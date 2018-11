Live-Ticker: Küchle will gegen Herbstmeister, dass „jeder an den Rand seiner Möglichkeiten geht“ 

Ein Vorbild in Sachen Einsatz: Anselm Küchle will von seinen Mannen „intensiven Fußball“ sehen.

Hallbergmoos empfängt Wasserburg

von Nico Bauer schließen

Den Trainerwechsel hat der VfB Hallbergmoos abgehakt und nun auch wieder den fünften Platz vor Augen. Mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Spielen hat sich der ambitionierte Landesligist durch das Mittelfeld gearbeitet.

Hallbergmoos – An diesem Samstag (15 Uhr) kommt mit dem Spitzenreiter TSV Wasserburg aber ein ganz harter Brocken nach Hallbergmoos.

VfB-Interimstrainer Anselm Küchle hatte mit dem 2:0 gegen Bogen einen guten Start. Doch jetzt wird dem Fußball-Gelehrten wirklich alles abverlangt. Küchle besitzt bereits seit zwei Jahren die A-Lizenz der UEFA und hat damit auch die Werkzeuge, um eine der beiden der Liga enteilten Teams zu ärgern. Küchle gibt der Mannschaft mit seiner Ruhe und seinen taktischen Vorgaben Sicherheit. Und der verletzte Stürmer, der auf dem Platz in Sachen Einsatz immer ein Vorbild war, möchte elf Küchles sehen: „Ich will diesen intensiven Fußball, bei dem jeder an den Rand seiner Möglichkeiten geht.“ Genau das brauche es natürlich gegen den Tabellenführer, der „auf jeder Position sehr gut besetzt ist“. Küchle verweist jedoch auch darauf, dass Wasserburg vor einer Woche erst durch ein spätes Tor mit 1:0 gegen Pfarrkirchen gewonnen hat und auch davor nicht souverän durch die Liga marschiert ist. „Sie besitzen allerdings diese Fähigkeit, die engen Spiele zu gewinnen.“

Küchle möchte diese Aufgabe mit seiner Mannschaft furchtlos angehen und erwartet, dass die Hallbergmooser aktiv mitspielen. „Wir müssen uns auch vor Wasserburg nicht verstecken“, betont der Trainer. Eine defensive Spezialtaktik nur für die Nummer eins der Liga komme nicht in Frage: „Anti-Fußball ist nicht die DNA des VfB.“ Allerdings müsse man aufpassen, dem Gegner in der Nähe des eigenen Strafraums nicht so viele Freistöße zu ermöglichen wie zuletzt gegen Bogen.

Nach dem Festakt zur Benennung des Stadions am Airport (14 Uhr) wird eine der Fragen des Topspiels sein, ob Sturm-Juwel Fabian Diranko noch einmal nachlegt. Ein Tor gegen Dachau und zwei gegen Bogen – damit erzielte er alle drei Treffer des VfB in den jüngsten beiden Spielen. „Er ist ein Instinktfußballer mit Spaß, wenn er den Ball am Fuß hat“, sagt Küchle, „er ist ein Freigeist.“ Allerdings nimmt er nicht für sich in Anspruch, den schlafenden Riesen geweckt zu haben: „Gut gespielt hat Fabi ja schon immer, nur macht er jetzt eben auch die Tore.“

Aufstellung:

Kozel – Zeisl, Hammerl, Lex, Giglberger – Edlböck, Kostorz, Neudecker (Ball), Willberger – Held, Diranko.