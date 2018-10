Live-Ticker: Freising hofft auf Fortsetzung der Erfolgsstory

Am Samstag Auswärtsspiel in Landshut

Die Fußballer des SE Freising hatten am Freitag vor einer Woche allen Grund zum Jubeln: Erstmals seit mehr als einem Jahr hatten die Lerchenfelder wieder das Derby gegen den VfB Hallbergmoos gewonnen.

Freising – Doch die SEF-Kicker haben vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Landshut am Samstag (15 Uhr) auch sonst keinen Anlass, Trübsal zu blasen. Denn viele hatten erwartet, dass die Freisinger nach der langen Vorsaison und der Enttäuschung in der Relegation heuer einbrechen werden. Als aktueller Tabellenzweiter sind die Gelb-Schwarzen nun jedoch drauf und dran, diese Erfolgsstory weiterzuschreiben. Dass das oberste Saisonziel von Trainer Alex Plabst, 40 Punkte einzufahren, sogar noch in diesem Kalenderjahr eingetütet werden kann, hat mehrere Gründe.

Zunächst einmal treten die Eintracht-Kicker – diesen Anschein erwecken sie nach außen – immer mehr als eine homogene Einheit auf. Während die Hallbergmooser Fußballer nach dem 0:1 im Derby enttäuscht und jeder für sich vom Platz trotteten und Leitwolf Georg Ball etwa erzürnt Richtung Kabine stapfte, stehen die Lerchenfelder selbst nach schwachen Partien zusammen. Zudem wurden die Neuzugänge sehr schnell ins Team integriert. Spieler wie beispielsweise Martin Schön und Daniel Müller wirken, als würden sie schon ewig dem SEF-Kader angehören.

Hinzu kommt, dass einige Akteure unter Trainer Plabst noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Sebastian Thalhammer etwa kam aus der Kreisliga – viele blickten vor knapp einem Jahr erst einmal skeptisch auf den gebürtigen Lerchenfelder. Mittlerweile räumt der 23-Jährige im defensiven Mittelfeld aber so zuverlässig ab, als habe er seit Jahren nichts anderes gemacht. Auch Florian Schmuckermeier war lange mit einem Talent-Etikett ausgestattet, konnte im Herrenbereich zunächst jedoch nicht zünden. Nun kann ihm kaum einer mehr seinen Stammplatz streitig machen.

Viel lebt im Freisinger Spiel aber natürlich von Andreas Hohlenburger. Manche hatten befürchtet, die Offensive des SEF würde durch den Weggang von James Joseph an Gefährlichkeit verlieren. Doch der 27-jährige Hohlenburger ist drauf und dran, seine Torquote der vergangenen Runde noch auszubauen: Aktuell steht er bei 20 Treffern in 15 Spielen – am Ende der Vorsaison waren es 28 Buden. Zudem hat Freisings Goalgetter vom Dienst zur Zeit einfach auch einen Riecher für die besonderen Situationen. Wie etwa am Freitag vor einer Woche, als Hohlenburger ein für ihn eher untypisches Tor erzielte. Per Kopf. Aus knapp 16 Metern.

Mögliche Aufstellung:

Wachenheim – Schredl, Schmid, Kirchberger, Schleicher (Müller) – Manhart, Schmuckermeier, Thalhammer, El Sayed – Tiric – Hohlenburger.