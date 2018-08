Live-Ticker: Moosburg möchte unangenehmer Gastgeber sein

„Eigentlich sind die Rollen klar verteilt“

Der FC Moosburg empfängt in der Fußball-Bezirksliga am heutigen Samstag den Tabellenführer TSV Jetzendorf. In den beiden Heimspielen seit dem Aufstieg forderten die Moosburger das Topteam mehr, als diesem lieb war.

Moosburg –Im Hinspiel der Saison 2016/17 – der FCM war kurz zuvor aufgestiegen – ging das Heimteam zweimal in Führung, am Ende jubelten aber die Jetzendorfer dank eines Dreierpacks von Marian Knecht (mittlerweile FC Pipinsried). In der vergangenen Saison revanchierte sich das Team von Spielertrainer Christoph Ball mit einem 3:2-Sieg. „Eigentlich sind die Rollen auch dieses Mal klar verteilt: Sie sind ein Spitzenteam, wir spielen gegen den Abstieg. Trotzdem denke ich, dass sie wieder nicht gern hierherkommen“, sagt Ball. Das bestätigt Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler indirekt: „Es waren in den vergangenen Jahren enge und kampfbetonte Duelle. Wir haben uns dort schwer getan und in der vergangenen Saison unser schlechtestes Saisonspiel abgeliefert“, sagt Schäffler. „Wenn wir besser aussehen wollen, müssen wir die Zweikämpfe annehmen und voll dagegenhalten“, so der TSV-Trainer weiter.

Während die Jetzendorfer in dieser Saison als einziges Team noch ungeschlagen sind und mit 14 Punkten von der Tabellenspitze grüßen, rutschte der FCM nach vier Niederlagen in den letzten vier Spielen in der Tabelle ab. Die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft beim 1:5 gegen Kammerberg am vergangenen Wochenende präsentierte, schmeckte Ball überhaupt nicht. „Wir haben sie zuerst zum Toreschießen eingeladen und uns dann unserem Schicksal ergeben. Das war nicht bezirksligatauglich, so etwas will ich nicht mehr sehen“, sagt Ball. Konsequenzen müssen seine Spieler dennoch nicht fürchten. „Eigentlich müsste ich vier- oder fünfmal wechseln, das lässt die Personalsituation aber nicht zu“, sagt der Trainer. „Die Jungs bekommen daher die Chance, eine Reaktion zu zeigen und es besser zu machen. Mit einem Punkt wäre zufrieden“, so Ball weiter.