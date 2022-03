Letzter Test vor dem Punktspielstart: SVA Palzing tankt Selbstvertrauen

Rückte ins Mittelfeld vor: Thomas Kaindl (M.) vertrat den verletzten SVA-Schlüsselspieler Marcel Radlmaier und leitete in der 20. Minute den Angriff zum Siegtreffer von Ivan Rakonic ein. © Lehmann

Der SVA Palzing hat im letzten Test einen 1:0-Sieg gegen den BC Attaching geschafft. Die schlechte Nachricht: Marcel Radlmaier fällt vier bis sechs Wochen aus.

Palzing – Pünktlich zum Abschluss der Vorbereitung sind die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing vom Kunstrasen aufs natürliche Grün zurückgekehrt. Im Test gegen den BC Attaching wurden Kombinationen zur Lotterie, die Ampertaler versuchten es dennoch. Einmal waren sie erfolgreich bei ihrem knappen 1:0-Erfolg am Sonntag gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga 2.

Der Siegtreffer fiel bereits in der 20. Spielminute: Tobias Wirth flankte von der rechten Seite ins Zentrum auf Ivan Rakonic, der zum 1:0 einnetzte. Den Angriff hatte Thomas Kaindl eingeleitet. Dass Kaindl im Mittelfeld auf der Position von Marcel Radlmaier spielte und dessen Kapitänsbinde trug, war die schlechte Nachricht aus dem SVA-Lager.

Radlmaier ist als zentrale Figur im Mittelfeld unersetzbar

Schlüsselspieler Radlmaier hatte sich zu Beginn der Woche im Training verletzt. „Er ist unglücklich bei einem Zweikampf mit dem Finger hängen geblieben und hat sich die Mittelhand gebrochen. Ich gehe davon aus, dass er mindestens vier und bis zu sechs Wochen fehlen wird“, berichtete Palzing-Coach Sepp Summerer. Radlmaier ist als zentrale Figur im Mittelfeld unersetzbar. „Aber es hilft nichts, da müssen wir jetzt durch.“

Torhüter Christian Berghammer hatte wenig zu tun

Weil Kaindl ins Mittelfeld vorrückte, setzte Summerer in der Verteidigung unter anderem auf die jungen Leon Klingseisen und Max Berndl. Sie machten ihre Sache gut, Torhüter Christian Berghammer hatte wenig zu tun. Nur einmal wurde es eng, doch Berghammer lenkte den Freistoß des BCA an den Pfosten. „Wir sind froh über den Sieg. Und darüber, dass wir zu null gespielt haben“, betonte SVA-Trainer Summerer. Das gibt Selbstvertrauen für das erste Ligaspiel 2022 am Sonntag gegen Nord Lerchenau.

