Leistungsexplosion in Eichstätt - SV Ampertal Palzing beendet seine Torlosigkeit

Marcel Radlmaier (r.) vom SVA Palzing © lehmann

Der SVA Palzing hat die Torlos-Serie beendet. Gegen die Reserve des VfB Eichstätt konnten die Ampertaler einen 3:1 Sieg in der Bezirksliga Nord einfahren.

Palzing – Ehe der SVA Palzing ins Grübeln kommen konnte, ist der Mannschaft der Befreiungsschlag gelungen. Trainer Gianluca Dello Buono war auch Stunden nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim VfB Eichstätt II begeistert von seiner Mannschaft. „Vor allem die erste Halbzeit war super. Da haben wir neue Maßstäbe gesetzt. Fußballerisch und defensiv war das wirklich super“, so Dello Buono. Zur Belohnung gab es die ersten Punkte in dieser Saison.

Die Palzinger waren mit drei Auftaktniederlagen nach Eichstätt gereist. Immerhin hatten sie die Anzahl der Gegentore von Spiel zu Spiel halbiert. Die Offensive war an den ersten drei Spieltagen jedoch torlos geblieben. Die Leistungsexplosion war daher nicht zu erwarten. Sie kam auch für Dello Buono überraschend. Sein Team war bei der bis dato ungeschlagenen VfB-Reserve von Beginn an im Spiel und hatte Chancen, musste aber bis in die 34. Minute warten. Da packte Fabian Radlmaier aus der Distanz den Hammer aus. Der Ball schlug unter der Latte ein. Kurz vor der Pause legte Noah Staudt nach einem Abpraller das 2:0 nach (45.).

Als vier Minuten nach dem Seitenwechsel eine Freistoßflanke von Staudt ins Tor durchrutschte, wurde der erste Saisonsieg immer konkreter. „Noah war heute nicht nur offensiv stark. Er hat auch gut nach hinten gearbeitet. Das will ich von ihm sehen“, lobte Dello Buono den Doppeltorschützen.

Das hohe Tempo der Palzinger hatte aber Kraft gekostet. Und Eichstätt glaubte noch an sich. Als Marcel Jasmann nach einer Stunde verkürzte, begann beim SVA das große Zittern. Die Gäste zeigten sich diesmal aber auch reifer und stemmten sich gegen weitere VfB-Tore – in der Schlussphase nach zwei Zeitstrafen sogar zu neunt. Der Zwei-Tore-Vorsprung hielt bis Spielende. Danach: Großer Jubel über den ersten Saisonsieg. (Moritz Stalter)