Live-Ticker: Eching will drei Punkte gegen starke Finsinger holen

Lösch: „Können jeden schlagen“

von Moritz Stalter schließen

Für den TSV Eching steht diesen Samstag eine schwere Partie an. Während die Echinger aktuell noch auf Platz zehn rangieren, treffen sie auf den Tabbellenvierten, den FC Finsing.

Eching will sein Spiel in Finsing gewinnen. Während die Zebras seit drei Partien sieglos sind, ist der FCF seit vier Matches ungeschlagen. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe, da sie vor allem zu Hause sehr stark sind“, sagt TSV-Trainer Gerhard Lösch.

In fünf Heimspielen schossen die Finsinger 15 Tore – kein anderes Team der Liga traf so häufig auf dem eigenen Platz. „Sie haben mit Thomas Eckmüller und Christian Rickhoff zwei sehr starke Offensivspieler, die wir aus dem Spiel nehmen müssen“, mahnt Lösch. Das Duo steuerte gemeinsam neun Treffer zu den 23 Toren der drittbesten Offensive der Liga bei. Der Coach ist aber positiv gestimmt: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Wenn wir die nötige Bereitschaft an den Tag legen, dann können wir jeden Gegner schlagen.“ Sein Schlüssel zum Erfolg: „Sie kommen über die Geschlossenheit und Kompaktheit. Es wird ein Spiel, das mit Sicherheit auch über die Zweikämpfe entschieden wird.“