Ticker zum Nachlesen: Hallbergmoos II hält nach Elfer-Krimi die Klasse

Relegation zur Kreisklasse

Marzling – Der eine hat mehr Fans und der andere die besseren Spieler. Der VfB Hallbergmoos II und die SGT Istanbul Moosburg spielen heute (18.30 Uhr) in Marzling den letzten Platz in der Kreisklasse aus. Tatsache ist: Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Von Nico Bauer

Die Fans

Marzling darf sich auf einige zugeparkte Straßen freuen, denn Istanbul Moosburg wird Hundertschaften an Fans mitbringen. „Ich erwarte 800 türkische Anhänger mit Fahnen um den Platz herum“, sagt der Hallbergmooser Trainer Thomas Stampfl. Er weiß, wovon er spricht. Denn Stampfl war 2011/12 Coach von Istanbul Moosburg und erlebte als Spielertrainer das türkische Derby gegen Vatanspor Freising vor rund 1000 Zuschauern mit. Eine ganz entscheidende Frage wird sein, ob die jungen Kicker in Hallbergmoos und die Heißsporne wie Marc Gundel kühlen Kopf bewahren können. Moosburgs Trainer Emrah Kirkulak nimmt den Respekt Stampfls grinsend zur Kenntnis: „Ich hoffe, dass er Recht hat und uns wirklich so viele begleiten.“ Ein Fanklub mit jungen Leuten werde ordentlich Betrieb machen, „aber alles in einem sportlich-fairen Rahmen“.

Die Promi-Kicker

Dazu gehören definitiv die drei Hallbergmooser Offensivkräfte Gerrit Arzberger, Anselm Küchle und Marc Gundel. Dieses Trio hat Landesliga-Format. „Wir müssen sie im Kollektiv stoppen“, sagt Kirkulak, der Trainer des Moosburger A-Klassen-Vizemeisters. Höherklassig hat auch bereits Istanbul-Regisseur Eren Bircan gekickt (Landesliga in Eching und Freising), Kirkulak kommt auf etliche Bezirksligaspiele für Freising und den FC Moosburg. Aber der VfB könnte noch den einen oder anderen Spieler mehr aus dem Landesliga-Kader bringen.

Stärken und Schwächen

Das ist schnell erklärt. Offensiv haben beide Team viel Qualität, defensiv jedoch Probleme. Stampfl sah Istanbuls letztes Ligaspiel, das 4:3 gegen Attaching II. Da brachte ein 40-Jähriger den Zweiten der A-Klasse 6 in große Schwierigkeiten. Hallbergmoos wirkte in der zweiten Halbzeit der ersten Relegationspartie gegen Dietersheim (4:1) aber auch alles andere als sattelfest. Beim heutigen Match riecht es also eher nach einem 4:4 als nach einem 0:0. Denn der Hallberger Super-Offensive steht die SGT gegenüber, die in der A- Klasse im Schnitt drei Tore pro Spiel geschossen hat.

Die Trainer

Thomas Stampfl kennt die SGT Istanbul, denn dort war er 2011/12 Trainer. Damals wurde das Team nach einer durchschnittlichen Saison Siebter. Beim VfB geht es für ihn darum, mit einem blauen Auge aus einer schwachen Kreisklassen-Runde herauszukommen. Emrah Kirkulak hat Istanbul nach Jahren im Mittelmaß ein Stück weit wachgeküsst. Doch er gibt sich bescheiden und rückt den Verein in den Mittelpunkt: „Dieser Klub hat es schon lange verdient, höher als in der A- Klasse zu spielen.

Das Ziel

Hallbergmoos möchte irgendwie drinbleiben und die Saison ganz schnell abhaken. Istanbul Moosburg ist 90 Minuten vom Aufstieg entfernt und würde mit seinen Fans eine lange Partynacht veranstalten. Siegen die Türken, würde in Marzling und in Moosburg viel Jubel zu hören sein.

Die Gemeinsamkeit

Bei allen Unterschieden haben beide Vereine doch eine Sache gemeinsam. Sie können im wichtigsten Spiel der Saison personell aus dem Vollen schöpfen. Es ist alles angerichtet für ein Fußballfest.