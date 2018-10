Live-Ticker: Zebras sind gegen Eching auf Wiedergutmachung aus

Patrick Oltmanns ersetzt rotgesperrten Keeper Strecker

von Moritz Stalter schließen

Es ist eine alles andere als alltägliche Bilanz, die das Duell zwischen dem TSV Jetzendorf und den Zebras des TSV Eching bereithält. Beide Teams treffen am Sonntag (15 Uhr) zum sechsten Mal aufeinander – und bis dato gelang dem jeweiligen Heimteam noch kein Sieg.

In den fünf bisherigen direkten Vergleichen gewann die Auswärtsmannschaft vier Mal – nur Jetzendorf ging in der Premierenpartie, dem Relegationshinspiel vor zirka eineinhalb Jahren, nicht als Verlierer vom Platz. 2:2 hieß es damals am Ende.

Das Rückspiel in Eching gewannen die Jetzendorfer mit 4:0, womit sie die Ligaduelle zwischen beiden Teams erst ermöglichten. Denn: Eching stieg dadurch aus der Landesliga ab. Jetzendorf verpasste in der zweiten und letzten Relegationsrunde gegen Neuried den Aufstieg und blieb der Bezirksliga erhalten. Im Hinspiel der laufenden Saison gewannen die Jetzendorfer zum dritten Mal in Folge in Eching, zum dritten Mal blieben die Grün-Weißen ohne Gegentor. Allerdings lieferten sich beide Teams im Duell, das Benedict Geuenich in der 76. Minute mit seinem goldenen Tor entschied, ein umkämpftes Match.

Die Echinger haben Lust auf Wiedergutmachung – wegen des Hinspiels und ihrer Niederlage am vergangenen Wochenende: Da unterlagen sie gegen die SpVgg Kammerberg mit 2:3. „Trotzdem fahren wir mit breiter Brust nach Jetzendorf. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit nach der Roten Karte gegen unseren Torwart Alex Strecker ein starkes Spiel gemacht und sind in Unterzahl von 0:3 auf 2:3 herangekommen“, betont TSV-Trainer Gerhard Lösch. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit einer großen Moral und viel Selbstvertrauen ausgestattet ist.“

Löschs Respekt vor Jetzendorf ist groß: „Über ihre Qualitäten in der Offensive muss man nicht viel Worte verlieren – und zu Hause sind sie sogar noch einen Tick stärker als auswärts. Es wird ein ganz schwieriges Spiel.“ Und dennoch rechnet er sich was aus: „Wir haben ja gezeigt, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können, wenn wir personell nicht am Stock gehen“, sagt der Zebras-Trainer. In Jetzendorf sind – bis auf den rotgesperrten Strecker – alle Mann an Bord. stm