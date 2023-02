Lieber Maisfeld als Kunstrasen: BC Attaching verliert Testspiel

Durchaus Chancen auf ein besseres Ergebnis hatten die Roten aus Attaching. Hier beäugt Kapitän Mathias Staudigl (l.) einen Kopfball von Daniele Chezzi (r.). © Albrecht

Die Fußballer des BC Attaching haben ihr erstes Testspiel verpatzt. „Wir sind einfach keine Kunstrasenmannschaft“, sagte Trainer Enes Mehmedovic.

Attaching – Der BC Attaching hat seine erste Vorbereitungswoche mit dem Test beim FC Langengeisling abgeschlossen. Im Duell der Fußball-Bezirksligisten musste sich das Nord-Team aus Attaching beim Club aus der Ost-Staffel mit 1:4 (0:3) geschlagen geben. „Wir haben viel zu viele individuelle Fehler gemacht“, sagte BCA-Coach Enes Mehmedovic und fügte an: „Wir sind einfach keine Kunstrasenmannschaft. Hätten wir auf dem Maisfeld nebenan gespielt, dann wären wir wahrscheinlich besser zurechtgekommen.“

Der BCA fand schwer in die Partie. In der ersten Hälfte fabrizierte der Tabellenelfte der Bezirksliga Nord zu viele Fehlpässe, hinzu kamen individuelle Schnitzer. Drei davon nutzte Langengeisling zu Toren. „Das war eine ganz schwache Halbzeit von uns“, resümierte Trainer Mehmedovic.

BCA-Neuzugänge machen ihre Sache gut

Für die zweiten 45 Minuten wechselte der Coach munter durch, unter anderem kamen die Neuzugänge Mesut Toprak und Ali Mezini ins Spiel. Die Attachinger kassierten nach einem weiteren Patzer zwar das 0:4, doch ab der 50. Minute steigerten sich die Gäste. Auch wegen Toprak und Mezini. „Die beiden haben es sehr gut gemacht und werden uns auf jeden Fall weiterhelfen“, freute sich Mehmedovic.

Den Treffer zum 1:4 (52.) erzielte allerdings keiner der Zugänge, sondern mit Simon Emmersberger einer, der in dieser Saison bis dato nur in der Reserve aufgelaufen ist. Attaching hatte weitere Chancen – am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. „Wir wissen jetzt, wo wir ansetzen müssen“, sagte Mehmedovic.

2600 Kilometer in drei Wochen

„Damit wir auf Kunstrasen besser zurechtkommen, haben wir pro Woche eine Einheit in der Soccer-Five-Halle“, so der Coach weiter. Auch an der Ausdauer wird gearbeitet, wobei die Kicker in der Pause nicht untätig waren: Bei einer dreiwöchigen Laufchallenge spulten die Spieler in Summe 2600 Kilometer ab. „Ich blicke optimistisch nach vorne“, betont Mehmedovic. Den Test am Mittwoch beim VfB Forstinning mussten die Attachinger allerdings wegen Personalsorgen absagen. Am Samstag geht es mit dem Vorbereitungsspiel beim FC Alte Haide-DSC München weiter.

