Live-Ticker: Für die Kammerberger zählen gegen Erding nur drei Punkte

Manuel Haupt ruft das Duell zum Sechs-Punkte-Spiel aus

von Moritz Stalter

Am Sonntag ist dann die SpVgg Kammerberg im Relegationsplatz-Duell gegen den FC Erding gefordert (14.30 Uhr). Manuel Haupt hat das Spiel zum Sechs-Punkte-Spiel augerufen.

Kammerbergs Trainer Manuel Haupt hat das Duell mit dem FC Erding zum Sechs-Punkte-Spiel ausgerufen. Beide Teams stehen auf den Abstiegsrelegationsplätzen – die SpVgg rangiert mit 14 Punkten einen Platz vor den Gästen aus Erding (zwölf Zähler). „Wir brauchen nicht lang herumreden: Für uns zählen nur drei Zähler, sogar ein Unentschieden wäre zu wenig“, sagt Haupt.

Am vergangenen Spieltag hatte sein Team eine 1:6-Niederlage in Finsing kassiert, bei der so ziemlich alles gegen die SpVgg gelaufen ist. „Ein 1:6 sieht schon böse aus, keiner verliert gerne und erst recht nicht so hoch. Aber so ist der Fußball manchmal. Wären ein paar Kleinigkeiten in unsere Richtung gelaufen, hätten wir vielleicht gewonnen. Es sollte nicht sein“, so Haupt. Den Spielern macht er aber keine Vorwürfe: „Finsing kam dreimal vor das Tor und macht drei Tore. Dass das bei dem Spielverlauf dann demoralisiert, ist klar“, zeigt Haupt Verständnis. Steigern muss sich seine Elf in der Defensive. 29 Gegentreffer sind der Höchstwert aller Teams. Den ersten Schritt in die richtige Richtung könnten die Kammerberger gegen den FC Erding machen: Der schoss erst sieben Tore und ist mit Moosburg das einzige Team, das in dieser Kategorie noch im einstelligen Bereich liegt.