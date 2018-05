Live-Ticker: Freising will  Relegationsfluch beenden

Kirchanschöring reist in die Savoyer Au

von Matthias Spanrad schließen

Jetzt zählt’s! Mittwoch Abend können die Fußballer des SE Freising mit dem ersten Relegationsspiel gegen den SV Kirchanschöring (18.30 Uhr, Savoyer Au) den ersten kleinen Schritt in Richtung Bayernliga gehen. Für die Lerchenfelder ist es die erste Saisonverlängerung seit sechs Jahren.

Mittwoch hat der SE Freising das erste Relegationsspiel zu Hause gegen den SV Kirchanschöring um 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Kirchanschöring steigt am Samstag um 18 Uhr

Für Freising ist es die dritte Relegation in den letzten 15 Jahren

Live vor Ort berichtet für Sie Christoph Seidl

Bei uns erfahren Sie alle Informationen und Live-Zwischenstände sämtlicher Relegationsspiele

Recht groß ist die Relegationshistorie nicht für die Fußballer des SE Freising, in den letzten 15 Jahren mussten oder durften die Gelb-Schwarzen zwei Mal in die Saisonverlängerung – und hatten zwei Mal das Nachsehen. Zunächst, im Jahr 2007 war’s, wollten die Eintrachtler elf Jahre nach der Fusion noch retten, was zu retten war: Hatte die „normale“ Saison schon ein Finale gefordert in der Landesliga Süd, nachdem der SEF und der TSV Grünwald punktgleich dagestanden waren (und ein Entscheidungsspiel über den direkten Abstieg entschied), blieb in der Relegation beim heutigen Regionalligisten Pipinsried keine Chance.

Eher ein Zuckerl war die Relegation im Jahr 2012. Als Meister der Bezirksoberliga standen die Lerchenfelder längst als Teilnehmer der neugeschaffenen Landesliga Südost – aus der man jetzt nur zu gerne raus möchte – fest, in einer zusätzlichen Relegationsrunde hätten die Domstädter dann sogar direkt in die Bayernliga aufsteigen können. Im Duell mit dem SC Fürstenfeldbruck zog die von Michael Schütz (Ironie des Schicksals: Auch er steht mit dem SB Traunstein in der Relegation) trainierten Elf aber den Kürzeren. Reichte es in der Savoyer Au noch zu einem 1:1-Remis gegen den damaligen Neunten der Landesliga, hatten die Lerchenfelder beim Rückspiel mit 1:3 das Nachsehen. Einer, der die Relegation vor sechs Jahren miterlebt hat am Roider-Jackl-Weg, ist Kammerbergs Trainer Manuel Haupt. Auf was wird es also ankommen heute, am Samstag und im besten Fall in der nächsten Woche? „Wichtig wird sein“, vermutet Freisings ehemaliger Mittelfeldregisseur, „dass sich die Mannschaft nicht vom Druck solcher Spiele und den Zuschauern beeinflussen lässt.“ Ansonsten rät Haupt seinen zum Teil ehemaligen Mitspielern, ganz entspannt in die Partie zu gehen, denn stellenweise habe sich die Truppe zu viel Druck auch selbst gemacht, unbedingt aufsteigen zu wollen. „Ansonsten traue ich ihnen nämlich schon zu, dass sie sich zunächst gegen Kirchanschöring durchsetzen.“

Ebenfalls mit dabei war vor sechs Jahren der damalige Kapitän Michael Pech, aktuell nach seinem Abgang beim TSV Moosburg ohne Verein. Und Pech hat keine guten Erinnerungen, gerade an das Rückspiel in Fürstenfeldbruck. Unglücklich verloren habe man dort, blickt Pech zurück, auch, weil er und Stürmer Michael Bahe einige Hundertprozentige nicht genutzt hatten. Und genau darauf werde es für den SEF in der Relegation ankommen: „Dass sie ihre wenigen Chancen auch nutzen“, prophezeit Pech. Ansonsten traut auch der Ex-Kapitän seinem alten Klub durchaus zu, den Sprung in die Bayernliga zu packen. Ein zusammengewachsener Haufen sei da in der Savoyer Au entstanden, hat Michael Pech mitbekommen, „und sie haben heuer durchaus bewiesen, dass sie gute Spiele abliefern können.“ Ansonsten rät Pech der jungen SEF-Truppe, vor allem in den Anfangsminuten hellwach zu sein. „Denn entscheidend ist in solchen Spielen, wie man die ersten 15 Minuten gestaltet.“ Und damit, ob es im dritten Anlauf binnen 15 Jahren endlich mit einer erfolgreichen Relegation klappt.