch nichts verloren. Die anderen hochgehandelten Teams wie Pullach oder Schwaig befinden sich nach den ersten Landesliga-Wochen mit dem VfB auf Augenhöhe.

Gegner Ampfing hat sich vorerst im unteren Drittel einsortiert

Der TSV Ampfing gilt in der Südost-Staffel dagegen nicht als ganz große Nummer. Dazu passt aktuell auch die Bilanz mit vier Punkten aus den ersten fünf Partien, wobei das Auftaktprogramm nicht übermäßig schwierig war. Ampfing sortiert sich eher im hinteren Drittel der Liga ein, was allerdings auch nur eine Momentaufnahme ist. Mit ein paar Siegen kann jede Mannschaft ihren Status grundlegend verändern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Deshalb ist der VfB gut beraten, auf sich selbst zu schauen. Florian Brachtel setzt in der Englischen Woche weiter auf eine dezente Rotation, um die Kräfte der Spieler einzuteilen. So bekam David Lucksch in Wasserburg eine Pause. Er dürfte nun in der Mittelfeldzentrale, neben dem zuletzt starken Florian Schmuckermeier, wieder zum Zug kommen. Die beiden Ex-Freisinger Jonas Mayr und Schmuckermeier sind derzeit auf dem besten Weg, sich unverzichtbar zu machen.

Stürmer Fabian Diranko plagen Adduktoren-Probleme

Auf der offensiven Außenbahn könnte Fabian Czech wieder eine Option für die Startelf sein. Zudem gibt es noch den einen oder anderen Spieler, der nach den schweren Partien in dieser Woche ein paar Blessuren hat. Stürmer Fabian Diranko, der die Vorbereitung nicht komplett absolvieren konnte, hat Probleme mit den Adduktoren.

Abseits des Platzes freut sich der Hallbergmooser Trainer, dass mit der Rückkehr des Erfolgs eine Aufbruchstimmung entsteht. „Denn es ist nicht normal, dass uns so viele Fans bei maximal schlechtem Wetter nach Wasserburg begleiten“, sagt Brachtel. Das Umfeld nehme durchaus wahr, dass es mit der Mannschaft vorangeht. Trotzdem: Nachdem das Team auswärts trotz guter Ansätze und ausreichend Torchancen dreimal nicht gewonnen hat, muss es nun gegen Ampfing liefern. Aber derzeit ist das für die Hallberger mehr Vorfreude als Druck.

Aufstellung:

VfB: Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, Y. Sassmann (L. Hones) – Schmuckermeier, Lucksch, Czech, M. Sassmann – David, Krause (Diranko).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.