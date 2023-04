A-Klasse 6: Langenbachs Titelchancen schrumpfen – Spitzenreiter Istanbul mit Arbeitssieg

Von: Bernd Heinzinger

Hartes Einsteigen: Oberhummels Florian Baumann (weiß) setzt gegen Wangs Andreas Irl zur Grätsche an. Foto: lehmann © lehmann

In der A-Klasse 6 scheint die Entscheidung um die Meisterschaft gefallen zu sein.

Freising – Während sich Tabellenführer Istanbul Moosburg nach einem harten Kampf in Tegernbach durchsetzen konnte, musste Verfolger Langenbach eine hohe Auswärtspleite einstecken. Damit wächst der Rückstand auf schier uneinholbare neun Zähler an.

SC Oberhummel – FC Wang 3:1 (1:0). Absolut verdient sei der Sieg laut Oberhummels Spielertrainer Anton Hirschfeld gewesen: „Wir hätten sogar noch fünf Tore mehr schießen müssen. Teilweise sind wir alleine auf den gegnerischen Kasten gelaufen und konnten das Ding nicht reinbringen.“ Die Führung kam nach einem tollen Schuss aus 20 Metern. Hirschfeld selbst musste in der zweiten Hälfte für seine Tore zweimal nur den Fuß hinhalten. Danach hätte man es sich durch einen berechtigten Elfmeter selbst schwer gemacht, letztlich passierte aber nicht mehr vorm eigenen Kasten.

SVA Palzing II – BC Attaching II 2:0 (1:0). Von einem extrem wichtigen Sieg sprach SVA-Coach Manfred Bullok anschließend: „Endlich belohnten sich meine Männer für eine erneut kämpferisch tolle Leistung, nachdem wir die Siege zuvor teilweise mit Pech verpassten.“ Die Partie wurde generell sehr hart geführt, die Gastgeber hatten dabei das deutliche Chancenplus auf ihrer Seite. Trotzdem musste sich Bullok bei seinem Torhüter Christian Berghammer bedanken. Dieser zeigte einige starken Paraden und hielt zudem einen Elfmeter. Nach diesem überfälligen Erfolg habe man sich weiter Luft nach unten verschafft. Trotzdem betont der Coach: „Wir hören jetzt natürlich nicht auf und wollen weitere Siege holen.“

TSV Moosburg – TSV Au II 6:2 (1:1). In der ersten Hälfte wären seine Moosburger trotz Warnung zu pomadig aufgetreten, mahnte Moosburgs Trainer Hans Heim: „Wir waren zwar feldüberlegen, vergaben unsere Chancen aber leichtfertig.“ Der Ausgleich sei aus dem Nichts gekommen, der Rückstand durch einen blöden Elfmeter. „Das war aber der Wachrüttler – und wir zeigten ab der 65. Minute unser wahres Gesicht“, so Heim. Die Gastgeber liefen jetzt erfolgreich auf das Tor des Letzten an und spielten sich ihre Treffer schön heraus: „Mit hohem Tempo kamen wir doch noch zum klaren Erfolg,“ zeigte sich der Coach erleichtert.

SV Geroldshausen – SpVgg Attenkirchen 0:3 (0:1). Mit der spielerischen Leistung zeigte sich Attenkirchens Abteilungsleiter Alexander Thalhammer nur einigermaßen zufrieden: „Ein Leckerbissen war es nicht.“ Seine Männer hätten zwar ein leichtes Chancenplus gehabt, die Gastgeber dennoch auch ihre Möglichkeiten. Thalhammer attestierte Geroldshausen einen gebrauchten Tag: „Die hätten auch noch drei Stunden anlaufen können und nicht in unser Tor getroffen.“ Mit dem Ergebnis konnte der Abteilungsleiter jedenfalls sehr gut leben.

SC Tegernbach – SGT Istanbul Moosburg 1:2 (0:1). Istanbuls sportlicher Leiter Gökhan Doruk sprach von einer guten kämpferischen Vorstellung seiner Mannschaft, lobte aber auch den Gegner: „Die Tegernbacher sind ziemlich heimstark und verlangten uns alles ab.“ Auf dem kleinen Platz habe sich die SGT zunächst ziemlich schwergetan: „Zum Glück hat unser Kapitän dann einen schönen Treffer erzielt, und im zweiten Abschnitt waren wir zunächst besser.“ Nach dem Elfmeter-Gegentor wäre es allerdings noch einmal kritisch geworden, weil der SCT auf den Ausgleich drängte. Tegernbachs Maximilian Neumaier meinte daher auch, dass ein Punkt durchaus verdient gewesen wäre: „Wir spielten in der ersten Hälfte besser, die Gäste im zweiten Abschnitt. Leider fehlte uns heute die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.“

SV Oberhaindlfing – SV Langenbach 4:1 (1:1). Ober-haindlfings Trainer Stephan Lechner zeigte sich vom Auftreten seiner Truppe begeistert: „Heute stimmten der Biss und das Zweikampfver-halten, die Tore fielen genau zum richtigen Zeitpunkt.“ Auch die Abwehr stand wie meist in dieser Saison bestens, und nach dem 1:1 machten die Gastgeber durch drei schnelle Treffer nach der Pause alles klar: „Danach war die Sache gelaufen. Insgesamt kann ich von einem absoluten Sahnetag sprechen, da gibt’s überhaupt nichts zu meckern“, lobte Lechner. „Das war eines der besten Spiele in meinen vier Jahren als Oberhaindlfinger Trainer.“ Die Langenbacher kämpften zwar, aber für den Tabellenzweiten gab es an diesem Nachmittag kaum ein Durchkommen gegen die dicht stehende SVO-Defensive, die von den Gegentoren her nicht umsonst die beste der Liga ist.

