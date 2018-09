Live-Ticker: Vitus Kirchberger kehrt bei Freising endlich zurück

TSV Kastl dürfte gegen Freising auf Konter aus sein

Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Wasserburg war die Stimmung im Lager des SE Freising getrübt, schließlich musste man erst einmal Abstand nehmen von der Tabellenspitze der Landesliga Südost.

Freising – Vor allem das Zustandekommen jenes 2:4 wurmt die Verantwortlichen auch im Nachhinein immer noch. Die Lerchenfelder lagen 2:0 vorne. „Das“, kritisierte Fußballchef Georg Appel während dieser Woche, „muss man schon besser nach Hause bringen.“

Was die Lerchenfelder aber auch ärgerte, war so manche Entscheidung von Schiedsrichter Thomas Berg. Der Freistoß, der zum 2:1 führte, sei „ein klares Foul an Michael Schmid gewesen“, so Appel. „Und auch über den Elfer lässt sich trefflich streiten.“ Bei aller Schelte am Unparteiischen, war es auch an der Zeit, Selbstkritik zu üben. Die Hausherren hatten gegen die wirklich starke Wasserburger Truppe nicht den besten Tag erwischt und etliche Defizite offenbart. In der Defensive stand die Elf nicht so sicher wie gewohnt. „Das darf vor allem in einem Heimspiel nicht passieren.“ Der Spartenchef beobachtete auch fehlenden Zugriff, das war ein Rückschritt zu den Partien davor. „Wasserburg war viel besser organisiert, die Spieler redeten mehr auf dem Feld und nutzten ihre Möglichkeiten.“

Die Chance zur Wiedergutmachung haben die Gelb-Schwarzen heute Nachmittag mit dem Gastspiel beim TSV Kastl. Doch Vorsicht: Die SEF-Kicker haben eine paar schlechte Erinnerungen mit im Gepäck, wenn’s ins Inntal geht. Im vergangenen Jahr habe man dort „quasi die Meisterschaft verspielt“, erinnert sich Appel. Ein Wink des Schicksals: Am Ende reichte es nur zu einem 2:2 – nach einer eigenen 2:0-Führung.

Gespräche wurden die Woche über nicht geführt, vielmehr ging es darum, die alten Stärken wiederzufinden und sich konkret auf den nächsten Gegner einzustellen. Appel erwartet ein defensives Spiel. „So offen wie Wasserburg oder Deisenhofen werden die sicher nicht spielen. Andi Hohlenburger und Martin Schön werden nicht viele Räume bekommen, es könnte ein Geduldsspiel um den richtigen Torabschluss werden. Zudem dürfte Kastl auf Konter aus sein.“ Da passt es, dass Trainer Alex Plabst personell mehr Freiheiten haben wird. Zwar fehlt Mesut Toprak auf der linken Außenbahn aus persönlichen Gründen immer noch, aber defensiv kann der Coach rotieren. Vitus Kirchberger, seit mehr als einem Jahr verletzt oder angeschlagen, ist wieder voll belastbar und steht vor einer Startelf-Rückkehr.

Wachenheim - Aiteniora, Glas, Kirchberger, Schredl - Müller, Schmid, Thalhammer, Schmuckermeier - Schön (Toprak), Hohlenburger.