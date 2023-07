Letzter Test geht gehörig in die Hose: SE Freising unterliegt einem Kreisklassisten

Spielerisch überlegen, aber wenig erfolgreich: Freising – hier Osaro Aiteniora (r.) – ließ viele Chancen liegen. © Lehmann

Die Fußballer des SE Freising haben den letzten Test gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf verpatzt. Am Dienstag geht es schon im Toto-Pokal weiter.

Freising – Wie heißt es doch so schön? Wenn die Generalprobe misslingt, kann die Premiere nur gut ausfallen. Wenn man danach geht, dürfte für die Fußballer des SE Freising einem erfolgreichen Saisonauftakt in der Bezirksliga nichts im Weg stehen. Denn das letzte Vorbereitungsspiel ging am Samstagnachmittag in die Hose: Gegen den Kreisklassisten FC Kochelsee-Schlehdorf verlor der SEF mit 2:3 (1:2).

„Das war das schlechteste Spiel, seitdem ich hier bin“, analysierte der neue Freisinger Trainer Alex Schmidbauer nach der Partie schonungslos. Allerdings hatten die Lerchenfelder Kicker am Vormittag noch intensiv trainiert – „und außerdem hat es der Gegner gut gemacht“, musste der 34-jährige Coach zugeben.

SEF-Heimkehrer Mesut Toprak trifft zum 1:0

Nach dem frühen Führungstreffer durch SEF-Heimkehrer Mesut Toprak (11.), der vom BC Attaching in die Savoyer Au gewechselt ist, drehten die Gäste das Match und lagen dank der Tore von Matthias Leiss in der 16. und Leonhard Sam in der 36. Minute bald mit 2:1 vorne. Darüber hinaus ballerte Freisings Maximilian Rudzki vor dem Wechsel einen Elfmeter an die Latte (45.).

Nach dem Seitentausch war Freising weiterhin spielerisch überlegen, das Tor machte jedoch der FCK durch Josef Fischer, der von einem dicken Abwehrpatzer profitierte (68.). Dem SEF gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Liam Russo (73.).

Toto-Pokal-Spiel gegen den SC Tegernbach

Eine Chance haben die Freisinger aber noch, sich für den Bezirksliga-Auftakt am Samstag beim SV Nord Lerchenau warmzuschießen: In der zweiten Runde des Toto-Pokals Donau/Isar geht es am Dienstag (19.30 Uhr) gegen den A-Klassisten SC Tegernbach.

