Live-Ticker: Hallbergmoos braucht gegen Rosenheim dringend Punkte

Bisher keine Einheit auf dem Platz

von Nico Bauer schließen

Anspruch und Wirklichkeit liegen beim VfB Hallbergmoos derzeit weit auseinander. Jetzt geht es erst einmal darum, den nächsten Gau zu vermeiden. Der Landesligist muss am Freitag (19.30 Uhr) gegen den SB/DJK Rosenheim gewinnen, um nicht komplett in die Abstiegszone abzurutschen.

Hallbergmoos –In der ausgeglichenen Landesliga haben sich hinter dem Ersten Wasserburg noch keine wirklichen Favoriten auf die vorderen Plätze herauskristallisiert. Das wäre eigentlich die Chance der Hallbergmooser. Aber die liegen mit neun Punkten aus acht Spielen ein gutes Stück hinter dem Liga-Mittelfeld und nur einen Zähler vor der Abstiegs-Relegation. „Wir wollten unter die ersten fünf Mannschaften, dieses Ziel haben wir bislang weit verfehlt“, spricht Trainer Michael Schütz Klartext.

Seine Elf muss erst einmal kleinere Brötchen backen: „Von einer Favoritenrolle braucht bei uns keiner reden, wenn wir neun Punkte haben und die andere Mannschaft 14.“ Gegner Rosenheim verbuchte bislang immer wieder knappe Ergebnisse gegen Spitzenmannschaften und steht auf einer höheren Stufe als der VfB.

Schütz vermisst bei seinen Kickern, dass sie noch keine Mannschaft sind, die im Verbund die Aufgaben löst. „Sicher haben wir von den Namen her immer fünf bis sechs ganz tolle Leute auf dem Platz“, sagt er, „aber Fußball spielt immer die gesamte Mannschaft.“ Gerade die drei Gegentore im letzten Heimspiel gegen Landshut zeigten, dass der defensive Verbund nicht funktionierte.

Nach der Absage des Gastspiels in Traunstein konnte Rechtsverteidiger Christian Niederstrasser seinen Trainingsrückstand aufholen. Er hat gute Chancen, wieder in die Mannschaft zurückzukehren. Bei den Neuzugängen Daniel Willberger und Muhammed Aladdinoglu verweigert Schütz Wasserstandsmeldungen: „Das wird diesmal am Spieltag eine Bauchentscheidung, wen ich aufstelle.“ Fakt ist nur, dass ihm mit Florian Wolf und Markus Schneider auch diesmal zwei Urlauber fehlen werden.

Schütz ruft die Wochen der Wahrheit aus. Die nächsten Gegner Rosenheim, Simbach und Traunstein sitzen alle in der unteren Tabellenhälfte und müssen besiegt werden, wenn die Hallbergmooser wieder tabellarisch in die Nähe des eigenen Anspruchs kommen wollen.

Aufstellung

Kozel – Niederstrasser, Hammerl, Ball, Giglberger – Edlböck, Kostorz, Willberger – Diranko, Held, Neudecker (Krause).