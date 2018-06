Live-Ticker: Hallbergmoos II trifft in der Relegation auf Dietersheim

„Ganzer Ort bekommt mit, das was passiert“

von Nico Bauer schließen

Zu gewinnen gibt es noch nicht viel – dafür aber umso mehr zu verlieren. Der VfB Hallbergmoos II und der SV Dietersheim wetteifern im ersten Relegationsmatch zur Kreisklasse um den Einzug ins Endspiel kommende Woche, in dem dann die SGT Istanbul Moosburg wartet.

Der SV Dietersheim möchte heute Abend in Mintraching (18.30 Uhr) den ersten Schritt zum Aufstieg machen, während die Hallbergmooser mit zwei Siegen den Abstieg in die A-Klasse verhindern können.

„Wir waren die drittschlechteste Mannschaft der Kreisklasse“, sagt VfB-Trainer Thomas Stampfl, „da brauchen wir nicht groß drum herum zu reden. Und diese Relegation ist jetzt das Zuckerl nach der Saison.“ Nun gehe es nur noch darum, mit einem blauen Auge aus einer enttäuschenden Runde herauszukommen. Stampfl nutzte mit seiner Mannschaft den 4:0-Sieg am letzten Ligaspieltag gegen Schlusslicht Attenkirchen, um sich für die Saisonverlängerung einzuspielen. Ludwig Stegmeier ist wegen seines Urlaubs nicht im Kader – dafür steht Anselm Küchle wieder zur Verfügung. Der Mittelstürmer ist der große Hoffnungsträger, was die entscheidenden Tore zum Klassenerhalt betrifft. „Ich sehe uns leicht vorne“, betont Stampfl, der jedoch Respekt vor dem Willen und der Kampfkraft der Dietersheimer hat.

Bei den Grün-Weißen wäre der Aufstieg in die Kreisklasse der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Der SV Dietersheim spielte vor der Ligenreform in der Kreisklasse, als die noch B-Klasse hieß. Vor einem Jahr ist der Club von der B- in die A-Klasse aufgestiegen – und hat jetzt die Chance, den direkten Durchmarsch über die Relegation zu bewerkstelligen. Bei Vorsitzendem Mario Spoljaric – dem Architekten des Dietersheimer Fußballmärchens – ist die Aufregung vor der Relegation schon zu spüren. Er blickt auf eine Mannschaft, die ein eingeschworenes Team ist und unabhängig von der künftigen Spielklasse zusammenbleiben wird. Lediglich Franz Karg, der diesmal wegen einer Roten Karte gesperrt ist, wird wegen eines Studiums für etwa ein halbes Jahr nach Ungarn ziehen. Spoljaric freut sich jedoch, dass im Sommer weitere Ex-Dietersheimer zu ihrem Heimatverein zurückkehren. Von den „Alten Herren“ wird der einst höherklassig spielende Leo Höfner die Mannschaft in der Relegation verstärken.

Vereinschef Spoljaric genießt es dieser Tage so richtig, dass die Relegation ein Riesenthema im Ort ist. Zuletzt hatten die Dietersheimer viele Zuschauer – und da die Partie im Nachbardorf Mintraching stattfindet, hofft er auf einige Hundert Anhänger. Die Ultras des SV Dietersheim, die dem Kader der eigenen B-Jugend entspringen, werden auf einem Traktoranhänger nach Mintraching gefahren und wollen das Relegationsderby zum Heimspiel für ihren Club machen. „Die ganze Ortschaft bekommt mit, dass bei uns etwas passiert“, sagt Mario Spoljaric. Und so entsteht wieder einmal das oft typische Bild, dass ein aufstiegswilliges Team voller Euphorie auf eine Mannschaft trifft, die einen Super-GAU verhindern möchte. In Hallbergmoos bekam Thomas Stampfl zuletzt allerdings mit, dass auch viele Freunde des Vereins zu diesem Spiel mitfahren werden, in dem sich nur einer das Ticket für das Relegationsfinale gegen Istanbul Moosburg sichern kann.