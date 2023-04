Kreisliga 2 kompakt: Kranzberg über dem Strich - Eching feiert Pflichtsieg

Luftduell um den Ball: Allershausen Dario Turkman (l.) schraubt sich mit seinem Eittinger Gegenspieler zum Kopfball hoch. Turkman sicherte dem TSV mit seinem Treffer den Auswärtssieg. © lehmann

Landkreis Freising – „Vier gewinnt“ hieß es für die Landkreis-Teams am Wochenende in der Kreisliga 2: Nicht nur siegten alle hiesigen Teams, vor allem landete der SV Kranzberg mit einem knappen 1:0 einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Zudem verteidigte Allershausen mit einem Erfolg in Eitting seine gute Ausgangsposition für den Aufstiegsrelegationsrang.

SV Wörth – TSV Eching 0:3 (0:1). Patzer ausgebügelt, Tabellenführung ausgebaut: Wieder besser lief’s für die Zebras am Osterwochenende. Der Dreier beim Tabellenschlusslicht war aber einer der Kategorie „Pflichtsieg“. Und schlussendlich stand beim Team, das aktuell als einziges eine einstellige Punktemarke aufweist, ein verdienter und klarer Erfolg. „Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt, das war wichtig fürs Selbstbewusstsein“, resümierte Abteilungsleiter Peter Hanrieder.

Zwar mussten die Echinger auch dieses Mal stark ersatzgeschwächt antreten, doch der SVW, der wohl als Absteiger feststeht, konnte den Primus nie wirklich in Gefahr bringen. Zudem verteidigte Eching erneut mehr als solide – und ging überdies früh in Führung, als Louis Kleindienst einen Schuss passgenau ins Kreuzeck zimmerte (11.). So richtig in Schwung kam die Echinger Offensive dann erst wieder nach dem Seitentausch. Zunächst drückte Christopher Trautmann eine Hereingabe von Sturmkollege Matthew Atkinson über die Linie (65.). Zehn Minuten später kam der erst 18-jährige Antonio Kliche, der aus der Kreisklassen-Reserve ausgeholfen hatte, mit einem satten Volley-Schlenzer zu seinem Premierentreffer (75.).

TSV Hohenwart – FCA Unterbruck 1:5 (0:2). Wenn sie denn mal schnurrt, die Unterbrucker Offensivmaschine, dann gibt es kaum mehr ein Halten. Und so fuhren die Deutinger-Mannen beim aktuell etwas wackeligen TSV einen deutlichen und mehr als verdienten Kantersieg ein. „Das war ein guter Auftritt von uns, wir haben sehr, sehr dominant gespielt“, befand Coach Alfons Deutinger hinterher.

Auf den Weg gebracht hatte den Dreier einmal mehr Goalgetter Andreas Hohlenburger mit einem Doppelpack. Zunächst veredelte der Ex-Landesliga-Stürmer einen FCA-Konter (28.) – beim Zuspiel von Linus Hayer roch es allerdings nach Abseits. Kurze Zeit später war die Messe fast schon gelesen: Nachdem einem TSV-Verteidiger ein Rückpass zum Keeper zu kurz geraten war, sprintete Johannes Buerger dazwischen, legte ab auf Hohlenburger, der nur noch ins leere Tor einschieben brauchte (37.). Und die Tore kamen zum richtigen Zeitpunkt, war Hohenwart doch drauf und dran, besser ins Match hineinzufinden.

Nach dem Seitentausch machten die Gäste dann kurzen Prozess. Erst erhöhte Matthis Hayer auf 3:0 (55.), ehe der FCA einen weiteren Doppelpacker zu feiern hatte: Nicolas Vortisch war jeweils Nutznießer eines feinen Zuspiels von Außen (62./71.). Der späte Anschlusstreffer der Gastgeber durch Nico Prause (87.) war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

FC Lengdorf – SV Kranzberg 0:1 (0:1). Das größte Ostergeschenk gab’s für die Kranzberger Kicker bereits am Samstagnachmittag. Wochenlang hingen die Mannen von Trainer Anton Kopp im Tabellenkeller fest, nun sprangen die Ampertaler mit dem zweiten Sieg in Folge erstmals seit langem wieder über den Strich. „Mit diesen sechs Punkten haben wir nicht unbedingt gerechnet“, gab ein erleichterter Kopp zu. „Aber auch dieser Sieg heute war nicht unverdient.“ Vor allem, weil der SVK personell weiterhin auf dem Zahnfleisch daher kommt – doch die, die aktuell spielen können, werfen sich umso mehr rein. Und das zeichnete die Gäste auch dieses Mal aus: Lengdorf hatte zwar mehr vom Spiel und auch mehr Ballbesitz, „kämpferisch waren wir dafür besser“, analysierte Kopp.

Kranzberg erzielte den Treffer des Tages zum richtigen Zeitpunkt, nachdem Florian Kleidorfer im ersten Durchgang zunächst noch gescheitert war. In der 39. Minute lief’s dann aber runder: Nach einem Pressschlag von Thomas Ostermaier im Lengdorfer Strafraum segelte das Leder über den verdutzten FCL-Keeper Johannes Preis hinweg ins Tor.

Nach dem Seitentausch hatte Kranzberg etwas Glück. Ein Schuss von Bastian Fischer knallte an die Latte, einen Reger-Freistoß konnten die Gäste außerdem nur mit Mühe von der Linie kratzen. In der Endabrechnung war’s den Kranzbergern aber egal, mit dem zweiten Sieg in Folge können die Mannen von Trainer Anton Kopp erstmals seit Monaten in eine ruhigere Trainingswoche gehen.

FC Eitting – TSV Allershausen 0:1 (0:1). Die besten Geschichten schreibt halt doch der Fußball. Am Wochenende trug diese den Namen von Sebastian Kny: Weil Allershausens etatmäßiger Keeper Florian Stenzenberger verletzt passen musste, musste der 34-jährige Feldspieler kurzerhand zwischen den Pfosten einspringen – es war sein erster Saisoneinsatz überhaupt. Doch am Ende? Stand die Null und Kny hielt seinen Kasten nicht nur sauber, sondern verdiente sich auch das Lob von Spartenchef Philipp Jordan. „Er hat das wirklich klasse gemacht.“ Jedoch: Viel kam dieses Mal nicht aufs TSV-Tor, die dickste Eittinger Chance nach zehn Minuten entschärfte der Keeper-Novize aber stark. Fast schon im Gegenzug stellte der TSV die Weichen früh auf Sieg. Am Ende einer feinen Ballstaffette erzielte Dario Turkman das erste und einzige Tor des Tages (11.).

In der Folge hätten die Gäste das Match gegen den vor der Spielzeit als Aufstiegsfavoriten gehandelten FCE deutlicher gestalten können, ja sogar müssen. Doch allen voran Erik Ogbebor, der allein auf FCE-Keeper Noah Mpatsios zugelaufen war (46.), und erneut Turkman sowie Domenik Baller und Felix Bachmann hätten die Partie entscheiden können. „Am Ende war’s ein verdienter Sieg für uns“, so der Abteilungsleiter.