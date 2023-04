Kreisklasse 3: Mächtig Gegenwind für die Topteams - Vötting freut sich über FCM-Patzer

Von: Nico Bauer

Enge Kiste: Hörgertshausens Torhüter Simon Piterna hatte in dieser Szene alle Hände voll zu tun. Einmal war er machtlos, als Vöttings Luca Minette in der 60. Minute einen 40-Meter-Kracher auspackte. © Lehmann

Tabellenführer SV Vötting hat sich der Kreisliga einen kleinen Schritt angenähert. Da der Zweite FC Moosburg gegen Mauern zwei Zähler liegen ließ, hat der SVV an der Spitze nun drei Punkte Vorsprung. Derweil verpasste Verfolger TSV Au eine große Chance, Kirchdorf pirscht sich dagegen heran.

SV Vötting – SV Hörgertshausen 1:0 (0:0). Dieser Dreier war ein hartes Stück Arbeit für Tabellenführer Vötting, weil Hörgertshausen nicht durch den halben Landkreis reiste, um kampflos die Punkte abzugeben. Die Gäste machten dem Primus das Leben schwer und hatten ihrerseits auch drei gute Abschlüsse. Wäre da Torhüter Fabio Ordnung nicht auf dem Posten gewesen, hätte der Kick am Freitagabend knifflig werden können.

In der Summe hatten die Vöttinger über die 90 Minuten aber mehr vom Spiel und auch ein Chancenplus – und das Tor des Tages von Luca Minette nach genau einer Stunde war ein ganz irres Ding: Nach einer abgewehrten Ecke schlug der Schuss aus rund 40 Metern krachend ein. Damit hat der SVV Platz eins verteidigt und den Vorsprung auf drei Zähler ausgebaut.

FC Moosburg – SpVgg Mauern 1:1 (0:1). Der Tabellenzweite aus Moosburg hatte reichlich Grund, sich über das Remis zu ärgern, weil das Team speziell in der ersten Halbzeit eine enttäuschende Leistung gezeigt hatte. Die SpVgg Mauern trat auf wie eine Mannschaft, die keinen Bock auf Abstiegsrelegation hat. Durch den Treffer von Johannes Pollhammer in der 14. Minute lagen die Gäste vorne – und das sicher nicht unverdient. Die Mauerner machten aus zwei Chancen ein Tor, während der FCM nicht einen nennenswerten Abschluss verbuchte.

Allerdings legten die Moosburger nach der Pause zu: Sie erzeugten in Unterzahl – Mihai Raducanu hatte wegen groben Foulspiels Rot gesehen (45.) – viel Druck und verdienten sich daher den Ausgleich von Maximilian Denteler (80.). Die Moosburger drängten auf das Siegtor, wurden jedoch durch eine sehr harte Gelb-Rote Karte (Fran Azdajic; 85.) gestoppt. Mit Elf gegen Neun hatte die SpVgg dann einen Matchball, bevor die Gäste zum Schluss ebenfalls eine Ampelkarte kassierten: Michael Westermeier musste vom Platz (90.+3).

TSV Eching II – SC Kirchdorf 0:4 (0:1). Am Ende war das Ergebnis klar und auch in der Höhe in Ordnung, doch der deutliche Kirchdorfer Erfolg hatte sich anfangs nicht abgezeichnet. Die Echinger begannen stark und waren eine halbe Stunde lang gut im Geschäft. In der 40. Minute schoss Daniel Schuhmann ein kurioses Tor mit einer Freistoßflanke, die vom Winde verweht im langen Eck einschlug.

In Abschnitt zwei spielten dann fast nur noch die SCK-Männer – und nach dem zweiten Tor durch Yusuf Tiryaki (67.) war die Messe gelesen. Noch einmal Tiryaki (78.) sowie Felix Zeilmaier (88.) schossen die weiteren Tore für die Kirchdorfer, die nun bis auf fünf Punkte an die Aufstiegsrelegation herangerückt sind.

SpVgg Zolling – Vatanspor Freising abgebrochen. Nach 13 Minuten stand es 4:0 – und nach gut einer Viertelstunde saß ein Gästekicker auf dem Boden und sagte, es gehe verletzungsbedingt nicht mehr. Die mit sieben Mann (ohne Aufwärmen) angetretenen Freisinger hatten nicht mehr die Mindeststärke für die Spielfortsetzung. Der siebte Mann von Vatanspor war fünf Minuten vor Spielbeginn gekommen und hatte sich schnell umziehen müssen. „Es ist halt so“, sagte Zollings Trainer Christian Harag zu dem komischen Tag, an dem Spieler und Zuschauer schnell wieder nach Hause gingen.

Abbrüche dieser Art dürften auch in den kommenden Wochen wahrscheinlich sein, damit Vatanspor Verbandsstrafen wegen Nichtantritts vermeiden kann. Der Vollständigkeit halber: Die Tore der SpVgg hatten Maximilian Schmid (3) und Michael Joesalu erzielt.

TSV Nandlstadt – SV Marzling 2:3 (1:3). Der Hallertauer Fußballtag begann planmäßig mit dem schnellen 1:0 von Niklas Tafelmaier (4.). Doch dann kamen die magischen 18 Minuten von Thomas Mäuer: Mit einem lupenreinen Hattrick (16./21./34.) drehte er die Partie und wurde so zum Man of the Match.

Dem TSV gelang direkt nach dem Wiederanpfiff das Anschlusstor durch Johannes Gerlspeck (46.). Nach knapp einer Stunde verpassten die Marzlinger ein beruhigenderes Ergebnis durch einen verschossenen Elfmeter von Mäuer. Auf dem schwer zu bespielenden Platz hatten die Nandlstädter mehr vom Spiel, die vorne gefährlicheren Marzlinger jedoch noch zwei Lattentreffer.

SC Freising – TSV Paunzhausen 2:1 (0:1). Dominik Reitmeier brachte in der ausgeglichenen ersten Hälfte Paunzhausen in Führung (25.), aber Kevin Günaydin (52.) und Florian Pinkert (82.) drehten das Spiel.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit umgestellt, offensiver agiert und wurden belohnt“, sagte der Freisinger Trainer Manuel Hobmeier. In dem Kellerduell wurde wie erwartet 90 Minuten um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Am Ende hat der Sportclub das Glück erzwungen.

TSV Au – FVgg Gammelsdorf 3:4 (2:2). Was war das für ein irrer Fußballnachmittag! Die Zuschauer sahen eine Wendung nach der anderen, sieben Tore, und mit der Niederlage des Tabellendritten eine faustdicke Überraschung. Erster potenzieller Mann des Tages war Marek Dobransky, der mit seinem Doppelpack (28./33.) den Gast aus Gammelsdorf in Führung brachte. Fünf Minuten vor der Pause vergab die FVgg dann bei einem Elfmeter die Chance zum dritten Tor. Mit den Treffern von Josip Andrik (43.) und Stefan Fischer (45.) wurde das Team für den Fehlschuss gnadenlos bestraft.

Nach der Pause war die Auer Welt kurzzeitig wieder in Ordnung, als Christoph Schromm das 3:2 erzielte (54.). Aber Gammelsdorf hatte die passende Antwort: Erik Hölzl (72.) und Christoph Hösl (84.) drehten das Match erneut. Nun haben die Gammelsdorfer drei Punkte Abstand zur Abstiegsrelegationszone.