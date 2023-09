„Lebt Fußball zu 105 Prozent“: Lob für Humplmaier – Attenkirchen mit neuem Trainerteam

Teilen

Bereit für rauschende Fußballfeste: Die Frauen der SpVgg Attenkirchen haben einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld im Visier. © Verein

„Spielen, spielen, spielen!“ Das war das Motto des neuen Attenkirchener Trainers Christian Hobmeier in der Vorbereitung.

Attenkirchen – Nach insgesamt sechs Testpartien geht es für die Bezirksliga-Fußballerinnen am Sonntag bei der SG Polling/Mühldorf nun erstmals wieder um Punkte. Gleich dreimal pro Woche trainierten die SpVgg-Frauen, die Vorbereitung dauerte sechs Wochen. Zusätzlich stand nahezu jedes Wochenende ein Testspiel auf dem Programm: So konnte das Hobmeier-Team die Übungsschwerpunkte im taktischen und technischen Bereich auch gleich in der Praxis anwenden.

Den vier Siegen gegen die SF Steinsdorf (8:1), den FC Ergolding (5:4), den ST Scheyern (8:1) sowie den SV Dornach (4:0) standen dabei nur zwei Niederlagen gegenüber. Laut Hobmeier hat das 1:3 gegen die SG Vierkirchen/Hebertshausen nach drei Erfolgen in Serie sein Team „zurück auf den Boden der Tatsachen geholt“. Bei der Generalprobe gegen die SG Gerolfing/Ingolstadt (2:4) mangelte es lediglich an der Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Drei Neuzugänge vor ihren Debüts? Nina Rieder, Magdalena Fischer und Melanie Meßner

Besonderen Fokus legte der neue Trainer darauf, die Stärken der Spielerinnen kennenzulernen. Denn: „Wir fangen bei Null an. Jede hat die gleiche Chance.“ Neben einer Einstandsfeier war der Volksfestbesuch ebenfalls ein fester Bestandteil der Vorbereitung.

Erstmals die Möglichkeit, in der Ersten Mannschaft aufzulaufen, bekommen drei Neuzugänge vom SV Hörgertshausen. Gemeinsam mit Nina Rieder, Magdalena Fischer und Melanie Meßner geht künftig auch die 16-jährige Sarah Mayerhofer (SG Haag/Hörgertshausen) mit den Attenkirchener Mädels auf Punktejagd. Und mit Veronika Kaindl, die vorerst pausiert, steht lediglich eine Kickerin nicht mehr im Kader der SpVgg.

Neu ist derweil auch das Trainerteam: Mit Hobmeier wechselte ein erfahrener Coach aus dem Herrenbereich erstmals zum Damenfußball. Unterstützt wird er in der kommenden Saison von der spielenden Co-Trainerin Victoria Humplmaier. „Sie lebt Fußball zu 105 Prozent“, schwärmt der 50-jährige Hobmeier, der genaue Vorstellungen hat, wo sein Team am Ende der Runde stehen soll. „Das Ziel ist eine bessere Platzierung als in der Vorsaison und ein Platz im gesicherten Mittelfeld.“

Mit Absteiger DJK Traunstein sowie den beiden Aufsteigern SpVgg Markt Schwabener Au und SG Babensham/Eiselfing sind starke Teams neu in der Liga am Start. Den ersten Schritt Richtung Wunschplatzierung will die SpVgg bereits am Sonntag bei der Spielgemeinschaft aus Polling und Mühldorf machen. „Wir wollen gut in die Runde starten. Das heißt, wir möchten punkten“, sagt Hobmeier. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

Der Kader der SpVgg Attenkirchen:

Tor: Rebecca Albrecht, Anna Schreiner.

Abwehr: Lena Betzenbichler, Magdalena Fischer, Alexandra Kiermeier, Nina Kolb, Theresa Lobmeier, Sophie Sachsenhauser, Isabell Schwarz, Franziska Würzinger.

Mittelfeld: Andrea Nieder, Nina Rieder, Christina Sommerer,

Anna Aumann, Katharina Bauer, Lena Böhlmann, Lisa-Marie Festner, Victoria Humplmaier, Laura Meister, Johanna Lachner, Anna Linseisen, Veronika Linseisen,

Melanie Meßner.

Angriff: Theresa Förg, Verena Kiermeier, Eva Lachner, Sarah Mayerhofer, Lilian Möhring.

Trainer: Christian Hobmeier.

Co-Spielertrainerin: Victoria Humplmaier.