Landratspokal: Bitterer Formfehler kostet SpVgg Zolling das Finale

Teilen

Nico Freisinger: „Wir vom Kreissportgericht sind an dieser Stelle natürlich wieder die Buhmänner.“ © BFV

Paragraf 33 der BFV-Spielordnung ist der SpVgg Zolling zum Verhängnis geworden. Im Finale des Landratspokals der AH-Fußballer steht nun der TSV Nandlstadt.

Zolling – Große Aufregung herrscht bei den Fußballern der Spielvereinigung Zolling: Im Halbfinale des Landratspokals der AH-Mannschaften qualifizierte sich die SpVgg am 21. September durch ein 1:0 über den TSV Nandlstadt für das Endspiel. In der vergangenen Woche wurde die Partie jedoch nach einem Entscheid des Kreissportgerichts Donau/Isar zugunsten von Nandlstadt gewertet. Der Grund war ein Formfehler.

Das war passiert: In der digitalen Zollinger Spielberechtigungsliste fehlten vor Spielbeginn bei drei Akteuren, die im Lauf des Wettbewerbs zum Kader stießen, die Fotos. Diese wurden zwar nach der Beanstandung von Schiedsrichter Peter Hiebl nachträglich innerhalb von zwei Tagen hochgeladen. Doch die erforderliche Benachrichtigung des Vereins an das Sportgericht über das BFV-Postfach Zimbra unterblieb. Wegen dieses Fehlers heißt das Finale des Landratspokals am kommenden Samstag nun VfB Hallbergmoos gegen TSV Nandlstadt. Anpfiff ist um 15 Uhr im Hallbergmooser Stadion am Airport.

Das Kreissportgericht musste so entscheiden

Verständlich, dass die Zollinger sauer sind. Das gestehen ihnen alle Beteiligten in diesem fatalen Zusammentreffen von Sorgfaltspflicht, Unwissenheit und auslegungsfreiem Paragrafenwust zu. „Wir vom Kreissportgericht sind an dieser Stelle natürlich wieder die Buhmänner“, weiß Nico Freisinger vom Kreissportgericht Donau/Isar. Der hatte sich zu dem Fall auch beim Verbandssportgericht erkundigt. Doch da es sich beim Paragraf 33 Punkt 3.3 der BFV-Spielordnung um eine „Und-Bestimmung“ handelt, kam keine andere Entscheidung in Frage. So bitter das auch sei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Paragraf 33 regelt den Nachweis der Spielberechtigung. Diese ist bei allen Partien vor Beginn beim Schiedsrichter, in der Regel durch die ordnungsgemäße Spielberechtigungsliste im SpielPlus (Elektronischer Spielbericht) nachzuweisen. Geschieht das nicht, weil beispielsweise das Lichtbild fehlt, hat der Referee laut Punkt 3.3 eine Meldung zu verfassen. Aufgrund der Meldung muss sich dann auch das Sportgericht mit dem Vorfall befassen. Für den betroffenen Club sieht das Regelwerk aber eine nachträgliche Heilung des Versäumnisses vor: „Der Verein hat innerhalb von drei Tagen nach dem Spiel entweder das Passbild mit Schulterbereich im SpielPlus BFV (Spielberechtigungsliste) hochzuladen und dies dem zuständigen Sportgericht schriftlich oder über das BFV-Postfach Zimbra mitzuteilen oder den Spielberechtigungsnachweis dem zuständigen Sportgericht vorzulegen“, steht dort geschrieben.

Formale Information an das Sportgericht blieb aus

Im Fall von Zolling wurden die Fotos rechtzeitig hochgeladen, aber die formale Information an das Sportgericht blieb aus. Dazu regelt der Paragraf 33 in den Punkten 4 und 5 deutlich, dass die Nachweispflicht dem Verein obliegt. Das weiß auch Andreas Römer, AH-Leiter in Zolling. Allerdings habe er noch nie etwas davon gehört, dass nach einer Meldung des Schiedsrichters proaktiv eine Mitteilung an das Sportgericht verschickt werden müsse. Der Aufforderung nach einer Stellungnahme durch das Sportgericht sei die SpVgg natürlich nachgekommen.

Stefan Gomm, Obmann der Schiedsrichtergruppe Freising, wird die Rolle seiner Kollegen an der Pfeife in dem Fall hinterfragen. Denn das Fehlen der Fotos hätte möglicherweise auch schon eine Runde früher auffallen und gemeldet werden müssen.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.