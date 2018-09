Live-Ticker: Lösch spricht vor Erding-Spiel vom  Abstiegskampf

„Für uns zählt nur ein Sieg“

Verliert der TSV Eching am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Erding, kann er in der Bezirksliga-Tabelle tief in die Gefahrenzone reinrutschen. Das wollen die Zebras aber unter allen Umständen vermeiden.

Eching – „Es wird ein wichtiges Spiel für uns“, sagt Trainer Gerhard Lösch. Er hofft nach dem schwachen Auftritt am vergangenen Wochenende auf eine Reaktion seiner Truppe.

Was war passiert? Beim 2:4 in Finsing hatte der TSV nach einer halben Stunde mit 0:3 in Rückstand gelegen, weil er laut Lösch „wie eine Schülermannschaft“ verteidigt hatte. „Nach dem Auftritt hat es bei uns intern etwas geknallt. So leblos, wie wir da aufgetreten sind, dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr präsentieren“, sagt der Echinger Trainer. Er hat seiner Mannschaft vor Augen geführt, in welcher Situation sie sich nun befindet: „Wir stecken im Abstiegskampf. Den müssen wir annehmen. Dazu kommt, dass wir uns im Abwehrverhalten steigern müssen. Gelingt uns das nicht, werden wir gegen keinen Gegner eine Chance haben“, so Lösch weiter.

Die Echinger holten nur einen Punkt aus ihren letzten vier Ligaspielen (beim 2:2 gegen den FC Alte Haide). Der letzte Dreier (4:0 gegen Grüne Heide Ismaning) liegt länger als einen Monat zurück. Durch diese Sieglosserie drifteten die Zebras in der Tabellen auf den elften Rang ab (elf Punkte). Die Erdinger Bilanz ist etwas besser: Der FCE holte vier Zähler aus seinen vergangenen beiden Partien gegen Eichstätt II (2:1) und Rohrbach (0:0), davor war der Tabellenzehnte (zwölf Punkte) aber dreimal ohne Punkte geblieben.

„Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es gegen eine Mannschaft geht, die uns das Spiel machen lässt. Erding wird über den Kampf kommen und versuchen, Nadelstiche zu setzen“, betont Lösch. Und für seine Mannschaft bedeutet dies im Umkehrschluss: „Wir müssen diesen Kampf annehmen und viele Lösungen im Spiel nach vorne finden. Für uns zählt nur ein Sieg“, sagt der TSV-Trainer. Gelingt das seiner Mannschaft nicht, kann sie bei der aktuellen Konstellation und den entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz bis auf den 13. Rang abrutschen. Auf Platz 14 beginnt die direkte Abstiegszone.